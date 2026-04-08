Кто закупает оружие больше всех: рейтинг крупнейших стран-импортеров вооружений

Мировой спрос на военную технику растет: государства наращивают закупки, реагируя на конфликты, нестабильность и изменение системы союзов.

© Visual Capitalist

Данная инфографика представляет крупнейших импортеров вооружений в мире в 2025 году на основе данных базы SIPRI Arms Transfers Database (март 2026 года). Она показывает, какие страны формируют рост оборонных расходов и где спрос увеличивается наиболее стремительно.

Саудовская Аравия уверенно занимает первое место по объему импорта вооружений, на ее долю приходится 9,1% мирового спроса — больше, чем у любой другой страны. Устойчивый уровень закупок отражает более широкую тенденцию: государства ускоряют модернизацию вооруженных сил на фоне затяжной региональной нестабильности.

Следом идет Индия с показателем 8,6%, сохраняя статус одного из крупнейших импортеров благодаря продолжающимся региональным противоречиям и необходимости обновления военного потенциала.

В то же время такие страны, как Катар и Объединенные Арабские Эмираты, остаются крупными покупателями, укрепляя позиции Ближнего Востока как одного из ключевых центров глобального спроса на вооружения.

На Европу теперь приходится 39,9% мирового импорта вооружений — это крупнейшая доля среди всех регионов. Резкий рост обусловлен ускоренным наращиванием оборонных возможностей с широким курсом на перевооружение.

Хотя основные импортеры привлекают наибольшее внимание, спрос на вооружения распределен между десятками стран, что подчеркивает масштабность военных инвестиций в современной геополитической обстановке.

Такие государства, как Япония, Германия и Индонезия, также занимают значительные доли рынка. Даже менее крупные импортеры формируют заметную часть спроса: категория «прочие» составляет 4,3% мирового импорта.