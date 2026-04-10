Жители каких стран работают дольше всех

Продолжительность рабочего времени варьируется в зависимости от страны. На инфографику попали самые «трудолюбивые» государства, исходя из среднего рабочего времени в неделю.

Жители каких стран работают дольше всех / © Chinaza Nsofor, Data Explained

Многие развитые государства в последние годы стремятся сокращать рабочую неделю. Однако в мире есть страны, в которых люди в среднем работают более 45, а то и 50 часов в неделю.

Первое место в рейтинге «трудолюбивых» стран занял Бутан. Там люди в среднем работают 54,7 часа в неделю. Это отражает экономическую ситуацию в стране. Большая часть населения там работает в трудоемких отраслях, таких как сельское и лесное хозяйство.

Схожая ситуация наблюдается и в Лесото, где в среднем население работает почти 50 часов в неделю. Экономика этой страны также зависит от сельского хозяйства и ручного труда.

Замыкает тройку Сан-Томе и Принсипи — государство, расположенное на одноименном архипелаге в Гвинейском заливе у берегов Африки. Его жители в среднем проводят за работой 49 часов. В топ-5 также вошли Республика Конго и Иордания.

Большинство стран, попавших на инфографику, находятся в Азии или Африке. В экономике там часто доминируют трудоемкие отрасли. Длительная рабочая неделя часто связана с низкой автоматизацией и слабой защитой работников.

Не всегда страны с короткой рабочей неделей — благополучные. Так, в топ-5 стран, где люди работают меньше всего часов, вошли как Норвегия, так и Йемен.