B-21 Raider впервые показали сверху: новый ракурс стелс-бомбардировщика

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider / © Northrop Grumman

Компания Northrop Grumman опубликовала первое в истории полноценное изображение B-21 Raider с верхнего ракурса. Фотография сделана во время начальных испытаний самолета по дозаправке в воздухе. Ранее уже публиковался снимок B-21 Raider спереди с легким превышением точки съемки, однако изображения, показывающего весь самолет с верхней перспективы, до сих пор не было. То же касается и снимков, на которых видны выхлопные системы — одна из самых чувствительных частей конструкции малозаметного самолета нового поколения.

В пресс-релизе, сопровождающем публикацию, в частности говорится: «B-21 — самый экономичный бомбардировщик из когда-либо созданных: он расходует лишь долю топлива по сравнению с самолетами четвертого и пятого поколений. Это снижает нагрузку на логистику воздушных заправщиков в зоне боевых действий и предоставляет командирам большую гибкость в формировании сил».

Исключительная дальность полета B-21 — ключевой элемент концепта дальнего ударного бомбардировщика. Самолет меньше B-2, однако способен летать дальше, благодаря аэродинамической схеме, восходящей к разработкам, предшествовавшим B-2 Spirit, и оптимизированной для высоковысотного и максимально экономичного полета. Судя по следам конденсата и общим особенностям конструкции, B-21, вероятно, оснащен двумя двигателями, а не четырьмя, как его предшественник. При этом его боевая нагрузка будет меньше, чем у B-2, но он сможет нести значительно больший запас топлива, что позволит ему действовать на больших расстояниях от самолета-заправщика.

На новом изображении сверху хорошо виден открытый приемник для дозаправки и разметка вокруг него — она напоминает аналогичные элементы на малозаметных истребителях пятого поколения ВВС США, таких как F-22 и F-35. Также отчетливо различимы глубоко утопленные воздухозаборники — еще одна критически важная часть стелс-конструкции. Но, пожалуй, самое интересное — это сопла двигателей, которые выглядят впечатляюще, хотя и вызывают некоторые вопросы.

Следует отметить, что изображение вполне могло быть отредактировано, чтобы скрыть определенные особенности необычной конструкции выхлопной системы — крайне чувствительного элемента бомбардировщика. Тем не менее можно увидеть глубоко утопленные сопла с шевронной кромкой (причем направленной в сторону, противоположную B-2), расположенные значительно ближе к центру самолета, чем к его задней кромке. Это сделано для снижения инфракрасной заметности. Однако не видно никаких специальных материалов, которые могли бы рассеивать тепло горячих газов и защищать конструкцию самолета.

Также отсутствуют признаки плоских поверхностей для активного охлаждения, как у B-2, или желобообразных каналов, соединяющих скрытые двигатели с верхней частью хвостового оперения. Каким образом реализованы эти решения — остается неясным; возможно, часть деталей просто скрыта на отредактированном изображении.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider во время дозаправки в воздухе / © Northrop Grumman

Также был опубликован боковой снимок, на котором B-21 выполняет сближение с самолетом-заправщиком, выпуская измерительный шланг. Этот ракурс дает представление о сравнительно небольшой длине самолета — примерно как у F-15 от носа до хвоста. Размах крыла составляет около 45–47 метров.