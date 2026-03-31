SpaceX вывела на орбиту более 110 полезных нагрузок в рамках одного пуска

Старт ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в 7:02 утра по восточному времени США в рамках миссии Transporter-16. Спустя два с половиной часа в SpaceX сообщили о завершении развертывания всех полезных нагрузок с верхней ступени ракеты.

Как следует из названия, миссия Transporter-16 станет шестнадцатым запуском в рамках программы совместных запусков Transporter компании SpaceX. Помимо нее, компания также реализует еще одну программу — Bandwagon, на счету которой уже четыре миссии.

В совокупности эти две программы вывели на орбиту более 1600 полезных нагрузок — включая рекордные 143 аппарата в рамках миссии Transporter-1 в январе 2021 года, что до сих пор остается абсолютным максимумом для одного запуска.

Всего на борту миссии Transporter-16 находилось 119 полезных нагрузок — как спутники, напрямую выведенные с Falcon 9, так и размещенные на борту модули и орбитальные «буксиры», которые позже самостоятельно выведут аппараты на целевые орбиты.

Крупнейшей нагрузкой миссии стал аппарат Gravitas от компании K2 Space. Этот космический аппарат, созданный в рамках демонстрационной программы, финансируемой Космическими силами США, стал первым представителем класса «Mega» — спутников, способных генерировать до 20 киловатт энергии. В декабре компания привлекла 250 миллионов долларов для масштабирования производства крупных спутников, в том числе для оператора SES.

Как и в предыдущих миссиях Transporter-16 объединила как постоянных, так и новых клиентов. Такие компании, как Capella Space, HawkEye 360, Iceye, Satellogic, Spire и Unseenlabs, пополнили свои орбитальные группировки новыми аппаратами.

Британская компания SatVu, разрабатывающая технологии тепловой инфракрасной съемки, отправила спутник HotSat-2, заменивший первый аппарат HotSat-1, который вышел из строя спустя шесть месяцев после запуска. Компания Sierra Nevada Corporation вывела на орбиту три спутника радиотехнической разведки Vindlér, созданных Muon Space.

Запуск также включал несколько орбитальных транспортных аппаратов, перевозивших спутники и полезные нагрузки. Компания Momentus, не проводившая запусков своего буксира Vigoride с 2023 года, отправила аппарат Vigoride-7 с десятью демонстрационными нагрузками. D-Orbit вывела новую версию своего аппарата Ion, а Exotrail — второй космический «фургон» серии spacevan.