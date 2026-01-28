Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Один из крупных самолетов NASA совершил аварийную посадку
Утром 27 января 2026 года на аэродроме Эллингтон-Филд на юго-востоке Хьюстона (штат Техас, США) один из трех крупных самолетов WB-57, находящихся в эксплуатации у NASA, был вынужден выполнить аварийную посадку.
Кадры, снятые телеканалом KHOU 11, запечатлели момент, когда самолет коснулся взлетно-посадочной полосы с невыпущенным шасси. Пилоту удалось сохранить полный контроль над машиной: самолет скользил по полосе, постепенно снижая скорость за счет трения. По словам представительницы NASA Бетани Стивенс, никто из экипажа не пострадал.
История самолетов семейства B-57 уходит корнями в 1944 год, когда британская компания English Electric начала разработку этого летательного аппарата. В 1951 году Королевские ВВС Великобритании продемонстрировали его возможности, выполнив трансатлантический перелет за рекордные четыре часа 40 минут — это был первый в истории реактивный самолет, пересекший Атлантику без дозаправки. После этого ВВС США начали закупать B-57 для замены устаревающих Douglas B-26 Invader.
Самолеты применялись в бомбардировочных миссиях во Вьетнаме и других военных кампаниях. Позднее была создана модификация, ставшая известной как WB-57, с удлиненными крыльями, позволявшими подниматься на высоту до 18 800 метров. Это сделало самолет ценным инструментом для метеоразведки и отбора проб атмосферы — в том числе для поиска следов ядерных испытаний.
Хотя военное значение этих машин со временем снизилось, с 1972 года NASA использует WB-57 в рамках обширной научной программы. Самолеты летали над ураганами, собирали космическую пыль от комет и астероидов в верхних слоях атмосферы, изучали облака и исследовали влияние выхлопных шлейфов ракет Titan, Delta, Atlas и Athena на стратосферу. В последние годы WB-57 применялись для наблюдения запусков транспортной системы Starship компании SpaceX и должны были выполнять аналогичные задачи во время миссии «Артемида II» к Луне.
Изначально NASA располагало двумя такими самолетами, а третий обнаружили в 2013 году на «кладбище» авиатехники базы ВВС Дэвис-Монтан в Аризоне. После восстановления агентство впервые подняло в воздух все три WB-57 одновременно в 2015 году.
На данный момент остается неясным, подлежит ли самолет, пострадавший при аварийной посадке, восстановлению, а также повлияет ли инцидент на планы по наблюдению запуска миссии «Артемида II» и возвращения корабля Orion после полета к Луне.
