Российский телескоп зафиксировал вспышку погибшей звезды с энергией, превышающей излучение Солнца за 10 миллиардов лет
Расположенный в Аргентине российский телескоп обнаружил в оптическом диапазоне редкое событие — вспышку погибшей звезды. Эта погибающая звезда выделила энергию, превышающую излучение Солнца за 10 миллиардов лет его жизни.
Космическая обсерватория FERMI зарегистрировала гамма-всплеск GRB 260207A. Вскоре источник гамма-всплеска обнаружил телескоп МАСТЕР-OAFA, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Гамма-всплески (GRB) — это очень яркие и короткие космические вспышки, связанные с гибелью массивных звезд. В нашей галактике такие явления происходят примерно раз в 10 000 лет. За несколько секунд гамма-всплеска выделяемая энергия превышает излучение Солнца за все время его существования. Из-за необычной яркости эти события видны с самых далеких окраин Вселенной.
Обычно гамма-всплески обнаруживают обсерватории, работающие в гамма и рентгеновском диапазонах. Наибольшую информацию об этих событиях дают оптические наблюдения. Когда спутники фиксируют гамма-всплески, они сообщают об этом наземным телескопам.
Младший научный сотрудник лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Аристарх Часовников пояснил, что исследователи достаточно хорошо изучили поведение кривых блеска гамма-всплесков через несколько часов после события. Самыми ценными он назвал ранние наблюдения. Параметры события — его яркость, длительность и характер затухания — позволяют понять какая звезда его вызвала, а также получить данные об устройстве Вселенной.
