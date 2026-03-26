Южная Корея показала первый серийный истребитель KF-21
В Южной Кореи представили первый серийный экземпляр собственного истребителя KF-21. Этот важный этап подчеркивает, насколько быстро продвигалась программа: с момента демонстрации первого прототипа прошло чуть более пяти лет.
Темпы разработки особенно впечатляют на фоне других программ создания истребителей нового поколения, хотя Сеул пошел на ряд заметных упрощений, чтобы уложиться в столь сжатые сроки.
Первый серийный KF-21 — также известный как «Бораме» (в переводе с корейского — «ястреб») — представляет собой двухместный самолет, который показали на церемонии в штаб-квартире Korea Aerospace Industries в городе Сачхон на юго-востоке от Сеула.
Президент Ли Чжэ Мен заявил, что этот истребитель символизирует «стремление Южной Кореи к суверенному развитию и созданию средств самообороны», и подчеркнул намерение вывести страну в число четырех ведущих мировых держав в сфере обороны.
Нет сомнений, что Южная Корея стремительно становится одним из ключевых игроков в сфере оборонного производства, и это все чаще подтверждается крупными экспортными контрактами.
Помимо KF-21, Ли также упомянул самоходную гаубицу K9 Thunder и зенитно-ракетный комплекс Cheongung, которые уже обеспечили стране значительные зарубежные продажи. В сфере военной авиации учебно-боевой самолет T-50/FA-50 также зарекомендовал себя как серьезный игрок на мировом рынке.
Согласно ранее объявленным планам, Военно-воздушные силы Республики Корея должны получить 40 истребителей KF-21 к 2028 году, а к 2032 году довести их общее количество до 120 единиц.
Столь быстрый прогресс стал возможен благодаря тому, что Южная Корея выбрала заметно отличающийся подход по сравнению с другими программами создания истребителей нового поколения.
KF-21 изначально не позиционировался как полноценный истребитель пятого поколения со всеми присущими ему характеристиками. Вместо этого Сеул относит его к классу «4,5-го поколения» — термин, который обычно применяется к новым или глубоко модернизированным истребителям, появившимся с 1990-х годов.
В отличие от «настоящих» самолетов пятого поколения, конструкция KF-21 не строится в первую очередь вокруг малозаметности, а уровень интеграции сенсоров у него значительно ниже, чем, например, у F-35 Lightning II.
Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.
Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.
Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
14 Декабря, 2024
Информация о прошлом климате тает вместе со льдом
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
