Олег Гончар
Олег Гончар
25 февраля, 09:10
Рейтинг: +765
Посты: 2328

Lamborghini отказалась от идеи электромобиля: планы по выпуску суперкара заморожены

Несколько лет назад Lamborghini казалась чрезвычайно заинтересованной в создании полностью электрического суперкара, когда был представлен эффектный концепт Lanzador. Но, как выяснилось, эта мечта была недолгой. После показа концепта электромобиля в 2023 году знаменитая итальянская марка тайно свернула проект в конце прошлого года, по-видимому, без особого сожаления.

Сообщество
# Lamborghini
# технологии
# транспорт
# электромобили
Концепт электрического суперкара Lamborghini Lanzador / © Lamborghini
Концепт электрического суперкара Lamborghini Lanzador / © Lamborghini

Как сообщило издание The Sunday Times, генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн заявил: интерес к полностью электрическим машинам в целевой аудитории марки «близок к нулю». Он добавил, что долго размышлял о судьбе Lanzador, прежде чем окончательно принять решение закрыть проект «после более года непрерывных внутренних обсуждений, взаимодействия с клиентами и дилерами, анализа рынка и глобальных данных».

Покупатели в этом сегменте хотят автомобиль, который выглядит, звучит и ощущается как настоящий суперкар. «Электромобили в нынешнем виде не способны дать эту эмоциональную связь», — подчеркнул Винкельманн. Он отметил, что звук двигателя является важным фактором при продаже автомобилей класса люкс — чего просто не хватает электрическим моторам.

Концепт Lanzador представлял собой гран-туризмо с фирменным агрессивным дизайном Lamborghini и высокой посадкой, чтобы электромобиль был универсальным и подходил для повседневного использования. Планировалось установить два электрических мотора, новую систему управления динамикой, а также использовать экологически устойчивые материалы в интерьере. Выпуск электромобиля был запланирован на 2028 год.

Хотя можно доверять словам Lamborghini относительно желаний их целевой аудитории, однако судя по рекордным показателям Rimac Nevera и Yangwang U9, в мире электрических суперкаров есть масса удовольствия как от ускорения, так и от максимальной скорости. 

С другой стороны, с точки зрения бизнеса, крупные автопроизводители действуют осторожно, когда речь идет о больших инвестициях в электромобили. Для Lamborghini производство нового Lanzador потребовало бы расширения завода в Санта-Агата Болоньезе и увеличения команды. 

На данный момент Lamborghini, принадлежащая Audi, полностью сосредоточена на подключаемых гибридах, которые совмещают электродвигатели для ускорения с бензиновыми моторами.

