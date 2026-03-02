Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Черную крылатую ракету Tomahawk впервые заметили при ударах по Ирану

Военно-морские силы (ВМС) США опубликовали первые фотографии операции «Эпическая ярость», демонстрирующие различные действия, предпринятые на данный момент, в том числе пуски крылатых ракет RGM-109 Tomahawk Land-Attack Missile (TLAM) с эсминцев класса Arleigh Burke. Один из снимков привлек особое внимание: на нем запечатлена глянцевая черная ракета TLAM, не похожая ни на одну из ранее замеченных.

Черную крылатую ракету Tomahawk впервые заметили при ударах по Ирану / © USN

До сих пор черных Tomahawk не наблюдалось. Обычно эти ракеты окрашены в привычный дымчато-серый цвет, характерный для большинства техники ВМС США. Все остальные TLAM, показанные на кадрах пусков, выполнены именно в этой стандартной расцветке, поэтому новая версия выглядит по-настоящему необычно.

Темная окраска этой ракеты напоминает покрытие другого вооружения ВМС США — малозаметной противокорабельной ракеты AGM-158C Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM). Эти современные крылатые ракеты, по крайней мере часть из них, поставляются не в матовом сером цвете, как их «сухопутные» аналоги AGM-158 JASSM, а с глянцевым черным покрытием. Подобное решение применялось как на ранних испытательных образцах, так и на некоторых серийных изделиях. Наиболее вероятно, что аналогичное покрытие теперь получают и новые TLAM, сходящие с производственной линии для ВМС.

Почему черный стал «новым серым»? Вероятнее всего, речь идет о малозаметном покрытии, предназначенном для повышения живучести ракеты, особенно при ударах по морским целям. Темная поверхность может затруднять визуальное обнаружение при полете на малой высоте над водой. Дополнительные радиопоглощающие и инфракрасно-снижающие свойства также дают серьезные преимущества.

Для TLAM это особенно актуально: ракета находится на вооружении уже десятилетия и постоянно модернизируется, чтобы сохранять актуальность и боевую эффективность. В числе таких улучшений — элементы малозаметности, например излом в носовой части, уменьшающий эффективную площадь рассеяния при облучении с фронтальной полусферы. Примечательно также, что небольшой серый V-образный участок на черной ракете — это створка воздухозаборника, которая закрывается после разгона ракеты до маршевой скорости вскоре после старта.

Новое покрытие, по всей видимости, является частью модернизации последней версии Maritime Strike Tomahawk (MST), предназначенной для дальнобойных ударов по морским целям.