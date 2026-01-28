  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
28 января, 07:30
Рейтинг: +1112
Посты: 2545

Один из крупных самолетов NASA совершил аварийную посадку

Утром 27 января 2026 года на аэродроме Эллингтон-Филд на юго-востоке Хьюстона (штат Техас, США) один из трех крупных самолетов WB-57, находящихся в эксплуатации у NASA, был вынужден выполнить аварийную посадку.

# NASA
# авиация
# самолёты
Один из крупнейших самолетов NASA совершил аварийную посадку / © KHOU 11
Один из крупнейших самолетов NASA совершил аварийную посадку / © KHOU 11

Кадры, снятые телеканалом KHOU 11, запечатлели момент, когда самолет коснулся взлетно-посадочной полосы с невыпущенным шасси. Пилоту удалось сохранить полный контроль над машиной: самолет скользил по полосе, постепенно снижая скорость за счет трения. По словам представительницы NASA Бетани Стивенс, никто из экипажа не пострадал.

© KHOU 11

История самолетов семейства B-57 уходит корнями в 1944 год, когда британская компания English Electric начала разработку этого летательного аппарата. В 1951 году Королевские ВВС Великобритании продемонстрировали его возможности, выполнив трансатлантический перелет за рекордные четыре часа 40 минут — это был первый в истории реактивный самолет, пересекший Атлантику без дозаправки. После этого ВВС США начали закупать B-57 для замены устаревающих Douglas B-26 Invader.

Самолеты применялись в бомбардировочных миссиях во Вьетнаме и других военных кампаниях. Позднее была создана модификация, ставшая известной как WB-57, с удлиненными крыльями, позволявшими подниматься на высоту до 18 800 метров. Это сделало самолет ценным инструментом для метеоразведки и отбора проб атмосферы — в том числе для поиска следов ядерных испытаний.

Хотя военное значение этих машин со временем снизилось, с 1972 года NASA использует WB-57 в рамках обширной научной программы. Самолеты летали над ураганами, собирали космическую пыль от комет и астероидов в верхних слоях атмосферы, изучали облака и исследовали влияние выхлопных шлейфов ракет Titan, Delta, Atlas и Athena на стратосферу. В последние годы WB-57 применялись для наблюдения запусков транспортной системы Starship компании SpaceX и должны были выполнять аналогичные задачи во время миссии «Артемида II» к Луне.

Изначально NASA располагало двумя такими самолетами, а третий обнаружили в 2013 году на «кладбище» авиатехники базы ВВС Дэвис-Монтан в Аризоне. После восстановления агентство впервые подняло в воздух все три WB-57 одновременно в 2015 году.

На данный момент остается неясным, подлежит ли самолет, пострадавший при аварийной посадке, восстановлению, а также повлияет ли инцидент на планы по наблюдению запуска миссии «Артемида II» и возвращения корабля Orion после полета к Луне.

26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
26 января, 11:54
Максим Абдулаев

В Колумбии нашли древнейшего родственника сифилиса возрастом 5500 лет

Международная группа генетиков и археологов восстановила ДНК бактерии, поразившей человека в Южной Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Учёные подтвердили, что трепонематозы существовали в Новом Свете с глубокой древности, а ещё узнали, что древние жители Америки заразили ими местных зайцев.

Биология
# археология
# Колумб
# микробиология
# Новый Свет
# сифилис
# трепонематозы
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
  Археологи нашли древнейшие сложные орудия в Азии

    27 января, 19:06

  Микробы-симбионты научились делать инъекции клеткам хозяина

    27 января, 18:33

  Новый подход к обучению языковых моделей снизил затраты памяти без потери качества

    27 января, 16:47

  Ученые объяснили, как сенокосцы отличают своих от чужих

    27 января, 15:56
Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Сергей Механик
40 минут назад
Sergey, а Ридли Скотт, Джордж Лукас и Дени Вильнёв ? 🤔

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

София Алексеева
3 часа назад
Обидно, когда ресурсы и усилия расходуются заведомо впустую. Буквально в песок. Хорошо, что проект всё-таки оказался "утопией", потому что даже

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Я
4 часа назад
Помимо этого перед съемкой каждого фотокадра нужно было: 1) Автоматически перемотать длинную пленку 150-кадровую пленку фирмы "Кодак" на следующий

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Я
4 часа назад
55 лет назад они с этими перчатками умудрились сделать 5771 фотографию во время своей внекарабельной деятельности (4834 минут), то есть делали в среднем

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Валерий Викторович
5 часов назад
Так и не ответили реально для чего США Гренландия , а реалии таковы что заполучив кусок льда США смогут контролировать северный морской путь ,

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Paul Storn
5 часов назад
В ХБ когда Гарик переместился в прошлое он выяснил, что эту всю красоту на земле сотворил Бог, а так же мы узнали от кого и каким образом произошел

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Михаил Фурсов
6 часов назад
Илья, ща бить буду за коллажики

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Михаил Фурсов
6 часов назад
Viktor, читал про терешкову, но так и не понял что там с ней произошло, не подскажите случаем?

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Igor Ant
6 часов назад
Лунные аферисты в деле. 21 век, а аферы всё продолжаются, и находятся Лунтики, кто еще верит во всю эту чушь с луной

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Анатолий Шершнев
6 часов назад
Однажды они блейфанули с полётом, теперь опять хотят прополоскать мозги народам мира... Ну-ну...

NASA отправит людей к Луне на космическом корабле, который, по мнению ряда экспертов, небезопасен

Николай Чередников
8 часов назад
Илья,

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Илья Воинов
8 часов назад
Вячеслав, ты и правду осёл)). Притом, что весь ближайший космос давно обжит людьми.

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Илья Воинов
8 часов назад
Алексей, да этот Сэм - грязное гадьё, оставляющее повсюду свои гнилые комменты.

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Николай Чередников
8 часов назад
Илья,

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Николай Чередников
8 часов назад
Илья, прежде чем свою фантазию выдавать за реальность, предоставь мне конструктивные доказательства своего бреда. Покажи человека/существо с

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Asaf Gadimov
9 часов назад
Это лапшу на уши повесил всем зомби карлик Путин

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

Илья Воинов
9 часов назад
ВНИМАНИЕ!!! Кто до сих пор ничего не знает об истинном положении дел человечества в космосе и о многочисленных контактах его с инопланетными

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Viktor
9 часов назад
Поэтому Королев сказал после полета Терешковой : " При мне бабы в космосе не будут ..." )))

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Илья Воинов
9 часов назад
Николай, неужели ты труп без души и мозга?! Раз ничего не знаешь о тайных космических программах?!В которых человечество давно освоило сотни планет

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Anatoliy Novikov
9 часов назад
Роман, не надо волосы рвать на жо.. Главное не боитесь выступать против ВС РФ, за это может быть и уголовное преследование, но мы же специалисты по

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

