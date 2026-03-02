Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Черную крылатую ракету Tomahawk впервые заметили при ударах по Ирану
Военно-морские силы (ВМС) США опубликовали первые фотографии операции «Эпическая ярость», демонстрирующие различные действия, предпринятые на данный момент, в том числе пуски крылатых ракет RGM-109 Tomahawk Land-Attack Missile (TLAM) с эсминцев класса Arleigh Burke. Один из снимков привлек особое внимание: на нем запечатлена глянцевая черная ракета TLAM, не похожая ни на одну из ранее замеченных.
До сих пор черных Tomahawk не наблюдалось. Обычно эти ракеты окрашены в привычный дымчато-серый цвет, характерный для большинства техники ВМС США. Все остальные TLAM, показанные на кадрах пусков, выполнены именно в этой стандартной расцветке, поэтому новая версия выглядит по-настоящему необычно.
Темная окраска этой ракеты напоминает покрытие другого вооружения ВМС США — малозаметной противокорабельной ракеты AGM-158C Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM). Эти современные крылатые ракеты, по крайней мере часть из них, поставляются не в матовом сером цвете, как их «сухопутные» аналоги AGM-158 JASSM, а с глянцевым черным покрытием. Подобное решение применялось как на ранних испытательных образцах, так и на некоторых серийных изделиях. Наиболее вероятно, что аналогичное покрытие теперь получают и новые TLAM, сходящие с производственной линии для ВМС.
Почему черный стал «новым серым»? Вероятнее всего, речь идет о малозаметном покрытии, предназначенном для повышения живучести ракеты, особенно при ударах по морским целям. Темная поверхность может затруднять визуальное обнаружение при полете на малой высоте над водой. Дополнительные радиопоглощающие и инфракрасно-снижающие свойства также дают серьезные преимущества.
Для TLAM это особенно актуально: ракета находится на вооружении уже десятилетия и постоянно модернизируется, чтобы сохранять актуальность и боевую эффективность. В числе таких улучшений — элементы малозаметности, например излом в носовой части, уменьшающий эффективную площадь рассеяния при облучении с фронтальной полусферы. Примечательно также, что небольшой серый V-образный участок на черной ракете — это створка воздухозаборника, которая закрывается после разгона ракеты до маршевой скорости вскоре после старта.
Новое покрытие, по всей видимости, является частью модернизации последней версии Maritime Strike Tomahawk (MST), предназначенной для дальнобойных ударов по морским целям.
Расстройства пищевого поведения (РПП) стали одной из самых распространенных медицинских проблем нашего времени. Нарушение питания встречается как у подростков, так и у взрослых, независимо от социального статуса и уровня образования.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
