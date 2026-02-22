  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 февраля, 18:27
Один из самых соленых районов океана опреснел до критического уровня

Исследователи обнаружили, что один из самых соленых районов океана резко теряет соленость. Ученые опасаются, что изменения могут нарушить взаимодействие между океаном и атмосферой, а также повлиять на работу циркуляционных систем океана, регулирующих климат во всем мире.

# гольфстрим
# изменения климата
# климат
# океан
# течения
Один из самых соленых районов океана сократился на 30% / © Nature Climate Change
Один из самых соленых районов океана сократился на 30% / © Nature Climate Change

В среднем соленость воды в океане составляет около 3,5%. Однако этот показатель меняется в зависимости от региона. Южная часть Индийского океана у юго-западного побережья Австралии считается одной из наиболее соленых. В то же время район от востока Индийского океана до запада Тихого океана — менее соленый.

Разница в солености создает гигантский «конвейер» океанской циркуляции, распределяющий тепло и соль по всей планете. Эта система называется термохалинной циркуляцией. Она переносит теплую воду из Индо-Тихоокеанского региона в Атлантику, что способствует мягкому климату в Западной Европе. Достигая северной части Атлантического океана, вода остывает, становится солонее и плотнее. В итоге она погружается на глубину, а затем начинает течь обратно к Индийскому и Тихому океанам.

Группа исследователей выяснила, как изменилась соленость южной части Индийского океана за последние 60 лет. Ученые обнаружили, что за эти годы площадь соленой морской воды сократилась на 30%. Результаты опубликованы в Nature Climate Change

Проведя компьютерное моделирование, авторы пришли к выводу, что на это не влияют местные осадки. По их мнению, причина в изменении климата. Оно поменяло направление ветров над Индийским океаном и тропической частью Тихого океана. 

Из-за сдвигов ветров течения начали переносить больше воды из Индо-Тихоокеанского пресноводного бассейна в южную часть Индийского океана. В итоге вода становится менее соленой, ее плотность снижается.

Так как пресная вода легче соленой, она обычно оказывается поверх более тяжелой и соленой. Из-за этого воды океана стали более расслоенными. Большая разница в солености между слоями уменьшает вертикальное перемешивание. Во время этого процесса поверхностные воды уходят вглубь, а глубокие — поднимаются. Это помогает перераспределять питательные вещества и тепло по всему океану.

Гольфстрим — небольшая часть Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. По мнению исследователей, нарушения в работе системы течений могут иметь серьезные последствия. Это может привести к экстремальным погодным явлениям, в том числе холодам и штормам. 

