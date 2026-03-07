Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сколько проработал ПК, запущенный от 56 батареек типа AA

Игровые ноутбуки оснащены мощными литиевыми батареями, которые позволяют играть без подключения к сети в течение нескольких часов. Энтузиаст решил проверить, можно ли заменить специализированные элементы батареями типа AA.

Энтузиаст заставил ПК работать от 56 батареек типа AA / © ScuffedBits, YouTube

Ютубер ScuffedBits заменил старый блок питания CX430 мощностью 450 ватт на переходник ATX, позволяющий подключать 12-вольтовые кабели практически к любому источнику питания.

Автор не уточнил, какими характеристиками обладал его компьютер. Вероятно, он использовал один из старых процессоров Intel, два модуля оперативной памяти и 2,5-дюймовый SATA SSD. Работал ПК под Windows 10.

Батарейки AA дают всего 1,5 вольта. Для получения необходимых 12 вольт, нужно соединить 8 элементов последовательно. Когда экспериментатор попробовал подключить батарейки к кабелю питания, на материнской плате загорелся LCD-индикатор состояния. Измерения показали, что система потребляет от батареек AA всего 0,06 ампера.

Энтузиаст попробовал включить ПК. Система охлаждения на секунду заработала, но потом все отключилось. Тогда ScuffedBits попробовал использовать щелочные батареи, но это не особо помогло.

Выяснилось, что проблема заключалась в тонких проводах, соединяющих батарейки. Они не могли выдержать скачки напряжения, которые требуются компьютеру в момент включения. Тогда автор добавил два больших конденсатора, которые работают как буфер энергии. Он также использовал несколько проводов, чтобы распределить питание между ними. Теперь систему можно было запустить от 56 щелочных батареек.

Также экспериментатор пошел на небольшую хитрость. Чтобы первоначально запустить компьютер, он использовал внешний блок питания. После подготовки ScuffedBits переключил компьютер с блока питания на батарейки AA. Однако игровой сервис Steam потреблял слишком много энергии, из-за чего компьютер выключился всего через 52 секунды.

На следующем этапе он попробовал запустить игру A Short Hike. Хотя у нее достаточно скромные системные требования, компьютер продержался всего пять секунд, после чего отключился. Экспериментатор не сдавался и решил поиграть хотя бы в «Сапера» на легком уровне. На этот раз ScuffedBits практически смог реализовать задуманное. Он прошел раунд за 4 минуты 35 секунд. Сразу после этого батарейки разрядились.

После этого экспериментатор захотел полностью пройти игру, используя только батарейки AA. Тогда он заменил блок питания своего LED-монитора на восемь перезаряжаемых батареек AA. Питание беспроводной мыши и клавиатуры менять не пришлось, так как они уже работали от батареек AA. В этот раз компьютер проработал всего 2 минуты 14 секунд. Вероятно, причиной были старые батарейки.

На завершающем этапе он решил установить видеокарту (GPU) и запустить игру в полноэкранном режиме. Когда он переключил систему полностью на питание от батареек, компьютер проработал примерно девять секунд и выключился.

Этот забавный эксперимент показал, насколько далеко продвинулись технологии батарей. Они позволяют получать относительно хорошую производительность даже на небольших портативных устройствах.