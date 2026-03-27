Два взгляда на Сатурн: «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» создали самый четкий портрет планеты в истории
Новые изображения Сатурна дали самое детализированное на сегодняшний день представление о планете с кольцами, демонстрируя объединенную мощь самых передовых космических телескопов NASA.
Используя наблюдения телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», астрономы создали наиболее полное изображение Сатурна на сегодняшний день. «Хаббл» получил четкие изображения в видимом свете, позволив наблюдать облачные полосы и долгосрочные изменения атмосферы. «Джеймс Уэбб» заглянул глубже, работая в инфракрасном диапазоне, и выявил тепловые структуры, скрытые под верхними слоями облаков.
Данные телескопа «Хаббл», полученные в августе 2024 года в рамках программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), были дополнены наблюдениями обсерватории «Джеймс Уэбб» примерно через 14 недель. Совокупность этих наблюдений показала Сатурн как сложную, динамичную планету.
В видимом свете заметна мягко полосатая структура атмосферы. Инфракрасные данные телескопа «Джеймс Уэбб» выявили дополнительные особенности: более глубокие атмосферные слои, извилистое струйное течение в северных средних широтах, возможную полярную активность, а также несколько штормов в южном полушарии. Объединенные данные показали, как внешний облик планеты меняется в зависимости от длины волны, обеспечивая более полное понимание ее атмосферы.
В данных телескопа «Хаббл» кольца, состоящие из водяного льда, ярко отражают солнечный свет и имеют четкую структуру. В инфракрасном диапазоне телескопа «Джеймс Уэбб» они выглядят еще более яркими, резко выделяясь на фоне темного космоса и раскрывая дополнительные детали.
Различия между наблюдениями позволяют увидеть тонкие особенности — такие как «спицы» в кольцах, структуру их плотной центральной части, а также различия во внешнем кольце: на снимках телескопа «Джеймс Уэбб» оно выглядит тонким и четким, тогда как у «Хаббла» — лишь едва заметным.
Программа OPAL уже более десяти лет отслеживает изменения внешних планет, создавая долгосрочную «летопись» атмосферы Сатурна. Новые данные телескопа «Джеймс Уэбб» расширяют этот массив, добавляя многоволновое измерение по мере приближения планеты к следующему равноденствию.
В этом новом, составном изображении Сатурн предстает уже не просто далеким газовым гигантом, а живым, изменчивым миром, скрытые слои которого наконец начинают раскрываться.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.
Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет
Новое исследование о последней экспедиции к затонувшей атомной субмарине подтвердило локальную утечку радиации после 30 лет регулярного мониторинга. В 2019 году роботизированный аппарат опустился на дно и напрямую зафиксировал выбросы опасных изотопов из разрушенного реактора. Радиоактивные элементы неизбежно продолжили попадать во внешнюю среду, хотя их малое количество моментально разбавлялось.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
3 Октября, 2014
Алкоголик ли вы?
22 Декабря, 2019
Компьютерная эволюция
1 Июля, 2015
Удивительные факты о животных
