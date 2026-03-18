Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Юмор дикой природы: представлены ранее не публиковавшиеся снимки конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards
Популярный фотоконкурс Nikon Comedy Wildlife Awards объявил о начале приема работ на 2026 год. В честь этого события организаторы представили ранее не публиковавшиеся снимки из конкурса 2025 года.
«Чтобы открыть новый сезон, мы собрали подборку работ, которые вы еще не видели, из прошлогоднего конкурса», — говорится в официальном пресс-релизе.
Организаторы также подчеркнули, что участников ждут «по-настоящему впечатляющие призы». Главная награда — уникальное сафари в заповеднике Масаи Мара в Кении, которое может стать путешествием всей жизни для победителя. Кроме того, среди призов фотокамеры и объективы от компании Nikon для победителей в спонсируемых номинациях.
Участие в конкурсе 2026 года бесплатное, причем допускаются снимки, сделанные на камеры любых брендов. Подать заявку можно до 30 июня 2026 года. Короткий список финалистов будет опубликован в октябре, а победителей объявят на церемонии награждения в декабре.
Конкурс включает несколько номинаций: млекопитающие; птицы; рептилии, амфибии и насекомые; рыбы и другие водные виды; молодой фотограф; портфолио; Nikon видео и приз зрительских симпатий.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии