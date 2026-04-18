Спутники получили новое изображение «Глаза Сахары»

В удаленной части северной Мавритании, на плато Адрар, раскинулся пустынный ландшафт, насыщенный следами человеческой истории. Этот уголок северо-западной Африки усеян палеолитическими каменными орудиями, неолитическими наскальными рисунками и остатками средневековых поселений, некогда служивших стоянками для караванов, пересекавших Сахара.

Геологическое образование Ришат в объективе спутника Landsat 9 в марте 2026 года / © NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin

Если смотреть из космоса, кажется, что облик этой земли прежде всего сформирован силами природы. Ветер вылепил моря разноцветных песчаных дюн и отполировал плато, покрытые темной «пустынной мостовой», тогда как древние водные потоки прорезали долины и разветвленные сети высохших русел.

Но самая поразительная деталь, заметная сверху, — это структура Ришат: огромная геологическая формация из концентрических гряд на восточной окраине плато. Французские географы впервые описали ее в 1930-х годах, назвав «пуговичным отверстием Ришат». Астронавты Эд Уайт и Джеймс Макдивитт привлекли к ней внимание всего мира, запечатлев ее во время своей исторической миссии Gemini IV, после чего объект получил прозвище «Глаз Сахары».

Эта структура шириной около 40 километров поначалу считалась ударным кратером, поскольку крупные метеориты способны создавать на поверхности Земли круглые образования.

Однако позднее исследователи установили, что на самом деле это сильно эродированный геологический купол, возникший вследствие поднятия пород над подземным внедрением магматического вещества. Со временем различия в скорости выветривания пород в обнаженной верхней части купола привели к формированию кольцевых гряд, известных как куэсты. Оранжевые и серые оттенки отражают различия между осадочными и магматическими породами как внутри самой структуры, так и в окружающем ландшафте.