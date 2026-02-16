Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космическая станция вновь укомплектована полным экипажем после месячного перерыва

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции в субботу 14 февраля 2026 года. Космонавты открыли люки и перешли на борт орбитального комплекса.

Космический корабль Crew Dragon Freedom компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией / © NASA

Прибытие четырех новых членов экипажа в рамках миссии Crew-12 — астронавтов NASA Джессики Меир и Джека Хэтэуэя, представительницы Европейского космического агентства Софи Адено и космонавта «Роскосмоса» Андрея Федяева — увеличило общее число находящихся на станции до семи человек. Таким образом, американское космическое агентство вновь восстановило полный состав своего орбитального сегмента.

Численность экипажа на МКС со временем меняется — это зависит от графиков ротации и краткосрочных полетов частных астронавтов. Однако с конца 2020 года, когда корабли Crew Dragon начали выполнять регулярные рейсы, NASA стремится поддерживать на станции как минимум четырех представителей так называемого USOS — United States Orbital Segment. Речь идет об астронавтах из США, Канады, Европы и Японии, подготовленных для работы в американском сегменте станции, который обслуживается NASA совместно с международными партнерами.

В начале нового года ситуация изменилась. Один из четырех участников миссии Crew-11 столкнулся с медицинской проблемой вскоре после прибытия на станцию. NASA приняло беспрецедентное решение вернуть экипаж на Землю раньше срока — 15 января. Имя пострадавшего астронавта не раскрывается, однако сообщается, что он проходит восстановление на Земле.

После их отбытия на орбите остался всего один представитель NASA — астронавт Крис Уильямс. Он прибыл на станцию в ноябре на российском корабле «Союз» вместе с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым.

МКС — это сложный и масштабный орбитальный комплекс, значительная часть которого эксплуатируется уже более двух десятилетий. В таких условиях Уильямсу приходилось посвящать большую часть времени техническому обслуживанию и мониторингу систем.

Тем временем на Земле инженеры NASA и SpaceX работали в напряженном режиме. Из-за досрочного возвращения Crew-11 было решено ускорить подготовку миссии Crew-12, чтобы минимизировать период, когда американский сегмент станции фактически обслуживался одним астронавтом.

В итоге в пятницу утром (13 февраля) состоялся успешный запуск корабля Dragon, а уже в субботу вечером «подкрепление» прибыло на орбиту.