SpaceX вывела на орбиту более 110 полезных нагрузок в рамках одного пуска
Компания SpaceX 30 марта осуществила очередной пуск из серии специализированных миссий совместных запусков, доставив на солнечно-синхронную орбиту более 110 полезных нагрузок.
Ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в 7:02 утра по восточному времени США в рамках миссии Transporter-16. Спустя два с половиной часа в SpaceX сообщили о завершении развертывания всех полезных нагрузок с верхней ступени ракеты.
Как следует из названия, миссия Transporter-16 станет шестнадцатым запуском в рамках программы совместных запусков Transporter компании SpaceX. Помимо нее, компания также реализует еще одну программу — Bandwagon, на счету которой уже четыре миссии.
В совокупности эти две программы вывели на орбиту более 1600 полезных нагрузок — включая рекордные 143 аппарата в рамках миссии Transporter-1 в январе 2021 года, что до сих пор остается абсолютным максимумом для одного запуска.
Всего на борту миссии Transporter-16 находилось 119 полезных нагрузок — как спутники, напрямую выведенные с Falcon 9, так и размещенные на борту модули и орбитальные «буксиры», которые позже самостоятельно выведут аппараты на целевые орбиты.
Крупнейшей нагрузкой миссии стал аппарат Gravitas от компании K2 Space. Этот космический аппарат, созданный в рамках демонстрационной программы, финансируемой Космическими силами США, стал первым представителем класса «Mega» — спутников, способных генерировать до 20 киловатт энергии. В декабре компания привлекла 250 миллионов долларов для масштабирования производства крупных спутников, в том числе для оператора SES.
Как и в предыдущих миссиях Transporter-16 объединила как постоянных, так и новых клиентов. Такие компании, как Capella Space, HawkEye 360, Iceye, Satellogic, Spire и Unseenlabs, пополнили свои орбитальные группировки новыми аппаратами.
Британская компания SatVu, разрабатывающая технологии тепловой инфракрасной съемки, отправила спутник HotSat-2, заменивший первый аппарат HotSat-1, который вышел из строя спустя шесть месяцев после запуска. Компания Sierra Nevada Corporation вывела на орбиту три спутника радиотехнической разведки Vindlér, созданных Muon Space.
Запуск также включал несколько орбитальных транспортных аппаратов, перевозивших спутники и полезные нагрузки. Компания Momentus, не проводившая запусков своего буксира Vigoride с 2023 года, отправила аппарат Vigoride-7 с десятью демонстрационными нагрузками. D-Orbit вывела новую версию своего аппарата Ion, а Exotrail — второй космический «фургон» серии spacevan.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
