Южная Корея создала роборуку с уникальным сочетанием легкости и ловкости
Южнокорейская компания представила роботизированную руку с ловкостью, сопоставимой с человеческой, при весе менее одного килограмма.
Компания Tesollo, разрабатывающая высокоточные роботизированные руки и захваты, представила компактную пятитактильную (пятипальцевую) руку, предназначенную для гуманоидных и промышленных систем.
Устройство получило название DG-5F-S. Оно оснащено 20 степенями свободы и спроектировано так, чтобы воспроизводить движения, близкие к человеческой артикуляции. При этом рука соответствует строгим ограничениям по размеру и весу, которые ранее сдерживали ее применение в гуманоидных платформах.
Длина DG-5F-S составляет 21 сантиметр, а ее манипуляционные возможности отличаются высокой точностью и гибкостью. Несмотря на сложную внутреннюю механику, устройство остаётся удивительно легким — всего 880 грамм.
Одной из ключевых особенностей являются обратимые суставы. Они обеспечивают механическую податливость, позволяя роботу безопасно взаимодействовать с окружающей средой и поглощать внешние воздействия без повреждений.
Поиск совершенного роботизированного захвата набирает обороты. Сегодня такие компании, как Tesla и Figure, продвигают универсальных человекоподобных роботов, именно рука становится самым важным — и самым дорогим — элементом конструкции. По прогнозам, к 2030 году мировой рынок пятпальцевых роботизированных рук для гуманоидов может достичь 876 миллионов долларов. Конечная цель проста: положить конец эпохе неуклюжих захватов и заменить их руками, способными чувствовать, адаптироваться и манипулировать объектами с по-настоящему отзывчивым интеллектом.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
19 Декабря, 2015
Пять новогодних лайфхаков, вдохновленных наукой
16 Ноября, 2021
От мысленных экспериментов — к квантовому компьютеру
17 Марта, 2016
10 хладнокровных убийц из мира животных
