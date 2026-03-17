Фотограф запечатлел львенка, впавшего в «пищевую кому»
Фотограф дикой природы Йохан Джей Бота (Johan J Botha) находился в трансграничном парке Кгалагади в южной части Африки, когда наткнулся на львиное семейство, поедавшее антилопу, которую они недавно добыли.
Когда фотограф заметил животных, львы уже успели съесть большую часть антилопы. Боте удалось заснять львенка, растянувшегося на земле с раздутым животом после того, как он наелся до полного изнеможения.
В отличие от многих диких животных, которые питаются почти весь день, львы живут по принципу «то густо, то пусто». После удачной охоты эти большие кошки стараются съесть как можно больше. Самец льва способен съесть около 40 килограммов мяса за один раз — это поразительные 20% его собственного веса.
Поскольку следующая успешная охота может состояться только через неделю или даже позже, львы стараются насытиться впрок. Это эволюционная стратегия, которая помогает виду выживать.
Как и люди, после обильной еды львы чувствуют сонливость, а двигаться им становится некомфортно. И, как показывает снимок львенка, лучшее решение — просто расслабиться и дать пище спокойно перевариться.
15 Августа, 2014
Страшная сила
