Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: сколько жителей ЕС используют общественный транспорт

Общественный транспорт — неотъемлемая часть городской инфраструктуры. Хотя страны Евросоюза стараются развивать транспортные системы, многие граждане ими не пользуются. На инфографике показано, какая часть жителей стран ЕС не ездила на общественном транспорте.

Инфографика: сколько жителей ЕС не используют общественный транспорт / © Eurostat

В 2024 году более половины жителей Евросоюза (50,6%) не использовали общественный транспорт. Каждый день им пользовались 10,7% жителей, каждую неделю — 11,6%, каждый месяц — 10,0%, реже одного раза в месяц — 17,1%.

Среди стран ЕС наименее востребован общественный транспорт на Кипре. За год им не воспользовались 85% жителей. Схожая тенденция наблюдалась в Италии (68,0%), Португалии (67,8%), Франции (65,1%), Словении (61,6%) и Греции (61,3%).

Обратная ситуация сложилась в Люксембурге. Там общественным транспортом не пользовались 15,7% населения. Регулярно на нем ездят 23,1% людей. Также общественный транспорт популярен в Латвии (19,2%) и Эстонии (18,2%).

Евростат относит к общественному транспорту автобусы, трамваи, поезда и метро. В эту категорию не входят такси и велосипеды. Также ведомство не уточнило, какой способ передвижения предпочитают люди, не использующие общественный транспорт — например, автомобиль, велосипед или пешие прогулки.