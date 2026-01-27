Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Японии сообщили о причинах аварии ракеты H3
Неудачный запуск японской ракеты H3 в декабре 2025 года, вероятно, был вызван необычным инцидентом, из-за которого спутник отделился от носителя раньше положенного срока.
Ракета H3 стартовала с космодрома Танэгасима 22 декабря, неся навигационный спутник «Митибики-5» (Michibiki-5). Однако представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) позже сообщили, что миссия завершилась аварией из-за проблем со второй ступенью. Двигатель второй ступени работал дольше запланированного при первом включении и не смог запуститься повторно. В результате ступень и, вероятно, сам спутник оказались на очень низкой орбите и вскоре сошли с нее.
Согласно отчету расследования от 20 января 2026 года, тяга второй ступени была примерно на 20% ниже нормы, а время работы двигателя превысило расчетное на 24 секунды. Одновременно снизилось давление в баке с жидким водородом, и при попытке второго включения двигатель не вышел на устойчивый режим.
Падение давления началось в момент отделения головного обтекателя. Телеметрия зафиксировала необычные ускорения, воздействовавшие на аппарат, чего не наблюдалось при предыдущих пусках H3. Специалисты считают, что удар при сбросе обтекателя повредил спутник и адаптер полезной нагрузки. Камера на адаптере показала, что спутник накренился, а на его панелях и теплоизоляции заметны повреждения. Вероятно, внутренние элементы адаптера ударили по верхней части второй ступени, повредив подачу жидкого водорода и вызвав падение давления. Не исключено, что таких ударов было несколько, по мере затухания вибраций.
Эта версия не полностью объясняет, почему вторая ступень все же смогла выйти на промежуточную орбиту при сниженной тяге. Однако другая камера показала, что «Митибики-5» мог отделиться сразу после разделения первой и второй ступеней. В отчете сделан вывод, что спутник, вероятно, уже отделился к моменту разделения ступеней, о чем косвенно свидетельствует и потеря телеметрии с системы отделения полезной нагрузки. В таком случае сниженной тяги могло хватить для выхода ступени на орбиту.
Расследование продолжается, в том числе поиск причины аномального удара при отделении обтекателя. Сроки его завершения пока не названы.
Это второй аварийный запуск H3 из семи, но первый после неудачи дебютной миссии в 2023 году, также связанной с верхней ступенью. JAXA планирует несколько пусков H3 в 2026 году, включая запуск еще одного спутника «Митибики», грузовую миссию HTV-X к МКС и миссию Martian Moons eXploration (MMX) к спутникам Марса, для которой предусмотрено узкое стартовое окно в конце 2026 года.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Болезнь Паркинсона — одно из самых массовых заболеваний, которое затронуло миллионы людей. Новое исследование ученых из Нидерландов прояснило группы риска этой болезни по социально-экологическому, половому, географическому и возрастному факторам.
Международная группа генетиков и археологов восстановила ДНК бактерии, поразившей человека в Южной Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Учёные подтвердили, что трепонематозы существовали в Новом Свете с глубокой древности, а ещё узнали, что древние жители Америки заразили ими местных зайцев.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
21 Декабря, 2016
Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен
12 Августа, 2014
С точки зрения науки: целители
31 Мая, 2020
Кому откусит голову Дракон?
10 Октября, 2019
Орудия труда, свиньи и люди: где граница разумного
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии