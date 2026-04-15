Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Дмитрий Скрипач
15 апреля, 11:42
Рейтинг: +1151
Посты: 2653

B-21 Raider впервые показали сверху: новый ракурс стелс-бомбардировщика

Новый снимок, сделанный во время испытаний дозаправки в воздухе, впервые дает полный вид B-21 Raider сверху и позволяет рассмотреть ряд весьма примечательных особенностей.

Сообщество
# B-21 Raider
# авиация
# самолёты
# США
# технологии
# фотографии
Стелс-бомбардировщик B-21 Raider / © Northrop Grumman

Компания Northrop Grumman опубликовала первое в истории полноценное изображение B-21 Raider с верхнего ракурса. Фотография сделана во время начальных испытаний самолета по дозаправке в воздухе. Ранее уже публиковался снимок B-21 Raider спереди с легким превышением точки съемки, однако изображения, показывающего весь самолет с верхней перспективы, до сих пор не было. То же касается и снимков, на которых видны выхлопные системы — одна из самых чувствительных частей конструкции малозаметного самолета нового поколения.

В пресс-релизе, сопровождающем публикацию, в частности говорится: «B-21 — самый экономичный бомбардировщик из когда-либо созданных: он расходует лишь долю топлива по сравнению с самолетами четвертого и пятого поколений. Это снижает нагрузку на логистику воздушных заправщиков в зоне боевых действий и предоставляет командирам большую гибкость в формировании сил».

Исключительная дальность полета B-21 — ключевой элемент концепта дальнего ударного бомбардировщика. Самолет меньше B-2, однако способен летать дальше, благодаря аэродинамической схеме, восходящей к разработкам, предшествовавшим B-2 Spirit, и оптимизированной для высоковысотного и максимально экономичного полета. Судя по следам конденсата и общим особенностям конструкции, B-21, вероятно, оснащен двумя двигателями, а не четырьмя, как его предшественник. При этом его боевая нагрузка будет меньше, чем у B-2, но он сможет нести значительно больший запас топлива, что позволит ему действовать на больших расстояниях от самолета-заправщика. 

На новом изображении сверху хорошо виден открытый приемник для дозаправки и разметка вокруг него — она напоминает аналогичные элементы на малозаметных истребителях пятого поколения ВВС США, таких как F-22 и F-35. Также отчетливо различимы глубоко утопленные воздухозаборники — еще одна критически важная часть стелс-конструкции. Но, пожалуй, самое интересное — это сопла двигателей, которые выглядят впечатляюще, хотя и вызывают некоторые вопросы.

Следует отметить, что изображение вполне могло быть отредактировано, чтобы скрыть определенные особенности необычной конструкции выхлопной системы — крайне чувствительного элемента бомбардировщика. Тем не менее можно увидеть глубоко утопленные сопла с шевронной кромкой (причем направленной в сторону, противоположную B-2), расположенные значительно ближе к центру самолета, чем к его задней кромке. Это сделано для снижения инфракрасной заметности. Однако не видно никаких специальных материалов, которые могли бы рассеивать тепло горячих газов и защищать конструкцию самолета.

Также отсутствуют признаки плоских поверхностей для активного охлаждения, как у B-2, или желобообразных каналов, соединяющих скрытые двигатели с верхней частью хвостового оперения. Каким образом реализованы эти решения — остается неясным; возможно, часть деталей просто скрыта на отредактированном изображении.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider во время дозаправки в воздухе / © Northrop Grumman

Также был опубликован боковой снимок, на котором B-21 выполняет сближение с самолетом-заправщиком, выпуская измерительный шланг. Этот ракурс дает представление о сравнительно небольшой длине самолета — примерно как у F-15 от носа до хвоста. Размах крыла составляет около 45–47 метров.

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
3 минуты назад
-
0
+
Сопла на снимке вообще не видно. Никаких деталей.
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
14 апреля, 16:11
Любовь С.

Две планеты TRAPPIST-1 оказались раскаленными с одной стороны и ледяными с другой

Наблюдения системы TRAPPIST-1 показали, что ближайшие к звезде экзопланеты, по-видимому, представляют собой голые раскаленные скалы без атмосферы. Открытие ставит под сомнение способность миров у красных карликов удерживать воздух, а значит, и их шансы быть обитаемыми.

Астрономия
# TRAPPIST-1
# атмосфера
# Джеймс Уэбб
# зона обитаемости
# рентгеновское излучение
# экзопланеты
14 апреля, 10:44
Татьяна Зайцева

Ученые нашли объяснение привередливости домашних кошек в еде

Кошка может внезапно отказаться от корма, который ела месяцами, и все потому, что ей просто надоел его запах, пришли к выводу японские исследователи. Поэтому хозяевам стоит почаще вносить немного разнообразия в рацион, который они предлагают питомцу, вернее — в аромат, который пища источает.

Биология
# домашние животные
# кошки
# пищевые привычки
# поведение животных
# поведение кошек
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
