Человекоподобный робот Xiaomi впервые выполнил сложную задачу на производственной линии электромобилей
Китайская компания Xiaomi представила нового человекоподобного робота, способного выполнять сложную сборку самонарезающих гаек на производственной линии электромобилей.
Робот справился с задачей за 76 секунд, полностью соответствуя требованию самой быстрой производственной цикловой скорости. О запуске роботов в сборочных операциях для электромобилей сообщил генеральный директор Xiaomi Ли Цзюнь в своем официальном аккаунте в WeChat.
По данным компании, робот работал на станции установки самонарезающих гаек в цехе литья под давлением электромобилей Xiaomi. За три часа непрерывной работы устройство продемонстрировало точность 90,2%. Робот подбирал гайки с автоматической подающей установки и устанавливал их на позиционные фиксаторы. На следующем этапе он взаимодействовал с ленточными конвейерами и системой автоматического позиционирования, обеспечивая затяжку компонентов пола после интегрированного литья под давлением. Xiaomi отметила, что внедрение человекоподобных роботов является важным шагом на пути к «масштабному применению в автомобильном производстве».
Основной вызов заключался в точном совмещении гаек и обеспечении их надежного взаимодействия. Внутренняя шлицевая структура гаек, нестабильная поза захвата и влияние магнитных полей значительно усложняли процесс сборки.
Для решения этих задач Xiaomi использовала комплексный подход на основе данных и совместную систему обучения. Робота обучили с применением собственной 4,7-миллиардной параметрической VLA-модели (Vision-Language-Action) в сочетании с методами усиленного обучения.
Такой подход снижает зависимость от ручных обучающих данных, позволяет роботу быстро адаптироваться и обучаться на основе окружающей среды. Благодаря мультимодальному вводу с использованием зрения, тактильных сенсоров и датчиков положения суставов робот меньше подвержен ошибкам при сложных манипуляциях, что повышает стабильность и общую производительность.
Для управления всеми движениями робота Xiaomi применяет гибридную систему, объединяющую традиционные алгоритмы оптимизации и методы усиленного обучения. Контроллер оптимизации обновляет параметры менее чем за миллисекунду, обеспечивая работу робота в реальном времени. Система усиленного обучения тренируется на сотнях миллионов виртуальных возмущений, что позволяет роботу сохранять равновесие даже в экстремальных условиях и переносить навыки из симуляции в реальный мир без дополнительного обучения.
На фоне ускорения испытаний робототехники на заводах по всему миру внедрение Xiaomi демонстрирует, что человекоподобные роботы постепенно переходят от экспериментальных прототипов к практическому использованию на производственных линиях.
