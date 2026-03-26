100 новых экзопланет нашли в старых данных NASA
Астрономы обнаружили более 100 новых миров за пределами Солнечной системы, скрытых в данных, собранных космическим аппаратом TESS, предназначенным для поиска экзопланет — и произошло это благодаря искусственному интеллекту.
Использованный метод также выявил еще около 2000 кандидатов во внесолнечные планеты, или экзопланеты, примерно половина из которых ранее оставалась неизвестной.
Учитывая, что в каталоге экзопланет NASA сейчас насчитывается около 6000 подтвержденных объектов, подтверждение этих кандидатов стало бы серьезным шагом вперед в поиске планет вокруг других звезд. Инновационная система искусственного интеллекта, лежащая в основе открытия, называется RAVEN и была разработана исследователями из Университет Уорика в Великобритании.
Аппарат TESS обнаруживает экзопланеты, фиксируя крошечные падения яркости звезды, возникающие, когда планета проходит перед ее диском — этот процесс называется «транзитом». RAVEN проанализировал наблюдения более чем 2,2 миллиона звезд, собранные за первые четыре года работы миссии, в поисках планет, расположенных настолько близко к своим звездам, что они совершают полный оборот всего за 16 земных суток. Таким образом, эта система ИИ помогает определить, насколько распространены такие «тесные» планеты и в каких типах звездных систем они встречаются чаще всего.
С момента открытия первых экзопланет в середине 1990-х годов их каталог вырос до более чем 6000 подтвержденных объектов, однако тысячи кандидатов, обнаруженных такими космическими миссиями, как Kepler и CHEOPS, по-прежнему остаются неподтвержденными. Это связано с тем, что ученым необходимо убедиться: наблюдаемые изменения яркости действительно вызваны прохождением планеты, а не другими явлениями, не связанными с планетами. Поэтому ускорение и повышение надежности таких подтверждений остается одной из ключевых задач современной астрономии.
«Главная трудность заключается в том, чтобы понять, действительно ли затемнение вызвано планетой на орбите или чем-то иным, например затменной двойной звездой — именно на этот вопрос и пытается ответить RAVEN», — пояснил разработчик системы Андреас Хаджигеоргиу. Ее сила основана на тщательно созданном наборе данных, включающем сотни тысяч реалистично смоделированных планет и других астрофизических событий, которые могут маскироваться под планеты.
По словам специалиста, команда обучила модели машинного обучения распознавать характерные паттерны в данных, позволяющие определить тип наблюдаемого явления — задача, с которой ИИ справляется особенно эффективно. RAVEN охватывает весь процесс обнаружения экзопланет: от выявления сигнала до его проверки с помощью машинного обучения и последующей статистической валидации. Это дает системе преимущество перед другими инструментами, которые, как правило, решают лишь отдельные этапы задачи.
Среди обнаруженных близко расположенных кандидатов ученые смогли подробно определить типы планет и их распределение. Выяснилось, что около 10% звезд, подобных Солнцу, имеют такие планеты — что подтверждает выводы, ранее сделанные миссией Kepler.
Кроме того, RAVEN позволил оценить редкость планет размером с Нептун на близких орбитах: оказалось, что они встречаются лишь у примерно 0,08% звезд солнечного типа. Это явление астрономы называют «нептунианской пустыней».
Результаты работы RAVEN наглядно демонстрируют возможности искусственного интеллекта в анализе огромных массивов астрономических данных и выявлении едва заметных эффектов.
Исследование команды опубликовано в трех статьях журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а также доступно в репозитории научных публикаций arXiv.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
