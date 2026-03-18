Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
Самый необычный самолет РЭБ в мире: японский EC-2 впервые поднялся в воздух
Новейшее пополнение Воздушных сил самообороны Японии без преувеличения можно назвать одним из самых необычных и даже «уродливых» военных самолетов нашего времени.
Огромный вздутый нос и другие неуклюжие выступающие элементы придают машине крайне своеобразный облик. Тем не менее, EC-2 представляет собой важное усиление для японских ВВС в условиях растущих угроз и усложняющейся военно-технической обстановки.
Самолет, вызвавший большой интерес у специалистов и энтузиастов, впервые поднялся в воздух 17 марта 2026 года на авиабазе Гифу, расположенной в одноименной префектуре.
EC-2 создан на базе японского транспортного самолета Kawasaki C-2 с двумя реактивными двигателями. Разработка новой версии началась в 2021 году. Это самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дальнего действия, предназначенный для воздействия на системы противника в электромагнитном спектре — при этом он действует вне зоны досягаемости средств противовоздушной обороны.
В основу EC-2 положен борт с серийным номером 68-1203 — третий построенный C-2, впоследствии переоборудованный под специализированные задачи. Сам транспортный C-2 по своим размерам и возможностям занимает промежуточное положение между Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-130 Hercules. Наиболее близким аналогом считается европейский Airbus A400M Atlas. При этом японский самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6.
EC-2 пришел на смену единственному в своем роде самолету радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC-1, который был создан путем переоборудования транспортного C-1. На протяжении многих лет EC-1 эксплуатировался группой радиоэлектронной борьбы на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама.
Еще до первого полета самолет стал своеобразной «достопримечательностью» для местных жителей и авиационных энтузиастов: фотографы активно снимали необычную машину во время ее рулежных испытаний на аэродроме. Несмотря на свою спорную внешность, Kawasaki EC-2 может сыграть важную роль в будущих операциях, обеспечивая Японии новые возможности в сфере радиоэлектронной борьбы.
Комментарии