Как изменилась ночная Земля за последние годы. Спутниковые снимки светового загрязнения

Световое загрязнение остается серьезной и нарастающей проблемой — и касается оно не только астрофотографов.

Спутниковые снимки показали рост светового загрязнения / © NASA

Ученые, анализировавшие спутниковые изображения Земли за период с 2014 по 2022 год, пришли к выводу, что человеческая активность и искусственное освещение увеличили уровень светового загрязнения на 16% всего за восемь лет.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, отмечает, что усиление ночного освещения отражает процессы модернизации, которые, как правило, сопровождаются повышением уровня жизни. Однако рост светового загрязнения от искусственных источников негативно влияет на качество сна как у людей, так и у животных, серьезно нарушает поведение дикой природы — включая птиц и морских обитателей — и дестабилизирует природные экосистемы.

Несмотря на существование организаций, занимающихся сохранением темного неба и борьбой со световым загрязнением, в глобальном масштабе ситуация продолжает ухудшаться из года в год.

Ведущий автор исследования Чжэ Чжу отметил, что, несмотря на общий рост яркости Земли в ночное время, площади затемненных зон также увеличиваются. Это связано как с целенаправленными мерами по энергосбережению, так и — увы — с вооруженными конфликтами и природными катастрофами.

«Мы обнаружили, что Земля не просто постепенно становится ярче — она мерцает», — поясняет Чжу, доцент кафедры дистанционного зондирования Университета Коннектикута. — «Рост яркости в основном обусловлен развивающимися странами, такими как Индия, Китай и регионы Африки. Но мы также видим, что области затемнения ежегодно расширяются. Частично это связано с резкими событиями вроде войн и стихийных бедствий, но значительное снижение яркости наблюдается и в Европе, где были приняты соответствующие меры. В США же в целом продолжается рост освещенности».

Исследование интересно тем, что показывает: динамика использования искусственного освещения в ночное время может служить индикатором значимых событий и региональных тенденций. Так, ученые смогли по спутниковым снимкам выявить введение ограничений во время пандемии COVID-19, а также зафиксировать рост активности, связанной с конфликтами и военными действиями.

Однако сами авторы отмечают и ограничения своей работы. В исследовании использовались данные спутниковой системы NASA Black Marble, основанной на приборе VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite). Он эффективно отфильтровывает нежелательные источники света, такие как лунное сияние или полярные сияния, но при этом слабо чувствителен к излучению многих светодиодных ламп, которые сегодня широко распространены по всему миру.

Несмотря на региональные колебания, исследователи отметили: в целом Земля из года в год становится все более освещенной.