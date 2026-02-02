Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай запустит первый в мире солнечный зонд в точку Лагранжа L5 системы Солнце–Земля
Китай планирует в период с 2028 по 2029 год запустить новый спутник для изучения Солнца — «Сихэ-2» — к точке Лагранжа L5 системы Солнце–Земля. Миссия будет направлена на исследование солнечной активности и мониторинг космической погоды.
Проект «Сихэ-2», также известный как миссия «Солнечной обсерватории Лагранжа-V», был предложен Нанкинским университетом, Китайским метеорологическим управлением и Шанхайской академией космических технологий.
По словам профессора Фан Чэна из Нанкинского университета, одного из разработчиков аппарата, зонд будет предназначен для высокоточных измерений магнитных полей Солнца, изучения трехмерной структуры солнечных выбросов и прогнозирования космической активности.
Точка Лагранжа L5 системы Солнце–Земля, расположенная примерно в 150 миллионах километров от Земли, представляет собой область гравитационного равновесия и обладает уникальными преимуществами для исследований космической погоды. С этой позиции «Сихэ-2» сможет прогнозировать солнечную активность на четыре–пять дней раньше, в частности опасные явления, такие как солнечные вспышки, что даст дополнительное время для подготовки и реагирования на Земле.
«Сихэ-2» станет первым в мире аппаратом для изучения Солнца, отправленным в точку Лагранжа L5 системы Солнце–Земля. На сегодняшний день в мире было запущено более 70 солнечных аппаратов, однако ни один из них ранее не размещался в этой точке, подчеркнул Ли Чуань, главный разработчик научно-прикладной системы миссии «Сихэ» и профессор Нанкинского университета.
Китай запустил свой первый солнечный исследовательский аппарат «Сихэ» 14 октября 2021 года с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. В древнекитайской мифологии Сихэ — имя богини Солнца.
