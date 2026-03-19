В США приступили к созданию дрона Dragonfly для Титана
Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (США) по заказу программы NASA «Новые рубежи» приступила к созданию ядерного винтокрылого дрона под названием Dragonfly («Стрекоза»). Аппарат отправится к крупнейшему спутнику Сатурна — Титану — в 2028 году.
Когда аппарат будет готов, Dragonfly станет летающим научным роботом размером с автомобиль, способным преодолевать большие расстояния, чем любой из существующих марсоходов. Оказавшись на спутнике Сатурна, он будет проводить атмосферные, спектрометрические и сейсмические измерения, а также анализировать химические образцы.
Может ли там существовать жизнь? Именно поэтому химические исследования так важны: условия на Титане идеально подходят для формирования органических «кирпичиков» жизни. NASA прямо заявило, что миссия будет «искать химические признаки жизни на водной или углеводородной основе».
Титан давно привлекает внимание NASA именно по этой причине, однако спутник ревниво хранит свои тайны. Его густая, туманная атмосфера долгое время мешала телескопам получить подробные данные. В 2004 году к нему прибыл космический аппарат «Кассини», чтобы улучшить качество наблюдений; год спустя он отправил на поверхность зонд «Гюйгенс», но тот проработал менее суток. Теперь же миссия Dragonfly, общая стоимость которой оценивается в три миллиарда долларов (более 245 миллиардов рублей), должна дать человечеству наиболее полное представление о Титане за всю историю исследований.
Запуск на ракете Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 2028 год, а прибытие к Титану — на 2034-й. Аппарат будет перелетать через реки, озера и дюны. Плотная атмосфера Титана здесь играет двойственную роль: с одной стороны, она облегчает работу винтов и позволяет аппарату легче держаться в воздухе, с другой — делает использование солнечной энергии практически невозможным. Поэтому Dragonfly будет работать на ядерной энергии — точнее, от многоцелевого радиоизотопного термоэлектрического генератора (MMRTG). В нем используются стержни с плутонием, нагревающие один из контактов замкнутой цепи и создающие электрический ток. Та же технология применяется в современных марсоходах.
