Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай в космосе: что скрывают поэтичные названия космических миссий

В современном Китае все больше новых имен и названий черпают вдохновение в истории страны и классических текстах. Не исключением стали и космические программы страны.

Марсоход Чжужун / © VCG

На пыльных равнинах Красной планеты марсоход, названный в честь древнего бога огня Чжужуна, изучает историю планеты. В январе этого года, проанализировав данные, собранные аппаратом, китайские геологи установили, что поверхность Марса демонстрировала значительную водную активность еще около 750 миллионов лет назад. Это доказывает, что вода существовала на Красной планете на сотни миллионов лет раньше, чем считалось ранее.

Само открытие имеет огромное научное значение, но для многих его поэтичность усиливается тем, что Чжужун — божество, подарившее человечеству огонь, — исследует Марс, который по-китайски называется Хосин («Огненная звезда»).

Некоторые китайские пользователи соцсетей отметили, что отправить марсоход, названный в честь бога огня, на огненную планету — это особая форма «китайской романтики».

Имя Чжужун было официально представлено в День космонавтики Китая в 2021 году после всенародной кампании по выбору названия, экспертной оценки и онлайн-голосования. Его символизм, по заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), заключается в том, что оно «олицетворяет зажигание искры межпланетных исследований и направляет неустанное стремление человечества превосходить само себя».

Чжужун — не единичный пример. За последние десятилетия Китай выстроил целостную и насыщенную культурными смыслами систему наименований для своих космических проектов. Эти названия появляются в результате строгого, системного и глубоко осмысленного процесса. В большинстве случаев он схож с процедурой выбора имени для марсохода, а в ряде проектов решения принимаются напрямую руководством после коллективного обсуждения.

От лунохода Чанъэ — названного в честь китайской богини Луны, — до Чжужуна на Марсе, от орбитальной станции Тяньгун («Небесный дворец») до солнечного спутника Сихэ, носящего имя богини Солнца, — эти названия сплетают космическое повествование, где мифология встречается с современной наукой. Так китайские имена превращаются в трансграничные культурные символы.

Основания этой системы были заложены в начале 2000-х годов. Когда в 2004 году Китай запустил лунную исследовательскую программу, она официально получила название «Проект Чанъэ».

В 1993 году, когда CNSA собирало предложения для пилотируемого космического корабля, победу среди тысяч вариантов одержало название Шэньчжоу («Божественный корабль»).

От первого полета Шэньчжоу-1 в 1999 году до орбитальной миссии Шэньчжоу-23 в 2026 году эти названия стали свидетелями пути Китая в космос — от первых шагов к зрелости.

Новое поколение пилотируемых кораблей — Мэнчжоу («Корабль мечты») — отсылает к строке поэта эпохи Тан Ли Бо: «Отправиться к солнцу, как мудрец во сне». А будущий лунный посадочный аппарат Ланьюэ («Овладеть Луной») воплотит поэтическую мечту «дотянуться до звезд руками», когда Китай доставит первых своих космонавтов на Луну к 2030 году.

Космическая программа Китая сформировала символическую систему, объединяющую восточную культуру и философское мышление. Она опирается на глубокие пласты традиционного наследия — от древних мифов и классической поэзии до ранних религиозных представлений.

Китайские названия подчеркивают историческую преемственность и коллективную культурную память, придавая проектам особое эстетическое и духовное измерение.