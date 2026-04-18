  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Мария Чеботарь

Мария Чеботарь
18 апреля, 08:51
Рейтинг: +589
Посты: 887

Спутники получили новое изображение «Глаза Сахары»

В удаленной части северной Мавритании, на плато Адрар, раскинулся пустынный ландшафт, насыщенный следами человеческой истории. Этот уголок северо-западной Африки усеян палеолитическими каменными орудиями, неолитическими наскальными рисунками и остатками средневековых поселений, некогда служивших стоянками для караванов, пересекавших Сахара.

Сообщество
# африка
# геология
# космос
# спутники
Геологическое образование Ришат в объективе спутника Landsat 9 в марте 2026 года / © NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin
Если смотреть из космоса, кажется, что облик этой земли прежде всего сформирован силами природы. Ветер вылепил моря разноцветных песчаных дюн и отполировал плато, покрытые темной «пустынной мостовой», тогда как древние водные потоки прорезали долины и разветвленные сети высохших русел.

Но самая поразительная деталь, заметная сверху, — это структура Ришат: огромная геологическая формация из концентрических гряд на восточной окраине плато. Французские географы впервые описали ее в 1930-х годах, назвав «пуговичным отверстием Ришат». Астронавты Эд Уайт и Джеймс Макдивитт привлекли к ней внимание всего мира, запечатлев ее во время своей исторической миссии Gemini IV, после чего объект получил прозвище «Глаз Сахары».

Эта структура шириной около 40 километров поначалу считалась ударным кратером, поскольку крупные метеориты способны создавать на поверхности Земли круглые образования.

Однако позднее исследователи установили, что на самом деле это сильно эродированный геологический купол, возникший вследствие поднятия пород над подземным внедрением магматического вещества. Со временем различия в скорости выветривания пород в обнаженной верхней части купола привели к формированию кольцевых гряд, известных как куэсты. Оранжевые и серые оттенки отражают различия между осадочными и магматическими породами как внутри самой структуры, так и в окружающем ландшафте.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Лабораторная арктических историй
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Как 20 000 генов кодируют 100 000 белков?
Музей криптографии
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Лабораторная компьютерных историй
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Апр
1700
Жилища каменного века
Medio Modo
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Космическое питание: вчера, сегодня, завтра
Экспериментаниум
Москва
Лекция
18 Апр
1500
Рождение небоскребов
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Мифы о расах
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Болезни древних людей
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Человек в космосе
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 апреля, 07:55
Игорь Байдов

Сокровища с затонувшего корабля оправдали африканских торговцев

Европейские мореплаватели, которые ходили к берегам Западной Африки, искренне верили, что местные торговцы их обманывают. Африканцы якобы намеренно портили золото, подмешивая в него серебро, медь и даже битое стекло. Эта подозрительность сохранялась на протяжении веков и отразилась во многих хрониках. Однако сокровища с легендарного пиратского корабля «Уида», затонувшего у берегов Массачусетса в 1717 году, поставили эту версию под сомнение.

Археология
# африка
# Золото
# пиратство
# пираты
# торговля
17 апреля, 09:59
Максим Абдулаев

В щелчках кашалотов обнаружили закономерности человеческой речи

Исследователи из США и Гонконга обнаружили в акустических сигналах кашалотов фонологические законы, характерные для человеческих языков. Ученые выяснили, что киты используют аналоги гласных звуков, контролируют их долготу и подстраивают звучание под соседние сигналы в потоке общения. Открытие делает язык кашалотов одной из самых сложных систем коммуникации в животном мире.

Биология
# кашалоты
# лингвистика
# язык животных
15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

ПНИПУ
# 4G
# 5G-связь
# мобильная связь
# технологии
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Российские ученые рассказали, как ИИ сможет ускорить исследования в геофизике и медицине

    17 апреля, 18:58

  2. Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

    17 апреля, 17:19

  3. Сны стали эмоциональнее и ярче при приближении к смерти

    17 апреля, 10:30

  4. В щелчках кашалотов обнаружили закономерности человеческой речи

    17 апреля, 09:59
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Алексей
5 минут назад
Только Боинг. Никто больше не делал и не делает грузовых самолётов... Что за реклама?

Пять примечательных особенностей конструкции грузовых самолетов

Алексей Электрик
29 минут назад
Позорный сайт. Уберите ссаную звёздочку Роскомпозора. Каспаров достояние мира он не нуждается в путинских звездочках. Себе на зад налепите эту

Инфографика: чемпионы мира по шахматам

Пока не
33 минуты назад
Минусы будут?

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Дядька Глюк
1 час назад
Про Японию очень сомнительно, особенно при доминировании отношений «ты начальник, я дурак». Притворная вежливость, иногда с ножом за спиной.

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Rus Tik
2 часа назад
Любое здание это вложение. Допустим взять тот же бурдж халиф, там большая часть не заселена, но при этом стоимость квадрата высокая, но стоит

Jeddah Tower достигла 100-го этажа: будущее самое высокое здание в мире продолжает расти

сидоренко андрей
2 часа назад
Вот так и думают "жертвы" ЕГ

Карта Аральского моря 1853 года

kamal kamals
3 часа назад
Где теплее там и продлятся

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Sukhrob67
4 часа назад
Молдова может оказаться на первом месте. Вместо воды и чая все пьют вино. И самое главное начинается с утра с завтрака.Я сам удивился когда там

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Антон Кучерук
4 часа назад
Иван, не убедииельны. Всякие ДНР ЛНР это были Украинские территории, что они там устраивают это дело украинской стороны. База НАТО - если Россия

Жители каких стран работают дольше всех

Антон Кучерук
4 часа назад
Mikhail, скорее всего айтишник или фрилансер. Только эти овощи приходят на ум первыми

Жители каких стран работают дольше всех

Антон Кучерук
4 часа назад
Сяоми, не знаю какая у тебя работа, но в России до санкций Американцы работали. Я у них работал. Я отказывался в выходные выходить и ничего не было. А

Жители каких стран работают дольше всех

Антон Кучерук
5 часов назад
Serge, скорая, пожарные части, машинисты поездов. Под тебя равнять не будем, тебе даже врачи не помогут

Жители каких стран работают дольше всех

Антон Кучерук
5 часов назад
Развитые страны сокращают рабочие недели, чтобы остальные страны работали за них 🗿

Жители каких стран работают дольше всех

Игорь Коняшов
7 часов назад
Ij, я не знаю. Всего лишь высказываю наболевшее(

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Oleksii Ostoletskyi
8 часов назад
А эти исследования включали ли добычу газа метана? Люди и особенно коровы его много добывают. Это даже отражается на окружающей среде! Этим нельзя

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Alex Lukin
8 часов назад
Что пиндосу плохо, русскому хорошо. Убей в себе подхрюка

Сбой Starlink сорвал испытания дронов, обнажив растущую зависимость Пентагона от SpaceX

PravdinTV
8 часов назад
Сергей, не человечество,поработившие его буржуи

Танковая мощь Европы в 2026 году: рейтинг стран по численности, моделям и боеготовности

PravdinTV
8 часов назад
Rimi, а в чем он врёт? Почему у поляков стоят гипотетически танки,а у остальных реальные парки? В 2028 допустим у поляков будет столько,сколько в

Танковая мощь Европы в 2026 году: рейтинг стран по численности, моделям и боеготовности

Abdurahmon Musayev
9 часов назад
И только УЗБЕКИ РАБОТАЮТ ДО ОТКАЗА ПОЗВАНОЧНИКА 😂😂😂

Жители каких стран работают дольше всех

Имя Фамилия
10 часов назад
Артём, Лет 30 назад попадалась теория, что другие цивилизации могут даже общаться не с помощью радиочастот, а через... эээ.. как это... телепатию. То

Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно