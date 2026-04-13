Хакеры заявили о взломе суперкомпьютерного центра в Китае и краже 10 петабайт данных
Хакеры, предположительно, взломали Национальный центр суперкомпьютеров в Тяньцзине (Китай). Эксперты оценивают объем утечки примерно в 10 петабайтов.
По оценке экспертов, это одна из крупнейших утечек в истории Китая. Хакеры, вероятно, украли, в том числе, чувствительную информацию оборонного и научного характера. Национальный центр суперкомпьютеров предоставляет инфраструктурные услуги более чем 6000 клиентов по всему Китаю.
Хакерская группа FlamingChina опубликовала образец предполагаемого массива данных. Они утверждают, что украденные материалы затрагивают такие области, как аэрокосмическая инженерия, военные исследования, биоинформатика и моделирование термоядерного синтеза. Также в утечке есть данные, связанные с авиационными корпорациями и военным университетом.
По словам экспертов, оценивших образцы данных, в массиве оказались документы с пометкой «секретно», а также технические файлы, симуляции и изображения военной техники.
Специалисты по кибербезопасности полагают, что данные могут быть настоящими. Хакеры продают полный архив за сотни тысяч долларов, а ограниченный доступ оценивают в несколько тысяч долларов.
