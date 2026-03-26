Южная Корея показала первый серийный истребитель KF-21

В Южной Кореи представили первый серийный экземпляр собственного истребителя KF-21. Этот важный этап подчеркивает, насколько быстро продвигалась программа: с момента демонстрации первого прототипа прошло чуть более пяти лет.

Первый серийный истребитель KF-21 / © Office of the President of South Korea

Темпы разработки особенно впечатляют на фоне других программ создания истребителей нового поколения, хотя Сеул пошел на ряд заметных упрощений, чтобы уложиться в столь сжатые сроки.

Первый серийный KF-21 — также известный как «Бораме» (в переводе с корейского — «ястреб») — представляет собой двухместный самолет, который показали на церемонии в штаб-квартире Korea Aerospace Industries в городе Сачхон на юго-востоке от Сеула.

Президент Ли Чжэ Мен заявил, что этот истребитель символизирует «стремление Южной Кореи к суверенному развитию и созданию средств самообороны», и подчеркнул намерение вывести страну в число четырех ведущих мировых держав в сфере обороны.

Нет сомнений, что Южная Корея стремительно становится одним из ключевых игроков в сфере оборонного производства, и это все чаще подтверждается крупными экспортными контрактами.

Помимо KF-21, Ли также упомянул самоходную гаубицу K9 Thunder и зенитно-ракетный комплекс Cheongung, которые уже обеспечили стране значительные зарубежные продажи. В сфере военной авиации учебно-боевой самолет T-50/FA-50 также зарекомендовал себя как серьезный игрок на мировом рынке.

Согласно ранее объявленным планам, Военно-воздушные силы Республики Корея должны получить 40 истребителей KF-21 к 2028 году, а к 2032 году довести их общее количество до 120 единиц.

Столь быстрый прогресс стал возможен благодаря тому, что Южная Корея выбрала заметно отличающийся подход по сравнению с другими программами создания истребителей нового поколения.

KF-21 изначально не позиционировался как полноценный истребитель пятого поколения со всеми присущими ему характеристиками. Вместо этого Сеул относит его к классу «4,5-го поколения» — термин, который обычно применяется к новым или глубоко модернизированным истребителям, появившимся с 1990-х годов.

В отличие от «настоящих» самолетов пятого поколения, конструкция KF-21 не строится в первую очередь вокруг малозаметности, а уровень интеграции сенсоров у него значительно ниже, чем, например, у F-35 Lightning II.