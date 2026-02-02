  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 февраля, 08:28
Рейтинг: +786
Посты: 1846

Китай запустит первый в мире солнечный зонд в точку Лагранжа L5 системы Солнце–Земля

Китай планирует в период с 2028 по 2029 год запустить новый спутник для изучения Солнца — «Сихэ-2» — к точке Лагранжа L5 системы Солнце–Земля. Миссия будет направлена на исследование солнечной активности и мониторинг космической погоды.

Сообщество
# астрономия
# Китай
# космос
# Солнце
# технологии
Художественное изображение аппарата «Сихэ» / © Global Times
Художественное изображение аппарата «Сихэ» / © Global Times

Проект «Сихэ-2», также известный как миссия «Солнечной обсерватории Лагранжа-V», был предложен Нанкинским университетом, Китайским метеорологическим управлением и Шанхайской академией космических технологий.

По словам профессора Фан Чэна из Нанкинского университета, одного из разработчиков аппарата, зонд будет предназначен для высокоточных измерений магнитных полей Солнца, изучения трехмерной структуры солнечных выбросов и прогнозирования космической активности.

Точка Лагранжа L5 системы Солнце–Земля, расположенная примерно в 150 миллионах километров от Земли, представляет собой область гравитационного равновесия и обладает уникальными преимуществами для исследований космической погоды. С этой позиции «Сихэ-2» сможет прогнозировать солнечную активность на четыре–пять дней раньше, в частности опасные явления, такие как солнечные вспышки, что даст дополнительное время для подготовки и реагирования на Земле.

«Сихэ-2» станет первым в мире аппаратом для изучения Солнца, отправленным в точку Лагранжа L5 системы Солнце–Земля. На сегодняшний день в мире было запущено более 70 солнечных аппаратов, однако ни один из них ранее не размещался в этой точке, подчеркнул Ли Чуань, главный разработчик научно-прикладной системы миссии «Сихэ» и профессор Нанкинского университета. 

Китай запустил свой первый солнечный исследовательский аппарат «Сихэ» 14 октября 2021 года с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. В древнекитайской мифологии Сихэ — имя богини Солнца.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Фев
Бесплатно
Бобры сквозь время: от «чертовых штопоров» до инженеров природы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Фев
Бесплатно
Удивительное разнообразие сфагновых мхов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Фев
1000
Хоботные: эволюционная поступь гигантов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Фев
Бесплатно
Искусство Восточной Римской империи IV-XV веков
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 января, 14:17
Максим Абдулаев

Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.

Биология
# тараканы
# термиты
# эволюция
# энтомология
# эусоциальность
31 января, 09:50
Полина Меньшова

Гелю для УЗИ нашли твердую альтернативу

Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.

Медицина
# диагностика
# диагностика заболеваний
# УЗИ
# ультразвук
30 января, 12:06
Илья Гриднев

Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Физика
# квантовый компьютер
# кубиты
# экзотическая материя
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сложность позвоночных объяснили умением создавать разные версии белков из одних и тех же генов

    2 февраля, 04:00

  2. Астрономы объяснили, почему «убегающие» звезды Млечного Пути вращаются по-разному

    1 февраля, 15:43

  3. Яркие линии на Меркурии связали с испарением летучих веществ

    31 января, 14:52

  4. Ученые рассказали, как в начале XIX века Дания сумела быстро остановить оспу

    31 января, 12:10
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Jacky Jack
1 минута назад
Хрюкраинец негодует

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
4 минуты назад
Oleksii, о какой ты статистике тут затираешь, когда я могу понизить/повысить ботами результаты любой страны? (что я и сделал ещё летом) самому не смешно?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Антон Чипак
5 минут назад
Genghis,а про кастрюлеголовых шеневмерлов в этом рейтинге вообще не слышно и не видно.Неужели они такие тупые что даже в этот рейтинг не попали?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Oleksandr Kharchenko
6 минут назад
Владимир, и что же такое произошло в 22 году?

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Renju shizumico
7 минут назад
Violet, кому ты тут затираешь, тебе просто не хватило мозгов скачать и купить VPN, не говоря уже о политике какой-то, "вумник" хренов с 9 классами

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
10 минут назад
Blackwater, и поэтому ты поделил мир на хорошо / плохо, высравшись зачем-то в комментариях со своим "Ыкспертным" мнением)) классика.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
12 минут назад
Денис, а у тебя сколько, если ты повёлся на тест, где кто угодно может указать какую -угодно страну? открою возможно тебе тайну, но в других тестах и

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
15 минут назад
Blackwater, внёс вклад в понижение IQ страны так сказать

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

amanda lee
16 минут назад
Führerscheine Kosten Suchen Sie nicht weiter als unter https://getlegaldocuments.com/ , Ihre Go-to-Quelle für Premium-Fälschungen, Führerscheine Kosten und IDs.

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

amanda lee
16 минут назад
maine coon kittens for sale under $1000 Our journey began with a simple, irresistible love for Maine Coon kittens for sale. Today, we operate under the brand name “Adorable Claw”, proudly pitting ourselves as one of the credible and well-established breeders in

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

amanda lee
16 минут назад
wood pellets Green Flame Fuel: wood pellets is a comprehensive information resource promoting the UK as a global supplier of quality, environmentally-responsible forest products from sustainably-managed forests. https://greenflamefuel.com/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Renju shizumico
16 минут назад
Violet, зачем запятая после "Да"?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

amanda lee
16 минут назад
poppy seeds Fresh poppy pods are the seed pods that are harvested from the poppy flower. Poppies are known for their beautiful flowers, but it’s their seed pods that are of the most value. These pods contain the seeds for the next crop and, when dried, they are

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Renju shizumico
17 минут назад
Алексей, да хоть какое, тот факт что там ничего не проверяют говорит о многом о его "объективности", исследователи херовы мля 🤣 анал-итики

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
21 минута назад
Руслан, а тебя не смущает что сайт не просит паспорт и пройти кто угодно, указав какую угодно страну может? неее... мыж на 6 месте!! 😂 аж гордость

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
22 минуты назад
mr., ты провалил тест ваш IQ: 49

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
23 минуты назад
А не расскажешь нам как они составляют топ и почему на сайте отсутствует даже намёк на KYC? да не, сайт ж называется "нОука" 😂 вот вам и наука

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Беслан Цычоев
31 минута назад
А я думал, что тупее зарядки воды через телик, явления уже не будет

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Андрей Владимирович
45 минут назад
Михаил, земля круглая. Пока земля оставалсь круглой люди строили пирами и развивались. Как только к власти пришли плоскоземельщики пришло время

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Алексей Попов
60 минут назад
Господа, расходимся. Это ж уже жевано-пережевано пару-тройку лет назад. Рейтинг элементарно накручивается на подобных сайтах. При расследовани

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно