Сербский МиГ-29 впервые заметили с китайскими сверхзвуковыми ракетами
Истребители МиГ-29 ВВС Сербии неожиданно заметили с китайскими авиационными ракетами CM-400. Ранее считалось, что это оружие находится на вооружении только у Пакистана и Китая.
Новые фотографии показали сербский истребитель несущий две ракеты CM-400 на внутренних подкрыльевых узлах подвески. Эти самолеты советского происхождения прошли модернизацию и теперь способны применять новое вооружение. Если эта информация подтвердится окончательно, Сербия фактически получит ракетную возможность, практически не имеющую аналогов в Европе (за исключением России).
Ракета CM-400 разработана китайской корпорацией China Aerospace Science and Industry Corporation и, судя по всему, предназначалась главным образом для экспортных поставок. Впервые ее представили в 2012 году.
Основные характеристики CM-400:
- длина — около 5,2 метра;
- диаметр — 40 сантиметров;
- масса — около 900 килограммов.
Возможны два типа боевой части: фугасная (150 килограммов) и бронебойная (200 килограммов).
CM-400 — сверхзвуковая ракета. Производитель утверждает, что на конечном участке полета она может развивать скорость до 5500 километров в час. Дальность оценивается от 250 до 400 километров.
Чаще всего CM-400 описывают как противокорабельную ракету, иногда даже как «убийцу авианосцев». Однако ее возможности шире. Она может быть оснащена различными головками самонаведения: инфракрасной / оптоэлектронной — для морских целей; пассивной радиолокационной — для уничтожения радаров; а также возможно поражение обычных наземных целей. Ракета оптимизирована для поражения укрепленных стратегических целей днем и ночью, при любых погодных условиях.
Использование китайской ракеты на не-китайском самолете стало возможным благодаря системе Standalone Weapon Fire Control System (SWFCS), разработанной китайской компанией CATIC. Она позволяет устанавливать китайские ракеты и бомбы на самолеты иностранного производства без серьезной модернизации.
