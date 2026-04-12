Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
12 апреля, 09:05
Рейтинг: +44
Посты: 192

Пять американских экспериментальных самолетов, которые так и не пошли в серийное производство

Некоторые из самых технологически продвинутых самолетов, когда-либо созданных, никогда не поступили на службу, потому что мир менялся быстрее, чем их успевали внедрить. Эти программы стоили миллиарды долларов и задействовали десятки тысяч специалистов. Здесь представлены пять самых амбициозных самолетов и причины их неудач.

Northrop YB-49 / © NASA

Northrop YB-49 стал одним из самых радикальных авиационных проектов своего времени. Первый полет состоялся в 1947 году. Он полностью отказался от традиционного фюзеляжа и хвоста, заменив их одной массивной стреловидной крыловой поверхностью, в которой разместились экипаж, полезная нагрузка и восемь реактивных двигателей — для того времени это было революционно. Концепт «летающего крыла» обещал исключительную аэродинамическую эффективность, низкое сопротивление и большую дальность — ключевые качества стратегического бомбардировщика холодной войны.

Позднейший анализ показал, что такие конструкции также уменьшают радиолокационную заметность, что сделало YB-49 случайным предшественником стелс-технологий за десятилетия до их официального внедрения.

Однако нестабильность оказалась фатальной. Без современной электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолет было крайне сложно контролировать, особенно по рысканью. Пилоты постоянно корректировали отклонения направления, особенно на большой высоте или в турбулентности. Несколько испытательных полетов выявили опасные характеристики управления. Ситуация усугубилась в 1948 году, когда YB-49 разбился, а экипаж погиб.

В результате ВВС США отменили программу в 1950 году, отдав предпочтение более традиционному Convair B-36 «Peacemaker». Но история оправдала концепт аэродинамической схемы «летающего крыла»: когда цифровые системы управления достигли зрелости в 1980-х, Northrop вернул концепт в бомбардировщик-стелс B-2 Spirit. YB-49 просто опоздал на 40 лет.

Boeing 2707 / © Boeing

В 1960-х США стремились доминировать в сверхзвуковых пассажирских перевозках с проектом Boeing 2707 (SST). Его создавали, чтобы превзойти «Конкорд» по скорости и вместимости. В самолет планировалось посадить 250–300 пассажиров и возить их на скоростях, близких к 3700 километрам в час, потенциально делая его крупнейшим и самым быстрым коммерческим лайнером в истории.

Главной инновацией было крыло изменяемой стреловидности, которое могло удлиняться для взлета и убираться для сверхзвукового полета. Концепт решал фундаментальную проблему сверхзвукового транспорта: сочетание эффективности на низких скоростях и высокой скорости. Позже он успешно внедрился на многих военных самолетах. Однако в процессе разработки система стала слишком тяжелой и сложной, и Boeing пришлось отказаться от нее в пользу обычного крыла, что сильно задержало программу.

Внешние факторы тоже осложняли положение. Испытания звукового удара по центральным штатам вызвали массовое недовольство — 15 000 жалоб и сообщения о повреждениях зданий в Оклахома-Сити, что привело к запрету сверхзвуковых полетов на территории США в 1973 году. К 1971 году проект уже поглотил более одного миллиарда долларов федерального финансирования. Сенат США проголосовал за прекращение проекта из-за растущих расходов, экологических проблем и неопределенного спроса на рынке. Boeing 2707 стал политически спорным и слишком дорогим, уступив «Конкорду», и проект закрыли. 

CF-105 «Arrow» / © Wikimedia Commons 

CF-105 «Arrow» был, возможно, самым продвинутым перехватчиком своего времени. Первый полет состоялся 25 марта 1958 года. Он создавался для защиты Северной Америки от советских бомбардировщиков. 

Особенность «Arrow» заключалась в передовых технологиях: компьютеризированная система управления огнем, интеграция с современными радарами и ракетными системами. Программа была вершиной канадской авиационной индустрии: в ней напрямую работали более 14 500 человек, тысячи других — в сопутствующих ролях. Но несмотря на потенциал, проект был внезапно закрыт 20 февраля 1959 года — «черная пятница» канадской авиации. Решение премьер-министра Джона Дифенбейкера было обусловлено ростом расходов и изменением оборонных приоритетов. 

YF-23 «Black Widow II» / © Wikimedia Commons

YF-23 был одним из самых передовых прототипов истребителей. Разрабатывался для конкурса Advanced Tactical Fighter (ATF) ВВС США с приоритетом на стелс, скорость и живучесть вместо традиционной маневренности. Во многом он предвосхищал будущее воздушного боя, ставшее доминирующим лишь через десятилетия.

Дизайн был уникальным: крылья ромбовидной формы, плоский фюзеляж, наклонные поверхности для уменьшения радиолокационной заметности, система выхлопа снижала тепловую сигнатуру. 

Однако в апреле 1991 года ВВС США выбрали YF-22 за лучшую маневренность и управляемость вектором тяги. В то время военная доктрина все еще делала ставку на ближний бой, где YF-22 был сильнее.

XB-70 «Valkyrie» / © Wikimedia Commons

XB-70 создавался в 1950-х как ядерный стратегический бомбардировщик, предназначенный для полета на скорости около 3700 километров в час на высотах свыше 21 километра.

Но уже во время полетов он становился устаревшим. К концу 1950-х — началу 1960-х советские зенитно-ракетные комплексы показали, что бомбардировщики на больших высотах больше не защищены. Одновременно межконтинентальные баллистические ракеты стали быстрее и надежнее для доставки ядерного оружия. Многие политики посчитали, что будущее за ракетами, и программу закрыли, так и не развернув полностью.

Все пять самолетов показывают повторяющуюся реальность авиации: инновации сами по себе не гарантируют успех. Все эти проекты были технологически передовыми, но отменены по причинам, не всегда связанным с инженерией: политика, экономика, быстрая смена военной доктрины.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Космос: мифы, карты и первые полеты
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
12 Апр
1000
Как не потеряться в космосе: чему гироскоп научит енота
Музей криптографии
Москва
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Как жить и работать в космосе. Космическая медицина и психология
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Как квантовые технологии толкают человечество вперед
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
14 Апр
1000
Луперки и арвальские братья: магия плодородия и очищения
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Физика: звук
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Чтение в эпоху перемен: опыты и правила
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Почему люди не проходят сквозь стены? Квантовая физика и ее применение
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Досократики — многоликое начало философии
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

10 апреля, 11:30
Максим Абдулаев

Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

Немецкие и нидерландские археологи выяснили, что 125 тысяч лет назад неандертальцы целенаправленно ловили и разделывали европейских болотных черепах. Это первое свидетельство того, что северные популяции древних людей охотились на рептилий. Остатки черепах нашли в тех же слоях, где неандертальцы массово убивали гигантских слонов. Значит, черепах ловили не из-за голода. Вероятно, на них охотились дети ради панцирей, которые использовали для изготовления посуды.

8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

6 апреля, 08:00
Evgenia Vavilova

Физики нашли ответ на загадку о подавлении гармоник высокого порядка

Этот важный для исследователей инструмент разрушается за единичные фемтосекунды как будто без причины. В новом исследовании физики нашли два виновных в этом эффекта.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Последние новости:

  1. Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

    11 апреля, 19:45

  2. Меркурий предложили исследовать планетоходом, «убегающим» от Солнца

    11 апреля, 10:10

  3. Live: возвращение Artemis II на Землю

    10 апреля, 21:13

  4. Игорь Блинков: «Для нового прорыва в космонавтике нужны не идеи, а новые материалы»

    10 апреля, 18:17
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

