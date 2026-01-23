Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайские ученые указали на возможные уязвимости B-21 Raider

В США ключевым элементом обновления стратегической авиации считается программа Northrop Grumman B-21 Raider общей стоимостью порядка 203 миллиардов долларов. Этот бомбардировщик должен со временем заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit, а планируемый объем закупок оценивается как минимум в 100 машин. В настоящее время известно о двух летных прототипах, проходящих испытания на авиабазе Эдвардс.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider / © Air Force

На этом фоне интерес вызвала научная публикация из Китая, в которой утверждается, что созданный в КНР программный комплекс PADJ-X позволил выявить потенциальные проблемы с аэродинамической устойчивостью перспективного американского бомбардировщика.

По словам авторов исследования, PADJ-X представляет собой «универсальную» платформу оптимизации, объединяющую в единой расчетной среде аэродинамику, параметры силовой установки, электромагнитную и инфракрасную заметность, а также акустические характеристики. Такой междисциплинарный подход, как утверждается, дает возможность одновременно варьировать тысячи параметров, существенно снижая вычислительные издержки.

В рамках работы команда выполнила 288 виртуальных полетов B-21, опираясь на открытые изображения и видеоматериалы самолета. По их оценке, базовая компоновка может обладать определенными недостатками с точки зрения устойчивости, хотя конкретные исходные данные и допущения в публикации не приводятся.

В качестве иллюстрации потенциала PADJ-X исследователи заявляют, что система позволила повысить аэродинамическое качество условной модели B-21 на 15%, а также скорректировать продольный момент тангажа с 0,07 до –0,001. Теоретически это означает более плавное поведение в полете и улучшение топливной эффективности. Аналогичные расчеты, по утверждению авторов, выполнялись и для палубного беспилотника X-47B, где моделировались снижение лобового сопротивления и радиолокационной заметности.

В основе PADJ-X лежит метод адъюнктной оптимизации — хорошо известный и давно применяемый на Западе, в том числе в таких системах, как NASA FUN3D, немецкий FLOWer и французский комплекс ONERA. Китайские разработчики при этом подчеркивают, что их решение отличается более глубокой интеграцией различных дисциплин и потенциально способно сократить потребность в дорогостоящих продувках в аэродинамических трубах и создании физических прототипов.

Насколько выводы китайских специалистов соответствуют реальным характеристикам B-21, остается открытым вопросом. Тем не менее сама публикация явно отражает стремление Пекина продемонстрировать успехи в области цифрового проектирования авиационной техники и поставить под сомнение технологическое превосходство США.