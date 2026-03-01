Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рост углекислого газа в атмосфере, вероятно, начал менять состав крови человека

Кровь человека в шприц-пробирках / © Wesalius, Wikipedia

Группа ученых использовала данные Национального обследования здоровья и питания США. Они изучили результаты анализов крови примерно 7000 человек, взятые каждые два года в период с 1999 по 2020 год. Результаты исследования опубликованы в журнале Air Quality, Atmosphere and Health.

За этот период средние уровни сывороточного бикарбоната выросли примерно на 7%. Этот показатель тесно связан с содержанием углекислого газа в организме. Одновременно за эти годы снизились средние показатели кальция и фосфора.

Эти изменения в химическом составе крови могут быть связаны с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере. По словам авторов исследования, человеческий организм, возможно, уже начал адаптироваться к изменяющемуся составу воздуха.

Бикарбонат важен для поддержания кислотно-щелочного баланса организма. Когда уровень углекислого газа повышается, организм удерживает больше бикарбоната для стабилизации pH крови. Однако ученые отмечают, что при сохранении текущих тенденций средние уровни бикарбоната в течение 50 лет могут приблизиться к верхней границе допустимого диапазона. Кроме того, в этом столетии уровни кальция и фосфора могут опуститься к нижней границе нормы.

Исследователи отмечают, что работа не доказывает прямой причинно-следственной связи, однако она указывает на устойчивые тенденции. По словам ученых, результаты обращают внимание на новый аспект климатических рисков.

Авторы работы призвали отслеживать состав атмосферы и биомаркеры населения наряду с традиционными климатическими индикаторами. По их мнению, это позволит лучше понять, как изменения окружающей среды могут повлиять на биологию человека на протяжении десятилетий.