Рост углекислого газа в атмосфере, вероятно, начал менять состав крови человека
Австралийские ученые выявили устойчивые изменения в химическом составе крови, вероятно, связанные с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере.
Группа ученых использовала данные Национального обследования здоровья и питания США. Они изучили результаты анализов крови примерно 7000 человек, взятые каждые два года в период с 1999 по 2020 год. Результаты исследования опубликованы в журнале Air Quality, Atmosphere and Health.
За этот период средние уровни сывороточного бикарбоната выросли примерно на 7%. Этот показатель тесно связан с содержанием углекислого газа в организме. Одновременно за эти годы снизились средние показатели кальция и фосфора.
Эти изменения в химическом составе крови могут быть связаны с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере. По словам авторов исследования, человеческий организм, возможно, уже начал адаптироваться к изменяющемуся составу воздуха.
Бикарбонат важен для поддержания кислотно-щелочного баланса организма. Когда уровень углекислого газа повышается, организм удерживает больше бикарбоната для стабилизации pH крови. Однако ученые отмечают, что при сохранении текущих тенденций средние уровни бикарбоната в течение 50 лет могут приблизиться к верхней границе допустимого диапазона. Кроме того, в этом столетии уровни кальция и фосфора могут опуститься к нижней границе нормы.
Исследователи отмечают, что работа не доказывает прямой причинно-следственной связи, однако она указывает на устойчивые тенденции. По словам ученых, результаты обращают внимание на новый аспект климатических рисков.
Авторы работы призвали отслеживать состав атмосферы и биомаркеры населения наряду с традиционными климатическими индикаторами. По их мнению, это позволит лучше понять, как изменения окружающей среды могут повлиять на биологию человека на протяжении десятилетий.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
