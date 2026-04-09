Инфографика: как первичное размещение акций SpaceX выведет компанию в топ-10 мировых гигантов
Потенциальное первичное размещение акций (IPO) SpaceX может вывести компанию в десятку крупнейших в мире. Хотя она все еще остается частной, заявленная целевая оценка уже выводит ее в исключительную категорию.
При стоимости в 1,75 триллиона долларов компания Илона Маска может выйти на биржу как восьмая по величине в мире. Для сравнения: такая оценка сопоставляется с крупнейшими публичными корпорациями по рыночной капитализации (по данным на 1 апреля 2026 года).
С предполагаемой капитализацией в 1,75 триллиона долларов SpaceX уступала бы лишь семи крупнейшим компаниям мира. Среди них — американские технологические гиганты Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon, а также международные лидеры вроде TSMC и Saudi Aramco.
Если IPO состоится на этом уровне, SpaceX превзойдет дебют Saudi Aramco в 2019 году (около 1,7 триллиона долларов), став крупнейшим размещением в истории по оценке. Для масштаба: это более чем вдвое превышает стоимость JPMorgan Chase — крупнейшего банка США — и Eli Lilly — крупнейшей фармацевтической компании мира.
Уже сейчас SpaceX обеспечивает более половины всех орбитальных запусков в мире. Помимо многоразовых ракет, компания управляет системой Starlink — крупнейшей спутниковой интернет-сетью на планете.
Станет ли Маск первым триллионером?
Путь Илона Маска к статусу первого в истории долларового триллионера во многом зависит от его долей в SpaceX (около 42%) и Tesla (примерно 12%). Публичное размещение с оценкой в 1,75 триллиона долларов может резко увеличить стоимость его активов и приблизить его состояние к отметке в одни триллион долларов — в зависимости от динамики акций Tesla.
Сегодня Маск уже считается самым богатым человеком в мире. Преодоление триллионного рубежа стало бы беспрецедентным событием — масштабом, сопоставимым с годовым ВВП Швейцарии.
Если эти планы реализуются, первичное размещение акций SpaceX станет не просто финансовым событием, а исторической вехой — как для рынков капитала, так и для всей космической индустрии.
