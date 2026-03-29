  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
29 марта, 16:34
Рейтинг: +163
Посты: 611

Инфографика: сколько жителей ЕС  используют общественный транспорт 

Общественный транспорт — неотъемлемая часть городской инфраструктуры. Хотя страны Евросоюза стараются развивать транспортные системы, многие граждане ими не пользуются. На инфографике показано, какая часть жителей стран ЕС не ездила на общественном транспорте.

Сообщество
# Европа
# Евросоюз
# Инфографики
# инфраструктура
# транспорт
Инфографика: сколько жителей ЕС не используют общественный транспорт / © Eurostat
В 2024 году более половины жителей Евросоюза (50,6%) не использовали общественный транспорт. Каждый день им пользовались 10,7% жителей, каждую неделю — 11,6%, каждый месяц — 10,0%, реже одного раза в месяц — 17,1%. 

Среди стран ЕС наименее востребован общественный транспорт на Кипре. За год им не воспользовались 85% жителей. Схожая тенденция наблюдалась в Италии (68,0%), Португалии (67,8%), Франции (65,1%), Словении (61,6%) и Греции (61,3%).

Обратная ситуация сложилась в Люксембурге. Там общественным транспортом не пользовались 15,7% населения. Регулярно на нем ездят 23,1% людей. Также общественный транспорт популярен в Латвии (19,2%) и Эстонии (18,2%).

Евростат относит к общественному транспорту автобусы, трамваи, поезда и метро. В эту категорию не входят такси и велосипеды. Также ведомство не уточнило, какой способ передвижения предпочитают люди, не использующие общественный транспорт — например, автомобиль, велосипед или пешие прогулки.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
27 марта, 12:43
СГМУ им. В.И. Разумовского

Стоматолог объяснила риски самостоятельного удаления зубного камня

В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# зубной камень
# зубы
# стоматология
# чистка зубов
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Вячеслав Вахрамеев
58 минут назад
Смешно , как пытаются доказать компании и корпарации , что какой-то прорыв совершают ! Деньги воруют , пускают пыль в глаза , а ничего нет , по

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Mikhail Khramov
1 час назад
Вот только не надо тут говорить "страны" с загрязненным воздухом. Измеряли в нескольких городах. Если в Хельсинки или в Москве воздух загрязнен, это

Только 13 стран в мире дышат безопасным воздухом — три из них в Европе

Ioann Naumow
1 час назад
Егор, а колонизаторы брезгуют землёй что-ли? Аргентина и есть колония, большинство их пахотных земель в собственности у транснациональных

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

Ioann Naumow
1 час назад
таоатата, в России и Европе запрещено производить ГМО продукцию!Сам тупой неуч ,так других ещё чему то поучает, дегенерат.

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

Арсений Иголкин
2 часа назад
Иван, я ничего не писал, что мне что-то другое нравится, тем более российское с никаким финансированием и отсутствием рынков сбыта, чтобы

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

sergii sytnikov
2 часа назад
Алексей, Уничтожить все ПВО, весь ВМФ, все ВВС. Ни один самолёт США и корабль и даже катер не пострадал при наличие у Ирана тысяч ракет и дронов

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Evgeny Palchikov
3 часа назад
Опять переводная статья, где России как государства нет

Только 13 стран в мире дышат безопасным воздухом — три из них в Европе

Владимир Максимов
3 часа назад
Вячеслав, почему ты такой забитый дурак, наверное в школе на двойки учился.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Владимир Максимов
3 часа назад
Hillel, это точно сказано.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Владимир Максимов
3 часа назад
Олег, ну зачем же показывать себя таким безмозглым идиотом, лучше бы просто промолчал.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Владимир Максимов
3 часа назад
Пью, ты на самом деле полуслепой или недоразвитый, если так думаешь.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Wody Xz
4 часа назад
Этот типо прорыв вероятно издевает громкие звуки из за мимики

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Химич Василий
5 часов назад
Для освоения Марса надо в первую очередь подключить биологов, которые на земле, а ещё точнее в недрах Антарктиды найдут живые и жизнеспособные

«На Марсе будут яблони цвести»: города Красной планеты

Чунга Чанга
7 часов назад
По моему в топку мимику лиш бы по дому работал.

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Александр Ткачев
9 часов назад
При чем тут точка G? Эта область - аналог клитора.

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Вожык Калючы
9 часов назад
Игорь, займись контрабандой иранской нефти в Индию через Пакистан - озолотишься.

Инфографика: сравнение Ирана с соседями на Ближнем Востоке

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно