«Хаббл» сделал новое фото Крабовидной туманности впервые за 25 лет
NASA опубликовало новые снимки Крабовидной туманности, полученные телескопом «Хаббл» — четверть века спустя после того, как легендарная обсерватория впервые обратила свой взгляд на космического «краба».
Свежие изображения показывают изменчивые облака газа, разлетающиеся от места мощнейшего взрыва сверхновой, произошедшего в 1054 году. Тогда вспышка была столь яркой, что ее можно было наблюдать даже днем.
Именно этот взрыв оставил после себя красочный остаток, известный сегодня как Крабовидная туманность, или Мессье 1. Она расположена на расстоянии около 6500 световых лет от Земли, в созвездии Тельца. Впервые «Хаббл» запечатлел ее в 1999 году — еще до модернизации, в ходе которой обсерватория получила камеру Wide Field Camera 3. Ее установили астронавты миссии STS-125 в 2009 году, значительно повысив разрешающую способность телескопа.
В 2024 году NASA вновь направило «Хаббл» на Крабовидную туманность. Новые данные показали, что газовые волокна продолжают стремительно разлетаться от эпицентра взрыва со скоростью примерно 5,5 миллиона километров в час.
Сравнение снимков 1999 и 2024 годов позволило выявить изменения температуры, плотности и химического состава газа в туманности. Теперь астрономы могут наблюдать, как со временем эволюционируют остатки сверхновых — и все это благодаря долговечности телескопа «Хаббл».
«Мы привыкли думать о небе как о чем-то неизменном, неподвижном, — отметил астроном Университета Джонса Хопкинса Уильям Блэр в заявлении NASA. — Однако длительная работа телескопа «Хаббл» показывает, что даже такие объекты, как Крабовидная туманность, находятся в движении, продолжая расширяться спустя почти тысячу лет после взрыва».
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
