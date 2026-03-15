Карта регионов мира по медианному возрасту населения в 2026 году
Новые данные Организации Объединенных Наций, основанные на демографических прогнозах на 2026 год, отражают медианный возраст населения — то есть возраст, при котором половина населения старше этой отметки, а половина моложе.
Согласно прогнозам, Европа будет иметь самый высокий медианный возраст среди крупных регионов мира — 43,1 года. Уже сейчас многие европейские страны сталкиваются с сокращением численности населения трудоспособного возраста и растущей нагрузкой на пенсионные и медицинские системы.
Эта тенденция объясняется несколькими факторами. Во-первых, уровень рождаемости в Европе остается значительно ниже уровня простого воспроизводства населения. Во-вторых, продолжительность жизни продолжает расти. В результате доля пожилых людей в общей структуре населения постепенно увеличивается.
Такие страны, как Италия, Германия и Испания, входят в число самых «старых» государств мира: их медианный возраст уже приближается к середине сороковых лет или превышает ее.
В Северной Америке прогнозируемый медианный возраст составляет 38,9 года. Это делает регион одним из относительно «старых», однако он все же заметно моложе Европы. Иммиграция и немного более высокий уровень рождаемости частично замедляют темпы старения населения.
Океания, включающая Австралию, Новую Зеландию и островные государства Тихого океана, имеет медианный возраст 33,6 года. Близкий показатель наблюдается и в Южной Америке — 32,1 года.
Азия также находится примерно в этом диапазоне — ее медианный возраст составляет 32,8 года. Однако внутри региона наблюдаются огромные различия: от быстро стареющих обществ, таких как Япония и Южная Корея, до гораздо более молодых популяций в некоторых странах Южной и Юго-Восточной Азии.
Африка резко выделяется на фоне остальных регионов как самый молодой — ее медианный возраст составляет всего 19,5 года. Это связано с высокими показателями рождаемости и быстрым ростом населения во многих странах континента.
В ближайшие десятилетия в ряде африканских государств ожидается значительное увеличение численности населения трудоспособного возраста. Если этот демографический рост будет сопровождаться инвестициями в образование, инфраструктуру и экономические возможности, он может стать важным фактором долгосрочного экономического развития.
Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.
«Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»
Астрономы обнаружили, что ранние протогалактики похожи на центральную область Млечного Пути: много газа и пыли, но нет сильного разрушающего излучения. В этих благоприятных условиях могли формироваться первые во Вселенной крупные органические молекулы — гораздо раньше, чем принято считать.
Употребление марихуаны чревато проблемами с памятью: психологи обнаружили, что под действием каннабиса люди чаще «вспоминали» слова, которых никогда не слышали, и хуже справлялись с задачами на разные виды памяти, включая необходимые в повседневной жизни.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
12 Октября, 2016
Физика будущих войн: от инфразвука до нейтрино
