Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайские ученые составили «карту сокровищ» для лунной миссии «Чанъэ-7»
Китайские исследователи разработали высокоточную модель, позволяющую оценить тепловую устойчивость водяного льда в районе кратера Шеклтон у южного полюса Луны. Эта работа дает ключевые ориентиры для миссии «Чанъэ-7», нацеленной на поиск и анализ одного из самых ценных ресурсов естественного спутника Земли.
Научная группа из Ключевой лаборатории солнечной активности и космической погоды Национального центра космических наук Академии наук Китая (NSSC) создала модель тепловой стабильности лунного полярного льда.
С учетом тепловых свойств лунного реголита при экстремально низких температурах модель воспроизводит распределение солнечного излучения на поверхности, температурный режим грунта и зоны, где водяной лед способен сохраняться в устойчивом состоянии, говорится в сообщении NSSC.
Результаты исследования, недавно опубликованные в журнале The Planetary Science Journal, сосредоточены на окрестностях кратера Шеклтон — одном из предполагаемых районов посадки миссии «Чанъэ-7», запуск которой намечен на 2026 год.
Одной из главных научных задач зонда станет высокоточная дистанционная съемка и непосредственное исследование водяного льда в районе южного полюса Луны.
Тепловая устойчивость льда определяется тем, насколько трудно ему сублимировать — то есть переходить из твердого состояния в газообразное — на протяжении геологических времен. Оценка этой устойчивости позволяет лучше понять особенности распределения льда в полярных регионах Луны и имеет особое значение для планирования миссии «Чанъэ-7».
По словам исследователей, анализ стабильности водяного льда помогает точнее выбирать участки для поиска и выявлять зоны, где лед с наибольшей вероятностью мог сохраниться.
Новая модель предлагает более детализированную и точную карту потенциальных ледяных отложений. Если лунный лед будет успешно обнаружен, это может существенно сократить затраты и время на доставку воды с Земли. В перспективе это облегчит создание долговременной обитаемой базы на Луне и откроет новые возможности для дальнейших экспедиций — к Марсу и в глубокий космос.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Мобильные генетические элементы L1 начинают разрушать и перекраивать геном за годы до того, как опухоль будет обнаружена. Международная группа генетиков выяснила, что синхронные прыжки этих внутригеномных паразитов склеивают между собой куски разных хромосом, вызывая масштабные мутации на самых ранних этапах онкогенеза. Исследование показало, что деятельность ретротранспозонов — не просто побочный симптомом рака, а одна из его первопричин.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Мая, 2016
Супергерои по соседству
26 Марта, 2015
10 самых высоких сооружений мира
27 Июня, 2016
Земля в занимательных числах
24 Октября, 2014
Депрессия: что за зверь?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии