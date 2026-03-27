Два взгляда на Сатурн: «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» создали самый четкий портрет планеты в истории

Новые изображения Сатурна дали самое детализированное на сегодняшний день представление о планете с кольцами, демонстрируя объединенную мощь самых передовых космических телескопов NASA.

Два взгляда на Сатурн: «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» создали самый четкий портрет планеты в истории / © NASA, ESA, CSA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

Используя наблюдения телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», астрономы создали наиболее полное изображение Сатурна на сегодняшний день. «Хаббл» получил четкие изображения в видимом свете, позволив наблюдать облачные полосы и долгосрочные изменения атмосферы. «Джеймс Уэбб» заглянул глубже, работая в инфракрасном диапазоне, и выявил тепловые структуры, скрытые под верхними слоями облаков.

Сатурн в объективе телескопа «Хаббл» / © NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

Данные телескопа «Хаббл», полученные в августе 2024 года в рамках программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), были дополнены наблюдениями обсерватории «Джеймс Уэбб» примерно через 14 недель. Совокупность этих наблюдений показала Сатурн как сложную, динамичную планету.

Сатурн в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

В видимом свете заметна мягко полосатая структура атмосферы. Инфракрасные данные телескопа «Джеймс Уэбб» выявили дополнительные особенности: более глубокие атмосферные слои, извилистое струйное течение в северных средних широтах, возможную полярную активность, а также несколько штормов в южном полушарии. Объединенные данные показали, как внешний облик планеты меняется в зависимости от длины волны, обеспечивая более полное понимание ее атмосферы.

В данных телескопа «Хаббл» кольца, состоящие из водяного льда, ярко отражают солнечный свет и имеют четкую структуру. В инфракрасном диапазоне телескопа «Джеймс Уэбб» они выглядят еще более яркими, резко выделяясь на фоне темного космоса и раскрывая дополнительные детали.

Различия между наблюдениями позволяют увидеть тонкие особенности — такие как «спицы» в кольцах, структуру их плотной центральной части, а также различия во внешнем кольце: на снимках телескопа «Джеймс Уэбб» оно выглядит тонким и четким, тогда как у «Хаббла» — лишь едва заметным.

Программа OPAL уже более десяти лет отслеживает изменения внешних планет, создавая долгосрочную «летопись» атмосферы Сатурна. Новые данные телескопа «Джеймс Уэбб» расширяют этот массив, добавляя многоволновое измерение по мере приближения планеты к следующему равноденствию.

В этом новом, составном изображении Сатурн предстает уже не просто далеким газовым гигантом, а живым, изменчивым миром, скрытые слои которого наконец начинают раскрываться.