Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Космическая станция вновь укомплектована полным экипажем после месячного перерыва
Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции в субботу 14 февраля 2026 года. Космонавты открыли люки и перешли на борт орбитального комплекса.
Прибытие четырех новых членов экипажа в рамках миссии Crew-12 — астронавтов NASA Джессики Меир и Джека Хэтэуэя, представительницы Европейского космического агентства Софи Адено и космонавта «Роскосмоса» Андрея Федяева — увеличило общее число находящихся на станции до семи человек. Таким образом, американское космическое агентство вновь восстановило полный состав своего орбитального сегмента.
Численность экипажа на МКС со временем меняется — это зависит от графиков ротации и краткосрочных полетов частных астронавтов. Однако с конца 2020 года, когда корабли Crew Dragon начали выполнять регулярные рейсы, NASA стремится поддерживать на станции как минимум четырех представителей так называемого USOS — United States Orbital Segment. Речь идет об астронавтах из США, Канады, Европы и Японии, подготовленных для работы в американском сегменте станции, который обслуживается NASA совместно с международными партнерами.
В начале нового года ситуация изменилась. Один из четырех участников миссии Crew-11 столкнулся с медицинской проблемой вскоре после прибытия на станцию. NASA приняло беспрецедентное решение вернуть экипаж на Землю раньше срока — 15 января. Имя пострадавшего астронавта не раскрывается, однако сообщается, что он проходит восстановление на Земле.
После их отбытия на орбите остался всего один представитель NASA — астронавт Крис Уильямс. Он прибыл на станцию в ноябре на российском корабле «Союз» вместе с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым.
МКС — это сложный и масштабный орбитальный комплекс, значительная часть которого эксплуатируется уже более двух десятилетий. В таких условиях Уильямсу приходилось посвящать большую часть времени техническому обслуживанию и мониторингу систем.
Тем временем на Земле инженеры NASA и SpaceX работали в напряженном режиме. Из-за досрочного возвращения Crew-11 было решено ускорить подготовку миссии Crew-12, чтобы минимизировать период, когда американский сегмент станции фактически обслуживался одним астронавтом.
В итоге в пятницу утром (13 февраля) состоялся успешный запуск корабля Dragon, а уже в субботу вечером «подкрепление» прибыло на орбиту.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Сентября, 2016
С точки зрения науки: любовь без ответа
10 Июля, 2015
5 лекарств, спасших человечество
27 Февраля, 2019
Дорога в небо: как стать космонавтом
19 Марта, 2016
Самые странные объекты во Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии