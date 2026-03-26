Новый спутник будет отслеживать активность внутри зданий прямо с орбиты
Новый спутник компании SatVu может выявлять скрытую активность на ядерных объектах и в других чувствительных зонах, что одновременно повышает его разведывательную ценность и вызывает серьезные опасения в сфере конфиденциальности.
Созданный в Великобритании спутник, способный «заглядывать» сквозь стены и фиксировать детализированные тепловые сигнатуры, отправится в космос уже на этой неделе. Разработанный лондонской компанией SatVu аппарат HotSat-2 сможет предоставлять данные о человеческой активности даже тогда, когда люди находятся за потолками и стенами.
Согласно сообщениям, спутник потенциально способен «заглядывать внутрь» ядерных объектов Ирана, помогая определять, ведется ли там деятельность. Однако в других сценариях его применение может вызывать серьезные этические вопросы, связанные с нарушением приватности и тотальной слежкой.
HotSat-2 отправится на орбиту в рамках совместной миссии Transporter-16 компании SpaceX. Запуск будет осуществлен на ракете Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии; на данный момент он запланирован на 29 марта.
Лондонская компания SatVu специализируется на предоставлении высокоточных тепловых снимков из космоса. По данным издания The Telegraph, ее спутники используют передовые инфракрасные камеры, способные создавать изображения с детализацией, в 30 раз превышающей показатели спутников серии Landsat от NASA.
В перспективе SatVu планирует развернуть целую группировку из восьми спутников, что позволит наблюдать любую точку Земли с интервалом ожидания не более двух часов. Компания уже заключила соглашения с правительством США, Японии и рядом европейских стран.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
