Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
18 марта, 07:13
Рейтинг: +780
Посты: 2357

Самый необычный самолет РЭБ в мире: японский EC-2 впервые поднялся в воздух

Новейшее пополнение Воздушных сил самообороны Японии без преувеличения можно назвать одним из самых необычных и даже «уродливых» военных самолетов нашего времени. 

# авиация
# оружие
# самолёты
# Япония
Японский самолет радиоэлектронной борьбы EC-2  / © Japan MoD
Японский самолет радиоэлектронной борьбы EC-2  / © Japan MoD

Огромный вздутый нос и другие неуклюжие выступающие элементы придают машине крайне своеобразный облик. Тем не менее, EC-2 представляет собой важное усиление для японских ВВС в условиях растущих угроз и усложняющейся военно-технической обстановки.

Японский самолет радиоэлектронной борьбы EC-2 / © Japan MoD
Японский самолет радиоэлектронной борьбы EC-2 / © Japan MoD

Самолет, вызвавший большой интерес у специалистов и энтузиастов, впервые поднялся в воздух 17 марта 2026 года на авиабазе Гифу, расположенной в одноименной префектуре.

EC-2 создан на базе японского транспортного самолета Kawasaki C-2 с двумя реактивными двигателями. Разработка новой версии началась в 2021 году. Это самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дальнего действия, предназначенный для воздействия на системы противника в электромагнитном спектре — при этом он действует вне зоны досягаемости средств противовоздушной обороны.

В основу EC-2 положен борт с серийным номером 68-1203 — третий построенный C-2, впоследствии переоборудованный под специализированные задачи. Сам транспортный C-2 по своим размерам и возможностям занимает промежуточное положение между Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-130 Hercules. Наиболее близким аналогом считается европейский Airbus A400M Atlas. При этом японский самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6.

EC-2 пришел на смену единственному в своем роде самолету радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC-1, который был создан путем переоборудования транспортного C-1. На протяжении многих лет EC-1 эксплуатировался группой радиоэлектронной борьбы  на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама.

Еще до первого полета самолет стал своеобразной «достопримечательностью» для местных жителей и авиационных энтузиастов: фотографы активно снимали необычную машину во время ее рулежных испытаний на аэродроме. Несмотря на свою спорную внешность, Kawasaki EC-2 может сыграть важную роль в будущих операциях, обеспечивая Японии новые возможности в сфере радиоэлектронной борьбы.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Мар
850
Антоцеротовые (Anthocerotophyta): загадочный отдел высших растений
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Современные системы жизнеобеспечения
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Советская школа ракетостроения
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Мар
800
Война за независимость: 1760-1770-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Происхождение и терапия депрессий: взгляд из будущего
Нейрокампус
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Роботы летят на Марс
ФизТех
Москва
Лекция
19 Мар
800
Как ломается древо жизни: молекулярная революция в биологии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
20 Мар
850
Зиму я сплю напролет…
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Гелиоцентрическая система Коперника – просчитался, но где?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

16 марта, 15:06
ФизТех

Джозефсоновская микросхема научила квантовую память предсказывать будущее

Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Последние новости:

  1. Российские ученые разработали алгоритм высокоточного анализа сложных оптических поверхностей

    17 марта, 16:17

  2. Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

    17 марта, 15:15

  3. Готы оказались «этнической смесью» народов Европы, Африки и Азии

    17 марта, 14:14

  4. Стоматолог предупредила о вреде отбеливающих средств с маркетплейсов

    17 марта, 14:02
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Igor Jirkov
40 минут назад
"обычно образование новых видов происходит в течение миллионов лет" Да ну? Это не правда. Например, в африканских великих озерах сотни видов за

Геофизики выяснили, когда после Чиксулубской катастрофы на Земле появились новые виды

Сергей Валерьевич
53 минуты назад
Потом будет шторм и эта байда опрокинется

Крупнейший парусный круизный лайнер установил рекорд скорости во время морских испытаний

skygoo _
58 минут назад
Там сейчас блиндажи надо строить, а не стадионы

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

forceful outerwear
2 часа назад
На Солнце действительно появились первые «тихие» дни без пятен, и это считается ранним сигналом приближения солнечного минимума — фазы

Первые признаки солнечного «затишья» заметили в феврале

Инир Каб
2 часа назад
Прекрасный малыш

В Приморье впервые запечатлели, как лесной кот перехватил улов у выдры

Sergey Gorovoy
4 часа назад
ну, если у тебя в руках окровавленная 😂 бейсбольная бита, то от этих оборванцев-таксистов со всего ближнего востока или юго-восточной азии+индия,

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Bakhyt Faizullayev
4 часа назад
1, здесь сказано про энергопотребления. Заводы, печь, транспорты, и всякие энергопотребления

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Sei
7 часов назад
Судя по пещяной текстуре бетона этот беспилотник переносит взрывчатку в 200кг будучи размерами в 15см ширину

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Sergey Kz
7 часов назад
> Старение давно считается неизбежным процессом Но вот в старые давние времена совсем было не так :)

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Sergey Kz
8 часов назад
Sam, вам бы тоже написать какую-нибудь интересную статью или серию по теме, видно что в теме.

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Дмитрий Попов
8 часов назад
Larisa, а давно у нас Украина входит в ЕС?) Тут вообще непонятная солянка, которую ни картой Европы не объяснить, ни картой ЕС

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Igor Schatrov
9 часов назад
Такой дрон проще заметить!,слишком крупная цель!!!!,в России лучше делают дроны!!!,ура Россия ВЕЛИКАЯ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА!!!!,УРА РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!!!

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Александр Макаров
9 часов назад
Asan, думаешь сбросил? Вряд.

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Александр Ветров
10 часов назад
Сколько он стоит и сколько стоит таже герань

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Sergey Gorovoy
10 часов назад
зато всё открыто.

Цена конфликтов: инфографика крупнейших военных расходов США в истории

Veeta Maude
10 часов назад
Ндаа..

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Георгий Еремеев
11 часов назад
Sergii, зетники- это сторонники Зеленского? Главного потребителя сельхозпродуктов в виде кокса?

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Сергей Булыжник
11 часов назад
Кроме того что площадь сельхоз земель у нас и в Китае с Индией сопоставима но вы этих странах снимают урожай 2-3 раза в год. Т. е. в конечном итоге

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

иван воротий
11 часов назад
Евгений, никто не ругает Россию, а вот над такими эмбицилами, вполне достойно поприкалвваться

Марс – это вам не Луна. Почему так сложно отправить человека на Красную планету?

Любовь С.
11 часов назад
reiter, такие события происходят и рядом, но очень редко, поэтому их сложно зафиксировать. Кроме того, слияния черных дыр часто не дают видимого света,

Слияние черных дыр в диске активной галактики запустило гамма-всплеск

