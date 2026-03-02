Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайские ученые составили «карту сокровищ» для лунной миссии «Чанъэ-7»

Китайские исследователи разработали высокоточную модель, позволяющую оценить тепловую устойчивость водяного льда в районе кратера Шеклтон у южного полюса Луны. Эта работа дает ключевые ориентиры для миссии «Чанъэ-7», нацеленной на поиск и анализ одного из самых ценных ресурсов естественного спутника Земли.

Области в кратере Шеклтон и его окрестностях, где может находиться водяной лед / © CMG

Научная группа из Ключевой лаборатории солнечной активности и космической погоды Национального центра космических наук Академии наук Китая (NSSC) создала модель тепловой стабильности лунного полярного льда.

С учетом тепловых свойств лунного реголита при экстремально низких температурах модель воспроизводит распределение солнечного излучения на поверхности, температурный режим грунта и зоны, где водяной лед способен сохраняться в устойчивом состоянии, говорится в сообщении NSSC.

Результаты исследования, недавно опубликованные в журнале The Planetary Science Journal, сосредоточены на окрестностях кратера Шеклтон — одном из предполагаемых районов посадки миссии «Чанъэ-7», запуск которой намечен на 2026 год.

Одной из главных научных задач зонда станет высокоточная дистанционная съемка и непосредственное исследование водяного льда в районе южного полюса Луны.

Тепловая устойчивость льда определяется тем, насколько трудно ему сублимировать — то есть переходить из твердого состояния в газообразное — на протяжении геологических времен. Оценка этой устойчивости позволяет лучше понять особенности распределения льда в полярных регионах Луны и имеет особое значение для планирования миссии «Чанъэ-7».

По словам исследователей, анализ стабильности водяного льда помогает точнее выбирать участки для поиска и выявлять зоны, где лед с наибольшей вероятностью мог сохраниться.

Новая модель предлагает более детализированную и точную карту потенциальных ледяных отложений. Если лунный лед будет успешно обнаружен, это может существенно сократить затраты и время на доставку воды с Земли. В перспективе это облегчит создание долговременной обитаемой базы на Луне и откроет новые возможности для дальнейших экспедиций — к Марсу и в глубокий космос.