Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Vast Space показала костюм для будущей первой в мире коммерческой орбитальной станции
На 41-м Космическом симпозиуме представители компании Vast Space впервые показали летный костюм астронавта Vast — разработку, наглядно демонстрирующую ориентированный на человека подход компании к дизайну.
Экипаж будет использовать этот костюм на официальных мероприятиях, во время тренировок и в предстоящих миссиях на борту Haven-1 — будущей первой в мире коммерческой орбитальной станции, — а также в рамках шестой частной миссии астронавтов на Международную космическую станцию в сотрудничестве с NASA.
Созданный в тесном взаимодействии со специалистами по пилотируемой космонавтике, костюм предназначен для работы на борту герметичных станций и делает акцент на подвижности, комфорте и функциональности в условиях орбиты.
Внутри станции астронавты постоянно находятся в движении: переходят между модулями, работают без опоры на руки, маневрируют в ограниченном пространстве.
В условиях микрогравитации руки должны быть свободны, а инструменты — всегда под рукой. Исходя из практических задач, команда стремилась создать максимально функциональный костюм, пригодный как для тренировок на Земле, так и для повседневной работы на орбите.
Ключевые особенности костюма:
- Модульная конструкция: куртку и брюки можно носить отдельно или соединять в полноценный комбинезон;
- Оптимизированное хранение: эргономичные карманы, специально размещенные для использования в невесомости, по аналогии с брюками-карго;
- Быстрый доступ к инструментам: на штанинах предусмотрены застежки-липучки для удобного крепления и извлечения оборудования;
- Повышенная подвижность: легкие, дышащие и эластичные материалы, вентиляционные вставки на спине и специальные клинья в плечах обеспечивают полную свободу движений;
- Индивидуальная посадка: каждый костюм будет подгоняться под конкретного члена экипажа для максимального комфорта во время длительных миссий.
Любой груз на борту космического аппарата строго ограничен по массе и объему — это касается и личных вещей экипажа. Поэтому каждая деталь тщательно продумывается. Если астронавты берут с собой летные костюмы, они должны быть действительно полезны, а не превращаться в лишний, нефункциональный груз.
В течение следующего года костюм пройдет серию испытаний и доработок, включая проверку материалов на безопасность, долговечность и совместимость с условиями станции.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии