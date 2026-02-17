Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Руководитель NASA отправится на запуск «Союза» для переговоров с главой «Роскосмоса»

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что намерен посетить ближайший пилотируемый пуск корабля «Союз» и заинтересован во встрече со своим коллегой — руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.

Джаред Айзекман / © John Kraus / Polaris Program

После запуска миссии Crew-12 к Международной космической станции (МКС) Айзекман сообщил, что планирует присутствовать на старте «Союза МС-29», который намечен на лето с космодрома Байконур в Казахстане. Он отметил, что на этом корабле полетит его хороший друг, поэтому пропустить запуск было бы трудно.

Миссия «Союз МС-29» доставит на МКС астронавта NASA Анила Менона и космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину. Анил Менон — супруг Анны Менон, которая летала вместе с Айзекманом в 2024 году в составе частной миссии Polaris Dawn.

Если поездка состоится, Айзекман станет первым руководителем NASA, посетившим запуск «Союза» с 2018 года. Тогда администратор Джим Брайденстайн присутствовал на старте миссии «Союз МС-10», который завершился аварийным прерыванием полета, но экипаж благополучно приземлился.

Та поездка в 2018 году также стала последней очной встречей руководителей NASA и «Роскосмоса» вплоть до июля прошлого года, когда исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым в Космическом центре Кеннеди перед запуском миссии Crew-11.

Айзекман сообщил, что хотел бы как можно скорее провести переговоры с Бакановым. При этом он подчеркнул, что главным предметом обсуждения остается сотрудничество по программе Международной космической станции — фактически единственному совместному проекту двух агентств после введения США санкций против России в 2022 году. По его словам, станция еще долго будет находиться на орбите, и впереди остается много совместной работы.

Сообщается, что российская сторона ранее приглашала представителя NASA посетить Москву в период запуска «Союза МС-28», однако эта встреча не состоялась.