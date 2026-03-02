Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейшая в мире испытательная установка по метанированию CO₂ обеспечит газом 10000 японских домов

Две японские компании запустили одну из крупнейших в мире установок по метанированию углекислого газа. Ожидается, что она сможет ежегодно обеспечивать городским газом около 10 000 домохозяйств.

Аэрофотоснимок предприятия синтетического метана / © Inpex Corporation

Проект реализован энергетическим гигантом Inpex Corporation со штаб-квартирой в Токио совместно с газовой компанией Osaka Gas Co., Ltd. Демонстрационная эксплуатация официально стартовала в конце февраля 2026 года.

Проект финансировался Организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий Японии (NEDO). Инициатива была запущена Inpex в 2021 году, строительство началось двумя годами позже, а к концу 2025 года объект был полностью завершен и прошел этап пробной эксплуатации. Мощность установки составляет 400 кубических метров CO₂ в час.

Предприятие способно производить достаточный объем синтетического метана — также известного как e-methane, — чтобы ежегодно снабжать городским газом тысячи домохозяйств. По данным Inpex, синтетический метан, произведенный на площадке, был успешно закачан в систему природного газопровода.

Новый комплекс включает оборудование для подачи исходного сырья, метанирующие реакторы и вспомогательные системы. В качестве сырья используется углекислый газ, улавливаемый на заводе Koshijihara Plant компании Inpex Japan Corporation в префектуре Ниигата.

«В ходе испытательной эксплуатации на установке была успешно достигнута техническая цель — получение синтетического метана с концентрацией 96 процентов», — сообщили представители Inpex.

«В дальнейшем часть произведенного синтетического метана будет подаваться в газопровод Inpex Japan через завод Koshijihara. При этом демонстрационная эксплуатация установки будет осуществляться с приоритетом безопасности и экологических стандартов», — добавили в компании.

По оценке Inpex, проект приближает e-methane к практическому применению. Inpex отвечает за общее управление проектом и эксплуатацию площадки, тогда как Osaka Gas разрабатывает ключевую технологию реакции метанирования.

Газовая компания применяет свою энергоэффективную каталитическую технологию метанирования и инженерную экспертизу для совершенствования оборудования новой установки и дальнейшей оптимизации производственного процесса.