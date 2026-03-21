Инфографика: самые популярные стриминговые сервисы в мире

Стриминговые платформы продолжают набирать популярность во всем мире. На инфографике показаны лидеры рынка, ранжированные по количеству подписчиков.

Инфографика: самые популярные стриминговые сервисы в мире / © Rejoice Anabocha, Data Explained

Люди по всему миру регулярно покупают подписки популярных стриминговых платформ. Компании инвестируют миллиарды долларов в производство собственных фильмов и сериалов.

По данным FlixPatrol, мировым лидером в этой сфере остается Netflix. Число подписчиков платформы превысило 300 миллионов.

Далее в рейтинге оказались Amazon Prime, Disney+ и HBO Max, базирующиеся в США. Число подписчиков сервисов достигло 200 миллионов, 131,6 миллиона и 128 миллионов соответственно.

В топ-5 также вошла китайская компания Tencent Video. Хотя она ориентирована на местный рынок, количество подписчиков платформы составляет 114 миллионов.

Российский «Кинопоиск» оказался в рейтинге на 21-м месте с 11,9 миллионами подписчиков. «Иви» попал на 25-е место.