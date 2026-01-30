Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA представило мощнейший суперкомпьютер, способный выполнять 20 квадриллионов вычислений в секунду

По мере того как NASA все глубже продвигается в космос, агентство непрерывно наращивает свои компьютерные мощности, чтобы справляться с возрастающей сложностью будущих миссий.

Суперкомпьютер «Афина» / © NASA

NASA официально представило «Афину» — самый мощный и энергоэффективный суперкомпьютер в своей истории. Новый вычислительный комплекс станет опорой для космических, авиационных и научных исследований следующего поколения.

«Афина» — новейший флагман проекта High-End Computing Capability (HECC). Он размещен в Модульном суперкомпьютерном центре Исследовательского центра NASA имени Эймса, расположенного в Кремниевой долине Калифорнии. Благодаря выдающейся скорости и эффективности «Афина» позволяет агентству решать все более сложные задачи моделирования и обучать масштабные модели искусственного интеллекта.

«Афина» выступает в роли ключевого вычислительного двигателя для самых амбициозных исследовательских целей агентства.

Система обеспечивает колоссальную вычислительную мощность, необходимую для моделирования сложных запусков ракет и проектирования топливно-эффективных самолетов нового поколения. Благодаря этому NASA может сэкономить миллионы долларов, сократив объемы дорогостоящих физических испытаний.

Помимо задач физического моделирования, новый суперкомпьютер служит платформой для обучения базовых моделей искусственного интеллекта крупного масштаба. Такие ИИ-системы способны в считанные сроки анализировать петабайты спутниковых и миссионных данных, выявляя закономерности и научные инсайты, которые были бы недоступны для человека.

К примеру, с помощью «Афины» исследователи могут моделировать сложные атмосферные процессы и прогнозировать влияние солнечных бурь на Землю.

«Афина» представляет собой колоссальный скачок в вычислительной мощности, достигая пиковой производительности свыше 20 петафлопс — значительно превосходя предыдущие системы NASA.

Суперкомпьютер использует 1024 вычислительных узла на базе многоядерных процессоров AMD EPYC, выполняя бесчисленные операции каждую секунду. Для поддержки столь высокой производительности система оснащена 786 терабайтами оперативной памяти, что позволяет анализировать огромные и чрезвычайно сложные массивы данных.