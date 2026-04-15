Влияет ли фторид в воде на IQ или функции мозга?
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший утверждал, что фтор — это «промышленные отходы», связанные со снижением IQ. Однако новое исследование противоречит его заявлению.
Группа американских ученых изучила воздействие фторированной питьевой воды в детстве, а также возможное влияние на когнитивные способности вплоть до 80 лет. Ученые пришли к выводу, что нет связи между фторированием воды в США и показателями IQ или развитием нервной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В последнее время стали появляться исследования, что фторированная вода может иметь связь с IQ у детей. Эти исследования чаще проводили в Китае или в странах, где уровень фторида в воде намного выше, чем в США. Однако опасения из фторированной воды появились и в США.
Высококачественных исследований на эту тему в США не было. Тогда Роб Уоррен, социолог и эксперт по здоровью населения из Университета Миннесоты, решил провести новое исследование. Он использовал данные продолжительного социологического исследования Wisconsin Longitudinal Study. Оно охватывало более 10 тысяч жителей штата Висконсин с 1957 года. Участники проходили тесты на IQ в 16 лет, а затем когнитивные тесты в более позднем возрасте — в 53, 64, 72 и 80 лет.
Эти данные изначально собирали не для изучения фтора. Из-за этого у команды Уоррена не было анализов мочи или крови для точного измерения уровня в организме. Исследователи оценивали уровень его воздействия косвенно. Они анализировали, когда в разных районах началось фторирование водопроводной воды.
Уоррен пояснил, что его интересовало как краткосрочное влияние фторида на когнитивные способности подростков, так и людей в более позднем возрасте. Он пояснил, что наличие негативных последствий для IQ в раннем возрасте может намекать на долгосрочный эффект.
Авторы не нашли различий между людьми, которые пили фторированную питьевую воду и теми, кто не употреблял ее. Это касается всех этапов жизни.
Новое исследование опирается на работу Уоррена, опубликованную в декабре 2025 года. Тогда ученые также не нашли связи между фторированием питьевой воды в раннем возрасте и результатами тестов на функции мозга в 60 лет.
Главное ограничение нового исследования — отсутствие данных, сколько на самом деле фторида потребляли люди. Ученые делали выводы о воздействии по месту жительства. Однако не измеряя индивидуальное воздействие, ученые рискуют пропустить важные сигналы.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
