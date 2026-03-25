Сон с включенным светом привел к набору веса
Двадцатилетняя жительница Китая набрала вес свыше 100 килограммов. Врачи объяснили ее состояние привычкой спать при включенном свете.
Заместитель главврача отделения медицины сна в больнице «Каннин» при Университете Нинбо, врач-сомнолог Чжэн Тяньмин рассказал, что однажды к нему пришла молодая девушка, чей вес превышал 100 килограммов. У нее обнаружили повышенное давление, а также крайне высокий уровень глюкозы натощак — свыше 14 ммоль на литр.
Как рассказала девушка, она постоянно спала при включенном свете. По словам врача, именно это могло стать причиной ее состояния. Чжэн пояснил, что маленькая ночная лампа может стать «невидимым убийцей» для здоровья.
По словам Чжена, во время сна свет проникает через веки, стимулирует светочувствительные клетки сетчатки и заставляет мозг подавлять выработку мелатонина. Это нарушает нормальные циркадные ритмы, и в итоге влияет на метаболизм.
Его выводы подтверждает исследование американских ученых, опубликованное в JAMA Internal Medicine в 2019 году. В течение пяти лет авторы наблюдали за более чем 43 тысячами женщин. У женщин, которые спали при включенном свете или телевизоре, риск набрать более пяти килограммов оказался выше на 17% по сравнению с теми, кто спал в полной темноте. Также у спящих при свете была выше вероятность избыточного веса на 22% и ожирения на 33%.
Как пояснили исследователи, свет во время сна вызывает инсулинорезистентность. Чувствительность клеток к инсулину снижается. Для поддержания нормального уровня сахара поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше гормона. При этом высокий уровень инсулина способствует синтезу и накоплению жира.
Также свет ночью нарушает баланс лептина и грелина. Эти гормоны регулируют чувство насыщения и голода. Даже если человек не ест ночью, свет в комнате влияет на сон, из-за чего организм считает, что энергии недостаточно. На следующий день у человека усиливается тяга к еде, особенно калорийной.
Чтобы создать полную темноту во время сна, Чжэн рекомендовал использовать плотные шторы и закрывать щели под дверью. Также он посоветовал спрятать даже маленькие источники света, например индикаторы на выключателях. По его словам, важно убирать гаджеты за час до сна. Людям, которые не могут спать без света, можно оставить ночник со слабым красным или оранжевым светом.
