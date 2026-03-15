Карта регионов мира по медианному возрасту населения в 2026 году

Новые данные Организации Объединенных Наций, основанные на демографических прогнозах на 2026 год, отражают медианный возраст населения — то есть возраст, при котором половина населения старше этой отметки, а половина моложе.

Карта регионов мира по медианному возрасту населения в 2026 году / © Visual Capitalist

Согласно прогнозам, Европа будет иметь самый высокий медианный возраст среди крупных регионов мира — 43,1 года. Уже сейчас многие европейские страны сталкиваются с сокращением численности населения трудоспособного возраста и растущей нагрузкой на пенсионные и медицинские системы.

Эта тенденция объясняется несколькими факторами. Во-первых, уровень рождаемости в Европе остается значительно ниже уровня простого воспроизводства населения. Во-вторых, продолжительность жизни продолжает расти. В результате доля пожилых людей в общей структуре населения постепенно увеличивается.

Такие страны, как Италия, Германия и Испания, входят в число самых «старых» государств мира: их медианный возраст уже приближается к середине сороковых лет или превышает ее.

В Северной Америке прогнозируемый медианный возраст составляет 38,9 года. Это делает регион одним из относительно «старых», однако он все же заметно моложе Европы. Иммиграция и немного более высокий уровень рождаемости частично замедляют темпы старения населения.

Океания, включающая Австралию, Новую Зеландию и островные государства Тихого океана, имеет медианный возраст 33,6 года. Близкий показатель наблюдается и в Южной Америке — 32,1 года.

Азия также находится примерно в этом диапазоне — ее медианный возраст составляет 32,8 года. Однако внутри региона наблюдаются огромные различия: от быстро стареющих обществ, таких как Япония и Южная Корея, до гораздо более молодых популяций в некоторых странах Южной и Юго-Восточной Азии.

Африка резко выделяется на фоне остальных регионов как самый молодой — ее медианный возраст составляет всего 19,5 года. Это связано с высокими показателями рождаемости и быстрым ростом населения во многих странах континента.

В ближайшие десятилетия в ряде африканских государств ожидается значительное увеличение численности населения трудоспособного возраста. Если этот демографический рост будет сопровождаться инвестициями в образование, инфраструктуру и экономические возможности, он может стать важным фактором долгосрочного экономического развития.