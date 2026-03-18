Юмор дикой природы: представлены ранее не публиковавшиеся снимки конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards

Популярный фотоконкурс Nikon Comedy Wildlife Awards объявил о начале приема работ на 2026 год. В честь этого события организаторы представили ранее не публиковавшиеся снимки из конкурса 2025 года.

«От головы до хвоста» / © Bernard Beauné

«Чтобы открыть новый сезон, мы собрали подборку работ, которые вы еще не видели, из прошлогоднего конкурса», — говорится в официальном пресс-релизе.

«Самый длинный попугай в мире» / © Elizabeth Sanjuan

Организаторы также подчеркнули, что участников ждут «по-настоящему впечатляющие призы». Главная награда — уникальное сафари в заповеднике Масаи Мара в Кении, которое может стать путешествием всей жизни для победителя. Кроме того, среди призов фотокамеры и объективы от компании Nikon для победителей в спонсируемых номинациях.

«Чувствую себя милым» / © Morris Hersko

Участие в конкурсе 2026 года бесплатное, причем допускаются снимки, сделанные на камеры любых брендов. Подать заявку можно до 30 июня 2026 года. Короткий список финалистов будет опубликован в октябре, а победителей объявят на церемонии награждения в декабре.

«Сила мышц» / © Scott Kalter

Конкурс включает несколько номинаций: млекопитающие; птицы; рептилии, амфибии и насекомые; рыбы и другие водные виды; молодой фотограф; портфолио; Nikon видео и приз зрительских симпатий.

«Танцпол» / © Brigitte Alcalay-Marcon

«Остановись, я был там первым!» / © Bruno Zavattin

«Розовый клюв» / © Arindam Saha

«Опасность для игры в гольф» / © Michael Lambie

«Мистер Принглс – Хранитель листа» / © Sritam Kumar Sethy