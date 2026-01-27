В Японии сообщили о причинах аварии ракеты H3

Неудачный запуск японской ракеты H3 в декабре 2025 года, вероятно, был вызван необычным инцидентом, из-за которого спутник отделился от носителя раньше положенного срока.

Запуск ракеты H3 / © JAXA

Ракета H3 стартовала с космодрома Танэгасима 22 декабря, неся навигационный спутник «Митибики-5» (Michibiki-5). Однако представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) позже сообщили, что миссия завершилась аварией из-за проблем со второй ступенью. Двигатель второй ступени работал дольше запланированного при первом включении и не смог запуститься повторно. В результате ступень и, вероятно, сам спутник оказались на очень низкой орбите и вскоре сошли с нее.

Согласно отчету расследования от 20 января 2026 года, тяга второй ступени была примерно на 20% ниже нормы, а время работы двигателя превысило расчетное на 24 секунды. Одновременно снизилось давление в баке с жидким водородом, и при попытке второго включения двигатель не вышел на устойчивый режим.

Падение давления началось в момент отделения головного обтекателя. Телеметрия зафиксировала необычные ускорения, воздействовавшие на аппарат, чего не наблюдалось при предыдущих пусках H3. Специалисты считают, что удар при сбросе обтекателя повредил спутник и адаптер полезной нагрузки. Камера на адаптере показала, что спутник накренился, а на его панелях и теплоизоляции заметны повреждения. Вероятно, внутренние элементы адаптера ударили по верхней части второй ступени, повредив подачу жидкого водорода и вызвав падение давления. Не исключено, что таких ударов было несколько, по мере затухания вибраций.

Эта версия не полностью объясняет, почему вторая ступень все же смогла выйти на промежуточную орбиту при сниженной тяге. Однако другая камера показала, что «Митибики-5» мог отделиться сразу после разделения первой и второй ступеней. В отчете сделан вывод, что спутник, вероятно, уже отделился к моменту разделения ступеней, о чем косвенно свидетельствует и потеря телеметрии с системы отделения полезной нагрузки. В таком случае сниженной тяги могло хватить для выхода ступени на орбиту.

Расследование продолжается, в том числе поиск причины аномального удара при отделении обтекателя. Сроки его завершения пока не названы.

Это второй аварийный запуск H3 из семи, но первый после неудачи дебютной миссии в 2023 году, также связанной с верхней ступенью. JAXA планирует несколько пусков H3 в 2026 году, включая запуск еще одного спутника «Митибики», грузовую миссию HTV-X к МКС и миссию Martian Moons eXploration (MMX) к спутникам Марса, для которой предусмотрено узкое стартовое окно в конце 2026 года.