Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
17 апреля, 07:45
Рейтинг: +803
Посты: 2404

Сбой Starlink сорвал испытания дронов, обнажив растущую зависимость Пентагона от SpaceX

В августе прошлого года представители ВМС США, проводившие испытания беспилотных аппаратов, столкнулись с неожиданной проблемой: у системы оказался единый уязвимый узел — сеть Starlink.

Аппарат Starlink в космосе / © SpaceX
Глобальный сбой в спутниковой сети Илона Маска, затронувший миллионы пользователей, оставил около двух десятков беспилотных надводных аппаратов дрейфовать у побережья Калифорнии. Связь была прервана, а операции остановлены почти на час.

Этот эпизод, связанный с испытаниями дронов, предназначенных для усиления военных возможностей США в потенциальном конфликте с Китаем, оказался лишь одним из нескольких случаев, когда тесты ВМС нарушались из-за проблем со Starlink. Согласно внутренним документам, операторы в такие моменты теряли связь с автономными судами.

На фоне подготовки SpaceX к возможному первичному размещению акций (IPO) с оценкой около двух триллионов долларов — что может стать крупнейшим размещением в истории — компания укрепила статус самой дорогой космической компании в мире. Во многом это произошло благодаря ее ключевой роли для правительства США: от спутниковой связи до запусков и военных систем искусственного интеллекта.

Особенно важным оказался Starlink — орбитальная группировка из 10 тысяч спутников на низкой околоземной орбите. Благодаря масштабу сеть считается устойчивой к атакам потенциальных противников и используется в критически важных программах — от беспилотников до систем отслеживания ракет.

Однако проблемы ВМС США в рамках программы автономных дронов, ранее не освещавшиеся, демонстрируют обратную сторону зависимости от SpaceX и риски, которые она создает для Пентагона.

«Если бы не Starlink, у правительства США не было бы доступа к глобальной спутниковой сети на низкой орбите», — отметил Клейтон Суоуп, заместитель директора проекта аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований.

Пентагон не ответил на вопросы о тестах дронов и сотрудничестве с SpaceX. Главный информационный директор ведомства Кирстен Дэвис лишь подчеркнула, что министерство использует «несколько устойчивых и надежных систем» в рамках своей сети. Ни ВМС США, ни SpaceX также не предоставили комментариев.

Помимо дронов, компания фактически закрепила за собой доминирующее положение на рынке космических запусков, а также предоставляет спутниковую связь через Starlink и специализированную систему Starshield, ориентированную на нужды национальной безопасности США. Все это приносит компании миллиарды долларов.

В прошлом месяце Космические силы США в четвертый раз переназначили запуск спутника GPS на ракету SpaceX — из-за технических проблем с ракетой Vulcan, разработанной совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin — United Launch Alliance.

Законодатели уже предупреждали Пентагон о рисках чрезмерной зависимости от одной компании, возглавляемой самым богатым человеком в мире, в вопросах национальной безопасности. Подобные опасения усилились после других инцидентов, показавших, как уязвимы системы при опоре на одного поставщика.

Так, ранее сообщалось, что Илон Маск неожиданно отключил доступ к Starlink для украинских военных, кроме того на Тайване SpaceX также подверглась критике: высказывались опасения, что компания могла ограничивать доступ к спутниковой связи для американских военных, что потенциально нарушает контрактные обязательства. SpaceX эти обвинения отрицала.

В Пентагоне отказались комментировать детали, сославшись на соображения оперативной безопасности.

Тем не менее Starlink остается ключевым элементом программ беспилотных систем, обеспечивая связь с небольшими автономными морскими аппаратами — фактически безэкипажными «катерами», разработанными, в частности, компаниями BlackSea и Saronic.

Николай Буренков
Николай Буренков
9 часов назад
Александр
Александр
9 часов назад
17 апреля, 08:20
Любовь С.

Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

Что, если развитые цивилизации во Вселенной не исчезают навсегда, а периодически «выключаются», переживая циклы коллапсов и восстановлений? Модель, разработанная авторами нового исследования, показывает, что такая прерывистая жизнь может объяснить космическую тишину — и переосмыслить будущее Земли.

15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

16 апреля, 10:14
Максим Абдулаев

Киты затихли во время морской сейсморазведки 

Британские океанологи выяснили, что шум от сейсморазведки подавляет общение финвалов. Во время стрельбы из пневматических пушек количество китовых песен падало в среднем на 70 процентов. Исследование показывает, что антропогенный шум заставляет морских млекопитающих замолкать или спешно покидать привычные акватории.

13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

