Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астронавты миссии «Артемида II» прибыли на стартовый комплекс в преддверии исторического полета к Луне

Экипаж миссии «Артемида II» — первого за более чем полвека полета NASA к Луне — прибыл в Космический центр Кеннеди в преддверии запуска.

Ракета миссии «Артемида II» / © Josh Dinner

Астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен перелетели из Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне на реактивных самолетах T-38 и приземлились на взлетно-посадочной полосе комплекса Shuttle Landing Facility 27 марта.

Четверо астронавтов готовятся к запуску на ракете Space Launch System (SLS), который может состояться уже 1 апреля. Им предстоит 10-дневная миссия на корабле Orion — облет Луны с возвращением на Землю. Это первая пилотируемая миссия программы «Артемида», направленной на создание устойчивого присутствия человека на Луне, и первый полет астронавтов к Луне со времен миссии «Аполлон 17» в 1972 году.

С 20 марта экипаж находится на карантине — с момента, когда ракета SLS была перевезена из здания сборки (Vehicle Assembly Building, VAB) на стартовую площадку комплекса Launch Complex-39B (LC-39B). Теперь, на последнем «земном рубеже» перед отправкой в космос, астронавты останутся в изоляции на протяжении всего стартового окна, которое продлится до 6 апреля.

Это уже второй выкат ракеты «Артемида II»: ранее NASA пришлось вернуть SLS со стартовой площадки обратно в VAB из-за проблем, выявленных в ходе предпусковых испытаний в феврале.

Миссия «Артемида II» задумана как важный этап программы: впервые в условиях реального космического полета будут испытаны системы жизнеобеспечения корабля Orion с экипажем на борту. Посадка на Луну в рамках этой миссии не предусмотрена.

Если миссия «Артемида II» пройдет без серьезных проблем, NASA планирует в следующем году провести демонстрацию взаимодействия корабля Orion и лунных посадочных модулей на околоземной орбите в рамках «Артемида III». Далее, при готовности одного из модулей, агентство рассчитывает осуществить первую высадку на Луну в рамках «Артемида IV» в 2028 году. В перспективе 2030-х годов NASA намерено приступить к созданию более постоянной лунной инфраструктуры — с жилыми модулями, луноходами и регулярными грузовыми миссиями для формирования устойчивой базы на поверхности Луны.