Vast Space показала костюм для будущей первой в мире коммерческой орбитальной станции

Костюм для будущей первой в мире коммерческой орбитальной станции / © Vast Space

Экипаж будет использовать этот костюм на официальных мероприятиях, во время тренировок и в предстоящих миссиях на борту Haven-1 — будущей первой в мире коммерческой орбитальной станции, — а также в рамках шестой частной миссии астронавтов на Международную космическую станцию в сотрудничестве с NASA.

Созданный в тесном взаимодействии со специалистами по пилотируемой космонавтике, костюм предназначен для работы на борту герметичных станций и делает акцент на подвижности, комфорте и функциональности в условиях орбиты.

Внутри станции астронавты постоянно находятся в движении: переходят между модулями, работают без опоры на руки, маневрируют в ограниченном пространстве.

В условиях микрогравитации руки должны быть свободны, а инструменты — всегда под рукой. Исходя из практических задач, команда стремилась создать максимально функциональный костюм, пригодный как для тренировок на Земле, так и для повседневной работы на орбите.

Ключевые особенности костюма:

Модульная конструкция: куртку и брюки можно носить отдельно или соединять в полноценный комбинезон;

Оптимизированное хранение: эргономичные карманы, специально размещенные для использования в невесомости, по аналогии с брюками-карго;

Быстрый доступ к инструментам: на штанинах предусмотрены застежки-липучки для удобного крепления и извлечения оборудования;

Повышенная подвижность: легкие, дышащие и эластичные материалы, вентиляционные вставки на спине и специальные клинья в плечах обеспечивают полную свободу движений;

Индивидуальная посадка: каждый костюм будет подгоняться под конкретного члена экипажа для максимального комфорта во время длительных миссий.

Любой груз на борту космического аппарата строго ограничен по массе и объему — это касается и личных вещей экипажа. Поэтому каждая деталь тщательно продумывается. Если астронавты берут с собой летные костюмы, они должны быть действительно полезны, а не превращаться в лишний, нефункциональный груз.

В течение следующего года костюм пройдет серию испытаний и доработок, включая проверку материалов на безопасность, долговечность и совместимость с условиями станции.