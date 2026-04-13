Другая сторона дикой природы: объявлены победители конкурса CUPOTY на тему смерти и разложения

Природа — это не только милые слонята и неуклюжие утята. Она может быть жестокой, напряженной и даже пугающей. Именно такую сторону дикой жизни демонстрируют победители ежегодного тематического конкурса от Close-up Photographer of the Year (CUPOTY). Тема этого года — «Смерть и разложение».

Долгоножка, пойманная хищным растением-росянкой в саду в Стаффордшире, Англия. Финалист категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Ed Phillips / CUPOTY

Победителем конкурса стал фотограф из Южной Африки Виллем Крюгер с по-настоящему жестким снимком: гиена, несущая оторванную голову зебры в национальном парке Крюгера. Организаторы назвали фотографию «наглядным напоминанием о том, что в природе почти ничто не пропадает зря».

Пятнистая гиена несет голову зебры в национальном парке Крюгера, Южная Африка. Победитель конкурса «Смерть и разложение» CUPOTY / © Willem Kruger

«Рано утром, во время сафари в национальном парке Крюгера, мы с женой заметили трех пятнистых гиен, идущих по дороге. Одна из них несла голову зебры — вероятно, добычи львов неподалеку — и направлялась прямо к нам», — рассказывает победитель Виллем Крюгер. — «В природе почти ничего не пропадает зря: даже гиенам нужно кормить свою стаю, и делают они это с поразительной настойчивостью».

Американская пустельга ощипывает воробья, устроившись на надгробии на кладбище в штате Массачусетс, США. Финалист категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Jason Gilbody / CUPOTY

Самец обыкновенной жабы обнимает мертвую самку в заводи природного парка Сьерра-Бланка на юге Испании. Работа, занявшая второе место в категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Juan Jesus Gonzalez Ahumada / CUPOTY

Паук-пизаурид поедает только что пойманного лягушонка на острове Носи-Комба, Мадагаскар. Финалист категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Emanuele Biggi / CUPOTY

Мертвые деревья на берегу водохранилища Саара-де-ла-Сьерра на юге Испании. Финалист категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Juan Jesus Gonzalez Ahumada / CUPOTY

Опустевший хитиновый панцирь долгоносика, подвешенный на тонкой нити паутины в Спринг-Гроуве, штат Иллинойс, США. Финалист категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Ken Bluma / CUPOTY

Мертвый селезень кряквы, вмерзший в лед небольшого озера в Фолло, Норвегия. Финалист категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Pal Hermansen / CUPOTY

Томизус наполненный (Thomisus onustus) поедает пчелу на цветке на Крите, Греция. Финалист категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Pete Burford / CUPOTY

Плодовое тело энтомопатогенного гриба, прорастающее из мертвого тела мотылька во влажном лесу близ Личенцы, центральная Италия. Финалист категории «Смерть и разложение» конкурса CUPOTY / © Emanuele Biggi / CUPOTY

Тематический конкурс CUPOTY проводится параллельно с основным ежегодным конкурсом Close-up Photographer of the Year, прием работ на который открывается в мае. Сам челлендж проходит в ноябре, а его тема определяется сообществом CUPOTY.

Полную галерею работ победителей и финалистов можно посмотреть здесь.