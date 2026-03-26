«Хаббл» сделал новое фото Крабовидной туманности впервые за 25 лет

NASA опубликовало новые снимки Крабовидной туманности, полученные телескопом «Хаббл» — четверть века спустя после того, как легендарная обсерватория впервые обратила свой взгляд на космического «краба».

«Хаббл» сделал новое фото Крабовидной туманности впервые за 25 лет / © NASA, ESA, STScI, William Blair (JHU); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

Свежие изображения показывают изменчивые облака газа, разлетающиеся от места мощнейшего взрыва сверхновой, произошедшего в 1054 году. Тогда вспышка была столь яркой, что ее можно было наблюдать даже днем.

Изображения Крабовидной туманности, полученные космическим телескопом «Хаббл» в 1999 году (слева) и снова в 2024 году (справа) / © NASA, ESA, STScI, William Blair (JHU); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

Именно этот взрыв оставил после себя красочный остаток, известный сегодня как Крабовидная туманность, или Мессье 1. Она расположена на расстоянии около 6500 световых лет от Земли, в созвездии Тельца. Впервые «Хаббл» запечатлел ее в 1999 году — еще до модернизации, в ходе которой обсерватория получила камеру Wide Field Camera 3. Ее установили астронавты миссии STS-125 в 2009 году, значительно повысив разрешающую способность телескопа.

В 2024 году NASA вновь направило «Хаббл» на Крабовидную туманность. Новые данные показали, что газовые волокна продолжают стремительно разлетаться от эпицентра взрыва со скоростью примерно 5,5 миллиона километров в час.

Сравнение снимков 1999 и 2024 годов позволило выявить изменения температуры, плотности и химического состава газа в туманности. Теперь астрономы могут наблюдать, как со временем эволюционируют остатки сверхновых — и все это благодаря долговечности телескопа «Хаббл».

«Мы привыкли думать о небе как о чем-то неизменном, неподвижном, — отметил астроном Университета Джонса Хопкинса Уильям Блэр в заявлении NASA. — Однако длительная работа телескопа «Хаббл» показывает, что даже такие объекты, как Крабовидная туманность, находятся в движении, продолжая расширяться спустя почти тысячу лет после взрыва».