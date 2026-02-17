Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Программное обеспечение F-35 можно взломать так же, как iPhone, заявил министр обороны Нидерландов
Программная архитектура истребителя F-35 Lightning II, жестко контролируемая производителем, вызывает все больше беспокойства на фоне осложняющихся отношений США с давними союзниками.
«Компьютерный мозг» F-35, включая его облачные компоненты, теоретически можно «взломать» для установки сторонних обновлений — подобно джейлбрейку смартфона, заявил министр обороны Нидерландов. Его слова прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий среди иностранных операторов F-35 о том, что произойдет, если США когда-либо прекратят техническую поддержку. Политика администрации Дональда Трампа уже привела к новым дипломатическим трениям с рядом традиционных союзников, особенно в Европе.
«Если, несмотря ни на что, вы все же захотите модернизировать самолет, я скажу то, чего говорить не должен, но все же скажу: F-35 можно «взломать» так же, как iPhone», — заявил Гейс Тейнман.
Тейнман, занимающий пост государственного секретаря по обороне Нидерландов с 2024 года, не уточнил, что именно мог бы представлять собой подобный «джейлбрейк». Неясно и то, свидетельствуют ли его слова о каких-либо конкретных кибер-уязвимостях. Возможно, речь шла скорее о гипотетической или образной возможности действий в будущем.
Ранее сообщалось, что программа F-35 накладывает уникальные ограничения на способность стран-операторов вносить изменения в программное обеспечение самолета и связанные с ним наземные системы. Практически все F-35 получают обновления через облачную сеть, первоначально известную как Autonomic Logistics Information System (ALIS). Из-за постоянных проблем с ALIS была разработана новая система — Operational Data Integrated Network (ODIN), переход на которую все еще продолжается.
Сеть ALIS/ODIN отвечает не только за обновления ПО и логистику. Через нее загружаются пакеты миссионных данных — высокочувствительная информация для планирования операций, включая сведения о системах ПВО противника и разведданные. После вылета через нее же выгружается собранная информация.
На сегодняшний день лишь Израилю удалось договориться о праве устанавливать на свои F-35I программное обеспечение собственной разработки и частично эксплуатировать самолеты вне сети ALIS/ODIN. Израиль также обладает возможностью проводить полностью независимое обслуживание на уровне капитального ремонта.
Проблемы с ALIS и опасения по поводу передачи национально чувствительной информации привели к тому, что некоторые операторы, включая Нидерланды, ранее изолировали отдельные аспекты перепрограммирования. Однако сама работа по-прежнему осуществляется в США под контролем американских военных и компании Lockheed Martin.
Ключевым элементом эффективности F-35 является пакет миссионных данных. Без которого самолет и пилот значительно теряют в боевых возможностях и становятся куда более уязвимыми для обнаружения и поражения. Поэтому даже если технически «взлом» бортовых систем F-35 и элементов сети ALIS/ODIN возможен, остается вопрос: смогут ли страны самостоятельно воспроизвести критически важную инфраструктуру планирования и поддержки. А ведь это лишь часть того, что необходимо для поддержания самолетов в строю.
Любая попытка «джейлбрейка» систем F-35 неизбежно повлечет юридические риски со стороны Lockheed Martin и усилит напряженность в отношениях с Вашингтоном. Для такой страны, как Нидерланды, подобный шаг стал бы симптомом куда более глубокого кризиса в отношениях с США. Более того, он мог бы привести к прекращению поставок запчастей и поддержки, что фактически превратило бы «взломанные» самолеты в дорогостоящие, но бесполезные машины на стоянке. Иными словами, даже успешный взлом программного обеспечения не устранит последствий возможного отключения от критически важных каналов обслуживания.
