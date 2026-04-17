Сбой Starlink сорвал испытания дронов, обнажив растущую зависимость Пентагона от SpaceX

В августе прошлого года представители ВМС США, проводившие испытания беспилотных аппаратов, столкнулись с неожиданной проблемой: у системы оказался единый уязвимый узел — сеть Starlink.

Аппарат Starlink в космосе / © SpaceX

Глобальный сбой в спутниковой сети Илона Маска, затронувший миллионы пользователей, оставил около двух десятков беспилотных надводных аппаратов дрейфовать у побережья Калифорнии. Связь была прервана, а операции остановлены почти на час.

Этот эпизод, связанный с испытаниями дронов, предназначенных для усиления военных возможностей США в потенциальном конфликте с Китаем, оказался лишь одним из нескольких случаев, когда тесты ВМС нарушались из-за проблем со Starlink. Согласно внутренним документам, операторы в такие моменты теряли связь с автономными судами.

На фоне подготовки SpaceX к возможному первичному размещению акций (IPO) с оценкой около двух триллионов долларов — что может стать крупнейшим размещением в истории — компания укрепила статус самой дорогой космической компании в мире. Во многом это произошло благодаря ее ключевой роли для правительства США: от спутниковой связи до запусков и военных систем искусственного интеллекта.

Особенно важным оказался Starlink — орбитальная группировка из 10 тысяч спутников на низкой околоземной орбите. Благодаря масштабу сеть считается устойчивой к атакам потенциальных противников и используется в критически важных программах — от беспилотников до систем отслеживания ракет.

Однако проблемы ВМС США в рамках программы автономных дронов, ранее не освещавшиеся, демонстрируют обратную сторону зависимости от SpaceX и риски, которые она создает для Пентагона.

«Если бы не Starlink, у правительства США не было бы доступа к глобальной спутниковой сети на низкой орбите», — отметил Клейтон Суоуп, заместитель директора проекта аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований.

Пентагон не ответил на вопросы о тестах дронов и сотрудничестве с SpaceX. Главный информационный директор ведомства Кирстен Дэвис лишь подчеркнула, что министерство использует «несколько устойчивых и надежных систем» в рамках своей сети. Ни ВМС США, ни SpaceX также не предоставили комментариев.

Помимо дронов, компания фактически закрепила за собой доминирующее положение на рынке космических запусков, а также предоставляет спутниковую связь через Starlink и специализированную систему Starshield, ориентированную на нужды национальной безопасности США. Все это приносит компании миллиарды долларов.

В прошлом месяце Космические силы США в четвертый раз переназначили запуск спутника GPS на ракету SpaceX — из-за технических проблем с ракетой Vulcan, разработанной совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin — United Launch Alliance.

Законодатели уже предупреждали Пентагон о рисках чрезмерной зависимости от одной компании, возглавляемой самым богатым человеком в мире, в вопросах национальной безопасности. Подобные опасения усилились после других инцидентов, показавших, как уязвимы системы при опоре на одного поставщика.

Так, ранее сообщалось, что Илон Маск неожиданно отключил доступ к Starlink для украинских военных, кроме того на Тайване SpaceX также подверглась критике: высказывались опасения, что компания могла ограничивать доступ к спутниковой связи для американских военных, что потенциально нарушает контрактные обязательства. SpaceX эти обвинения отрицала.

В Пентагоне отказались комментировать детали, сославшись на соображения оперативной безопасности.

Тем не менее Starlink остается ключевым элементом программ беспилотных систем, обеспечивая связь с небольшими автономными морскими аппаратами — фактически безэкипажными «катерами», разработанными, в частности, компаниями BlackSea и Saronic.