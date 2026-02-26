Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Nam Cheong построит инновационный флот: первые дистанционно управляемые суда для открытого моря
После более чем десятилетнего перерыва в сегменте нового судостроения малайзийская компания Nam Cheong получила контракт на 64,5 миллионов долларов от морского логистического оператора из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на строительство четырех судов офшорной поддержки.
Суда офшорной поддержки — это специализированные высокотехнологичные аппараты, обеспечивающие работу энергетических проектов на море: от разведки и строительства до обслуживания нефтегазовых платформ и морских ветроустановок.
Новый заказ предусматривает строительство двух типов 60-метровых судов на верфи компании в Мири (Малайзия). В него входят два судна обеспечения водолазных работ (Dive Support Vessel, DSV), предназначенных для сложных подводных операций и поддержки дистанционно управляемых аппаратов (ROV), а также два первых в мире дистанционно управляемых судна — Remote Operated Landing Craft (ROLC).
Сектор офшорной поддержки сегодня развивается в условиях двойственной реальности: несмотря на энергетический переход и постепенный отход от ископаемого топлива, спрос на современные специализированные суда остается высоким. Он поддерживается как продолжающейся разведкой и добычей нефти и газа, так и ростом рынка морской возобновляемой энергетики.
Новые суда ROLC будут полностью беспилотными. Управление ими планируется осуществлять дистанционно с берега через спутниковую связь. Кроме того, они будут оснащены автоматизированными системами швартовки, что позволит повысить эффективность морской логистики.
Суда обеспечения водолазных работ (DSV), входящие в контракт, будут выполнять роль многофункциональных платформ для подводных операций. Они спроектированы с расчетом на высокую устойчивость в сложных морских условиях и станут базой для водолазных команд и дистанционно управляемых аппаратов, выполняющих критически важные задачи на глубине.
DSV будут задействованы в широком спектре работ — от инспекции и монтажа до технического обслуживания подводной инфраструктуры, трубопроводов и морских платформ.
Поставки судов запланированы на конец 2027 — начало 2028 года. После передачи заказчику они пополнят его флот и будут задействованы в проектах разведки и добычи.
