Пять американских экспериментальных самолетов, которые так и не пошли в серийное производство
Некоторые из самых технологически продвинутых самолетов, когда-либо созданных, никогда не поступили на службу, потому что мир менялся быстрее, чем их успевали внедрить. Эти программы стоили миллиарды долларов и задействовали десятки тысяч специалистов. Здесь представлены пять самых амбициозных самолетов и причины их неудач.
Northrop YB-49 стал одним из самых радикальных авиационных проектов своего времени. Первый полет состоялся в 1947 году. Он полностью отказался от традиционного фюзеляжа и хвоста, заменив их одной массивной стреловидной крыловой поверхностью, в которой разместились экипаж, полезная нагрузка и восемь реактивных двигателей — для того времени это было революционно. Концепт «летающего крыла» обещал исключительную аэродинамическую эффективность, низкое сопротивление и большую дальность — ключевые качества стратегического бомбардировщика холодной войны.
Позднейший анализ показал, что такие конструкции также уменьшают радиолокационную заметность, что сделало YB-49 случайным предшественником стелс-технологий за десятилетия до их официального внедрения.
Однако нестабильность оказалась фатальной. Без современной электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолет было крайне сложно контролировать, особенно по рысканью. Пилоты постоянно корректировали отклонения направления, особенно на большой высоте или в турбулентности. Несколько испытательных полетов выявили опасные характеристики управления. Ситуация усугубилась в 1948 году, когда YB-49 разбился, а экипаж погиб.
В результате ВВС США отменили программу в 1950 году, отдав предпочтение более традиционному Convair B-36 «Peacemaker». Но история оправдала концепт аэродинамической схемы «летающего крыла»: когда цифровые системы управления достигли зрелости в 1980-х, Northrop вернул концепт в бомбардировщик-стелс B-2 Spirit. YB-49 просто опоздал на 40 лет.
В 1960-х США стремились доминировать в сверхзвуковых пассажирских перевозках с проектом Boeing 2707 (SST). Его создавали, чтобы превзойти «Конкорд» по скорости и вместимости. В самолет планировалось посадить 250–300 пассажиров и возить их на скоростях, близких к 3700 километрам в час, потенциально делая его крупнейшим и самым быстрым коммерческим лайнером в истории.
Главной инновацией было крыло изменяемой стреловидности, которое могло удлиняться для взлета и убираться для сверхзвукового полета. Концепт решал фундаментальную проблему сверхзвукового транспорта: сочетание эффективности на низких скоростях и высокой скорости. Позже он успешно внедрился на многих военных самолетах. Однако в процессе разработки система стала слишком тяжелой и сложной, и Boeing пришлось отказаться от нее в пользу обычного крыла, что сильно задержало программу.
Внешние факторы тоже осложняли положение. Испытания звукового удара по центральным штатам вызвали массовое недовольство — 15 000 жалоб и сообщения о повреждениях зданий в Оклахома-Сити, что привело к запрету сверхзвуковых полетов на территории США в 1973 году. К 1971 году проект уже поглотил более одного миллиарда долларов федерального финансирования. Сенат США проголосовал за прекращение проекта из-за растущих расходов, экологических проблем и неопределенного спроса на рынке. Boeing 2707 стал политически спорным и слишком дорогим, уступив «Конкорду», и проект закрыли.
CF-105 «Arrow» был, возможно, самым продвинутым перехватчиком своего времени. Первый полет состоялся 25 марта 1958 года. Он создавался для защиты Северной Америки от советских бомбардировщиков.
Особенность «Arrow» заключалась в передовых технологиях: компьютеризированная система управления огнем, интеграция с современными радарами и ракетными системами. Программа была вершиной канадской авиационной индустрии: в ней напрямую работали более 14 500 человек, тысячи других — в сопутствующих ролях. Но несмотря на потенциал, проект был внезапно закрыт 20 февраля 1959 года — «черная пятница» канадской авиации. Решение премьер-министра Джона Дифенбейкера было обусловлено ростом расходов и изменением оборонных приоритетов.
YF-23 был одним из самых передовых прототипов истребителей. Разрабатывался для конкурса Advanced Tactical Fighter (ATF) ВВС США с приоритетом на стелс, скорость и живучесть вместо традиционной маневренности. Во многом он предвосхищал будущее воздушного боя, ставшее доминирующим лишь через десятилетия.
Дизайн был уникальным: крылья ромбовидной формы, плоский фюзеляж, наклонные поверхности для уменьшения радиолокационной заметности, система выхлопа снижала тепловую сигнатуру.
Однако в апреле 1991 года ВВС США выбрали YF-22 за лучшую маневренность и управляемость вектором тяги. В то время военная доктрина все еще делала ставку на ближний бой, где YF-22 был сильнее.
XB-70 создавался в 1950-х как ядерный стратегический бомбардировщик, предназначенный для полета на скорости около 3700 километров в час на высотах свыше 21 километра.
Но уже во время полетов он становился устаревшим. К концу 1950-х — началу 1960-х советские зенитно-ракетные комплексы показали, что бомбардировщики на больших высотах больше не защищены. Одновременно межконтинентальные баллистические ракеты стали быстрее и надежнее для доставки ядерного оружия. Многие политики посчитали, что будущее за ракетами, и программу закрыли, так и не развернув полностью.
Все пять самолетов показывают повторяющуюся реальность авиации: инновации сами по себе не гарантируют успех. Все эти проекты были технологически передовыми, но отменены по причинам, не всегда связанным с инженерией: политика, экономика, быстрая смена военной доктрины.
