Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Руководитель NASA отправится на запуск «Союза» для переговоров с главой «Роскосмоса»
Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что намерен посетить ближайший пилотируемый пуск корабля «Союз» и заинтересован во встрече со своим коллегой — руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.
После запуска миссии Crew-12 к Международной космической станции (МКС) Айзекман сообщил, что планирует присутствовать на старте «Союза МС-29», который намечен на лето с космодрома Байконур в Казахстане. Он отметил, что на этом корабле полетит его хороший друг, поэтому пропустить запуск было бы трудно.
Миссия «Союз МС-29» доставит на МКС астронавта NASA Анила Менона и космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину. Анил Менон — супруг Анны Менон, которая летала вместе с Айзекманом в 2024 году в составе частной миссии Polaris Dawn.
Если поездка состоится, Айзекман станет первым руководителем NASA, посетившим запуск «Союза» с 2018 года. Тогда администратор Джим Брайденстайн присутствовал на старте миссии «Союз МС-10», который завершился аварийным прерыванием полета, но экипаж благополучно приземлился.
Та поездка в 2018 году также стала последней очной встречей руководителей NASA и «Роскосмоса» вплоть до июля прошлого года, когда исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым в Космическом центре Кеннеди перед запуском миссии Crew-11.
Айзекман сообщил, что хотел бы как можно скорее провести переговоры с Бакановым. При этом он подчеркнул, что главным предметом обсуждения остается сотрудничество по программе Международной космической станции — фактически единственному совместному проекту двух агентств после введения США санкций против России в 2022 году. По его словам, станция еще долго будет находиться на орбите, и впереди остается много совместной работы.
Сообщается, что российская сторона ранее приглашала представителя NASA посетить Москву в период запуска «Союза МС-28», однако эта встреча не состоялась.
Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Специфический запах древнеегипетских мумий связан с летучими органическими веществами, которые выделяют составы для бальзамирования. Ученые провели анализ этих соединений и обнаружили, что в разные периоды истории Древнего Египта бальзамировщики использовали разные наборы материалов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Сентября, 2022
Звезда по имени тайна: чего мы до сих пор не знаем о Солнце
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии