Южная Корея создала роборуку с уникальным сочетанием легкости и ловкости

Южнокорейская компания представила роботизированную руку с ловкостью, сопоставимой с человеческой, при весе менее одного килограмма.

Роборуки DG-5F-S / © Tesollo

Компания Tesollo, разрабатывающая высокоточные роботизированные руки и захваты, представила компактную пятитактильную (пятипальцевую) руку, предназначенную для гуманоидных и промышленных систем.

Устройство получило название DG-5F-S. Оно оснащено 20 степенями свободы и спроектировано так, чтобы воспроизводить движения, близкие к человеческой артикуляции. При этом рука соответствует строгим ограничениям по размеру и весу, которые ранее сдерживали ее применение в гуманоидных платформах.

Длина DG-5F-S составляет 21 сантиметр, а ее манипуляционные возможности отличаются высокой точностью и гибкостью. Несмотря на сложную внутреннюю механику, устройство остаётся удивительно легким — всего 880 грамм.

Одной из ключевых особенностей являются обратимые суставы. Они обеспечивают механическую податливость, позволяя роботу безопасно взаимодействовать с окружающей средой и поглощать внешние воздействия без повреждений.

Поиск совершенного роботизированного захвата набирает обороты. Сегодня такие компании, как Tesla и Figure, продвигают универсальных человекоподобных роботов, именно рука становится самым важным — и самым дорогим — элементом конструкции. По прогнозам, к 2030 году мировой рынок пятпальцевых роботизированных рук для гуманоидов может достичь 876 миллионов долларов. Конечная цель проста: положить конец эпохе неуклюжих захватов и заменить их руками, способными чувствовать, адаптироваться и манипулировать объектами с по-настоящему отзывчивым интеллектом.