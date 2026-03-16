Китай представил концепт робота-помощника для будущей лунной базы

Инженеры в Китае изучают новую роботизированную систему, предназначенную для работы в качестве универсального помощника на Луне. Концепт, разработанный исследователями из Пекинского института инженерии космических аппаратов, сочетает колесную мобильность с человекоподобной ловкостью. Это позволит машине перемещаться по поверхности Луны и одновременно выполнять широкий спектр задач.

Иллюстративное изображение лунохода / © Alexis

Среди них — строительные работы, обслуживание оборудования, проведение научных экспериментов, а также сбор и анализ лунных образцов. По словам разработчиков, механическая конструкция робота рассчитана на гибкость и высокую точность. Его «талия» способна вращаться примерно на 180 градусов в обе стороны и наклоняться вперед до 90 градусов, что позволяет эффективнее подводить инструменты и работать в сложных условиях.

При этом шарнирная «рука» обладает четырьмя степенями свободы, благодаря чему робот способен выполнять тонкие манипуляции. Исследователи подробно описали конструкцию и возможности машины в статье, опубликованной в издание Journal of Deep Space Exploration.

По мнению исследователей, колесная система передвижения может обеспечить роботу существенное преимущество в лунных условиях. Активная подвеска на колесах позволяет платформе двигаться быстрее и сохранять большую устойчивость по сравнению с традиционными двуногими шагающими системами, создавая надежную опору для верхней части корпуса робота во время выполнения задач.

Ученые также отметили, что Китай уже успешно использует колесное передвижение в планетных исследованиях, указывая на успех луноходов «Юйту» и марсохода «Чжужун». Чтобы выдерживать суровый рельеф и экстремальные температуры Луны, колеса нового робота, как ожидается, будут выполнены из легкой металлической сетки, усиленной стальными проволочными протекторами.

Такая конструкция обеспечивает прочность, сохраняя при этом гибкость и способность поглощать удары. Это помогает аппарату сохранять сцепление с поверхностью и плавно преодолевать большие расстояния по неровному лунному ландшафту даже при крайне низких температурах.