Искусственный интеллект нашел в архивах «Хаббл» сотни редких космических объектов
За 35 лет работы космический телескоп «Хаббл» собрал гигантский массив данных — десятки тысяч наблюдений и миллионы фрагментов изображений. Однако именно масштаб архива стал его слабым местом: обработать такой объем информации вручную человеку практически невозможно. Даже самые опытные астрономы физически не способны внимательно изучить каждый участок снимков в поисках редких и необычных объектов.
Поэтому задачу поручили искусственному интеллекту (ИИ).
Два исследователя Европейского космического агентства (ESA) — Дэвид О’Райан и Пабло Гомес — разработали специализированную нейросеть AnomalyMatch. Ее задача предельно узкая, но крайне сложная: автоматически анализировать изображения из архива «Хаббл» и выявлять все, что выбивается из привычной картины Вселенной — нестандартные формы, необычные структуры и ранее не описанные явления.
То, на что у людей ушли бы месяцы или даже годы, ИИ выполнил менее чем за трое суток. AnomalyMatch обработала около 100 миллионов фрагментов снимков и отобрала 1400 объектов с наибольшим «аномальным» потенциалом. Затем этот список вручную проверили сами ученые. Итог оказался поразительным: более 800 объектов ранее не фигурировали в научных каталогах.
Среди обнаруженных находок:
- галактики на стадии слияния, принимающие искаженные и причудливые формы;
- гравитационные линзы — эффекты искривления света, создающие кольца и дуги вокруг далеких галактик;
- протопланетные диски — зачатки будущих планетных систем, выглядящие как тонкие светящиеся края;
- так называемые «галактики-медузы» со звездными хвостами.
При этом значительная часть найденных объектов не вписывается ни в одну из существующих классификаций, что открывает широкие возможности для дальнейших исследований.
«Это по-настоящему впечатляющий результат, — отметил Пабло Гомес. — Обнаружить столь большое число аномалий в архиве, который считался хорошо изученным, — невероятно. Наш инструмент наглядно показывает, как искусственный интеллект способен извлекать максимум научной ценности из уже имеющихся данных».
AnomalyMatch не заменяет астрономов, а усиливает их возможности, превращаясь в точный и быстрый инструмент поиска «иголок в стоге сена» космической информации. Успех проекта прокладывает путь к анализу других масштабных астрономических архивов — и новым открытиям без запуска новых телескопов.
