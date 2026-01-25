  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
25 января, 09:14
Рейтинг: +547
Посты: 826

Китай в космосе: что скрывают поэтичные названия космических миссий

В современном Китае все больше новых имен и названий черпают вдохновение в истории страны и классических текстах. Не исключением стали и космические программы страны.

Сообщество
# история
# Китай
# космос
# Луна
# Марс
# поэзия
Марсоход Чжужун / © VCG
Марсоход Чжужун / © VCG

На пыльных равнинах Красной планеты марсоход, названный в честь древнего бога огня Чжужуна, изучает историю планеты. В январе этого года, проанализировав данные, собранные аппаратом, китайские геологи установили, что поверхность Марса демонстрировала значительную водную активность еще около 750 миллионов лет назад. Это доказывает, что вода существовала на Красной планете на сотни миллионов лет раньше, чем считалось ранее.

Само открытие имеет огромное научное значение, но для многих его поэтичность усиливается тем, что Чжужун — божество, подарившее человечеству огонь, — исследует Марс, который по-китайски называется Хосин («Огненная звезда»).

Некоторые китайские пользователи соцсетей отметили, что отправить марсоход, названный в честь бога огня, на огненную планету — это особая форма «китайской романтики».

Имя Чжужун было официально представлено в День космонавтики Китая в 2021 году после всенародной кампании по выбору названия, экспертной оценки и онлайн-голосования. Его символизм, по заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), заключается в том, что оно «олицетворяет зажигание искры межпланетных исследований и направляет неустанное стремление человечества превосходить само себя».

Чжужун — не единичный пример. За последние десятилетия Китай выстроил целостную и насыщенную культурными смыслами систему наименований для своих космических проектов. Эти названия появляются в результате строгого, системного и глубоко осмысленного процесса. В большинстве случаев он схож с процедурой выбора имени для марсохода, а в ряде проектов решения принимаются напрямую руководством после коллективного обсуждения.

От лунохода Чанъэ — названного в честь китайской богини Луны, — до Чжужуна на Марсе, от орбитальной станции Тяньгун («Небесный дворец») до солнечного спутника Сихэ, носящего имя богини Солнца, — эти названия сплетают космическое повествование, где мифология встречается с современной наукой. Так китайские имена превращаются в трансграничные культурные символы.

Основания этой системы были заложены в начале 2000-х годов. Когда в 2004 году Китай запустил лунную исследовательскую программу, она официально получила название «Проект Чанъэ».

В 1993 году, когда CNSA собирало предложения для пилотируемого космического корабля, победу среди тысяч вариантов одержало название Шэньчжоу («Божественный корабль»).

От первого полета Шэньчжоу-1 в 1999 году до орбитальной миссии Шэньчжоу-23 в 2026 году эти названия стали свидетелями пути Китая в космос — от первых шагов к зрелости.

Новое поколение пилотируемых кораблей — Мэнчжоу («Корабль мечты») — отсылает к строке поэта эпохи Тан Ли Бо: «Отправиться к солнцу, как мудрец во сне». А будущий лунный посадочный аппарат Ланьюэ («Овладеть Луной») воплотит поэтическую мечту «дотянуться до звезд руками», когда Китай доставит первых своих космонавтов на Луну к 2030 году.

Космическая программа Китая сформировала символическую систему, объединяющую восточную культуру и философское мышление. Она опирается на глубокие пласты традиционного наследия — от древних мифов и классической поэзии до ранних религиозных представлений.

Китайские названия подчеркивают историческую преемственность и коллективную культурную память, придавая проектам особое эстетическое и духовное измерение.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Чему научила социальная психология
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Янв
1200
Палеонтология 2025-го года: нанотираны не наших дней
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Янв
800
Все было не так: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Янв
1000
Астрономические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 января, 15:09
Илья Гриднев

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.

Палеонтология
# вымирание видов
# девонский период
# ранняя жизнь
23 января, 16:08
ФизТех

Исследователи раскрыли свойства неона в экстремальных условиях

Исследователи из Объединенного института высоких температур РАН и Московского физико-технического института выполнили масштабное моделирование свойств неона в экстремальных условиях. Им удалось построить полное уравнение состояния этого благородного газа в области от комнатных температур до десятков тысяч градусов, определить его кривую плавления вплоть до давлений порядка 35 миллионов атмосфер и предсказать условия, при которых неон начинает проводить электрический ток.

ФизТех
# газ
# плавление
# свойства
# электропроводность
# элемент
22 января, 10:59
НИУ ВШЭ

Финансовый стресс повлиял на отказ от курения

Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что вероятность отказа от курения возрастает с усилением финансовых трудностей: если низкий уровень финансового стресса не влияет на эту привычку, то средний увеличивает шанс бросить курить на 13–21%. На высокий финансовый стресс курящие реагируют по-разному: мужчины отказываются от сигарет почти в полтора раза чаще, чем в обычных условиях, в то время как на решение женщин отказаться от курения влияние не обнаружено. Выводы сделаны на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2000–2023 годы.

НИУ ВШЭ
# курение
# отказ от курения
# стресс
# стрессовые факторы
# финансовые потери
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В России разрабатывают «цифровой купол планеты»

    23 января, 17:36

  2. Исследователи раскрыли свойства неона в экстремальных условиях

    23 января, 16:08

  3. Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

    23 января, 15:09

  4. Анализ речного песка доказал, что камни для Стоунхенджа доставили люди, а не ледник

    23 января, 15:04
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Регина Селезнева
5 минут назад
Это наша Маруська.

В Чехии запечатлели редкую лесную кошку, которую считали вымершей

Сергей Механик
1 час назад
А в какой именно стране и в каком учреждении работает эта международная группа ученых? 🤔

Ученые получили пластик из растительного масла

Сергей Механик
1 час назад
И тут реклама... 🤔 Нигде от неё не скрыться... 😕

10 настолок для тех, кому интересна наука

Elzhan The
2 часа назад
Oбнулись, нет, конечно! Какие китайские космонавты, когда Земля плоская!

Спускаемый аппарат китайского космического корабля, несмотря на повреждения, успешно вернулся на Землю

Alex Johnson
2 часа назад
Антон, скорее всего в районе Индии они стали такими, переходная раса. Язык схож с африканскими и др.индийскими, дравидийскими и т.д. На филл. живут

У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире

Alex Johnson
2 часа назад
Очередная новость для освоения бюджета. Люди вышли из Африки более 90 тыс лет и это давно доказано генетикой, племена йоруба прямые предки жителей

У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире

Максим Кочетков
2 часа назад
Узбекистан на месте Казахстана? Отличная карта! Достаточно, чтобы видеть достоверность данных

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Немнихер Конрад
4 часа назад
Да и простоит это здание не долго!

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Немнихер Конрад
4 часа назад
Ну заметте, это просто необходимо "папуасам", думают что ближе к аллаху станут. В стране где правит средневековье, какая наука, там нужны понты

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Иван Колупаев
7 часов назад
Андрей, ну так навскидку. Парочка арабских космонавтов на МКС побывала. Своих спутников ДЗЗ у них всего пара штук, разрешение среднее примерно как

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Дмитрий Маркович
7 часов назад
Евгений, за что нести ответственность? За язву желудка в 16 лет или острый инфаркт миокарда в 18?

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Андрей Мурыгин
7 часов назад
Vitalii, уже в космосе и давно? На верблюдах туда доехали. Ничего они не развивают они просто потребители..

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Иван Колупаев
8 часов назад
Гена, а без этой статьи он вам был зачем? 🙂 Нет я конечно могу придумать кучу применений кроме учета нагрева розеток, но интересно как вы для себя

Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Иван Колупаев
8 часов назад
Violet, не стоит так шуметь насчет "лживой пропаганды", вряд ли майкам до нее есть дело. Были бы они настолько антироссийски настроены они бы отключили

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Иван Колупаев
8 часов назад
Антон, какие-то сложности с переводом фразы "доля настоящих кочевников примерно 1%"? Да эти люди живут в пустыне и когда нет воды делают

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Олег Григорьев
8 часов назад
Научный Апокалипсис на первое место надо поставить)

10 настолок для тех, кому интересна наука

Антон Сидорук
9 часов назад
Иван, занятные у них должно быть омовения, в пустыне то

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Гена Пастухов
9 часов назад
Очень интересно и своевременно! Как раз завтра иду забирать тепловизор, и спасибо за полезнейшие советы по его применению.

Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Гена Пастухов
9 часов назад
Aleksandr, ещё как!

Индия приступила к созданию самого мощного водородного двигателя для локомотива

Евгений Керель
9 часов назад
Абсурд, не удивительно что многим проще себя киборгами сделать, чем нести ответственность за собственное тело. Впрочем, те кто готов

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно