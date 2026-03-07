Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сколько проработал ПК, запущенный от 56 батареек типа AA
Игровые ноутбуки оснащены мощными литиевыми батареями, которые позволяют играть без подключения к сети в течение нескольких часов. Энтузиаст решил проверить, можно ли заменить специализированные элементы батареями типа AA.
Ютубер ScuffedBits заменил старый блок питания CX430 мощностью 450 ватт на переходник ATX, позволяющий подключать 12-вольтовые кабели практически к любому источнику питания.
Автор не уточнил, какими характеристиками обладал его компьютер. Вероятно, он использовал один из старых процессоров Intel, два модуля оперативной памяти и 2,5-дюймовый SATA SSD. Работал ПК под Windows 10.
Батарейки AA дают всего 1,5 вольта. Для получения необходимых 12 вольт, нужно соединить 8 элементов последовательно. Когда экспериментатор попробовал подключить батарейки к кабелю питания, на материнской плате загорелся LCD-индикатор состояния. Измерения показали, что система потребляет от батареек AA всего 0,06 ампера.
Энтузиаст попробовал включить ПК. Система охлаждения на секунду заработала, но потом все отключилось. Тогда ScuffedBits попробовал использовать щелочные батареи, но это не особо помогло.
Выяснилось, что проблема заключалась в тонких проводах, соединяющих батарейки. Они не могли выдержать скачки напряжения, которые требуются компьютеру в момент включения. Тогда автор добавил два больших конденсатора, которые работают как буфер энергии. Он также использовал несколько проводов, чтобы распределить питание между ними. Теперь систему можно было запустить от 56 щелочных батареек.
Также экспериментатор пошел на небольшую хитрость. Чтобы первоначально запустить компьютер, он использовал внешний блок питания. После подготовки ScuffedBits переключил компьютер с блока питания на батарейки AA. Однако игровой сервис Steam потреблял слишком много энергии, из-за чего компьютер выключился всего через 52 секунды.
На следующем этапе он попробовал запустить игру A Short Hike. Хотя у нее достаточно скромные системные требования, компьютер продержался всего пять секунд, после чего отключился. Экспериментатор не сдавался и решил поиграть хотя бы в «Сапера» на легком уровне. На этот раз ScuffedBits практически смог реализовать задуманное. Он прошел раунд за 4 минуты 35 секунд. Сразу после этого батарейки разрядились.
После этого экспериментатор захотел полностью пройти игру, используя только батарейки AA. Тогда он заменил блок питания своего LED-монитора на восемь перезаряжаемых батареек AA. Питание беспроводной мыши и клавиатуры менять не пришлось, так как они уже работали от батареек AA. В этот раз компьютер проработал всего 2 минуты 14 секунд. Вероятно, причиной были старые батарейки.
На завершающем этапе он решил установить видеокарту (GPU) и запустить игру в полноэкранном режиме. Когда он переключил систему полностью на питание от батареек, компьютер проработал примерно девять секунд и выключился.
Этот забавный эксперимент показал, насколько далеко продвинулись технологии батарей. Они позволяют получать относительно хорошую производительность даже на небольших портативных устройствах.
Шимпанзе безошибочно отличили кристаллы от обычных камней и подолгу изучали их оптические свойства. Биологи связали это поведение с археологической загадкой коллекционирования кварца древними гоминидами. Тяга к строгим формам и прозрачности оказалась древним эволюционным признаком, который предшествовал появлению абстрактного мышления.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
За право называть себя родиной легендарных скрипок Страдивари долгие годы спорили несколько европейских стран. Исследователи из Швейцарии, Франции, Словении заявляли, что именно их леса послужили материалом для инструментов с неповторимым звучанием. Теперь история получила новый поворот. Международная команда изучила годичные кольца почти на 300 скрипках итальянского мастера и выяснила, в каком конкретно места Страдивари брал материал для своих лучших творений.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Мая, 2016
Очень необычная медицина прошлого
18 Сентября, 2015
Запахи, о которых скоро забудут
25 Ноября, 2015
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
19 Декабря, 2019
Электромобили: нескромные могильщики рабочих мест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии